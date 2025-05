ETV Bharat / sports

IPL દરમિયાન ભારતીય ટીમ આજથી ઇંગ્લેન્ડ સામે મેદાનમાં ઉતરશે, પહેલી મેચ ક્યાં જોવી લાઈવ ? - ENG LIONS VS INDIA A TEST

ઇન્ડિયા -A અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ વચ્ચેની પહેલી બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 30, 2025 at 3:36 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 3:43 PM IST 2 Min Read

ઇંગ્લેન્ડ : ઇન્ડિયા -A અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ વચ્ચેની પહેલી બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ આજથી, 30 મેથી શરૂ થઈ રહી છે. આ મેચમાં યશસ્વી જયસ્વાલ અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી સહિત ટીમ ઇન્ડિયાના ઘણા મુખ્ય ટેસ્ટ ખેલાડીઓ રમતા જોવા મળશે. આ મેચો 20 જૂનથી શરૂ થનારી ઇંગ્લેન્ડ સામેની 5 મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતને તૈયાર કરવા માટે રમાઈ રહી છે. જયસ્વાલ અને નીતિશ ઉપરાંત, ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ સામેની 2 મેચની શ્રેણીમાં ઘણા અન્ય ખેલાડીઓ પણ પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવશે. આ મેચ આજે ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 3.30 વાગ્યે શરુ થઈ ગઈ છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સે ટોસ જીતી પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેપ્ટન અભિમન્યુ ઈશ્વરન ઓંપનિંદ જોડી તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. ઇન્ડિયા -A અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ વચ્ચેની પહેલી બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ (x handle) અભિમન્યુ ઈશ્વરન ભારત A ટીમના કેપ્ટન રહેશે: બંગાળના ક્રિકેટર અભિમન્યુ ઈશ્વરન આ શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળશે. તેને ધ્રુવ જુરેલ, કરુણ નાયર, આકાશદીપ અને શાર્દુલ ઠાકુર જેવા ખેલાડીઓનો સાથ મળશે. બધાની નજર શાર્દુલ અને કરુણની ટીમમાં વાપસી પર રહેશે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ જોર્ડન કોક્સની ફિટનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. 21 વર્ષીય જેમ્સ રીવ ઈંગ્લેન્ડ લાયન્સનો કેપ્ટન છે અને તેણે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નિયમિત ટેસ્ટ ટીમના સભ્યો રિહાન અહેમદ અને ક્રિસ વોક્સ પણ લાયન્સ ટીમનો ભાગ છે.

Last Updated : May 30, 2025 at 3:43 PM IST