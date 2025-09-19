ETV Bharat / sports

એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શ્રીલંકન ખેલાડીને મળ્યા દુ:ખદ સમાચાર, મેદાનમાં જ કોચે કરી જાણ

શ્રીલંકાના 22 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર દુનિથ વેલાલેજને એશિયા કપમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ પછી તેના પિતાના મૃત્યુના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા.

એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શ્રીલંકાના ખેલાડીના પિતાનું અવસાન
એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શ્રીલંકાના ખેલાડીના પિતાનું અવસાન (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 1:08 PM IST

હૈદરાબાદ: ગુરુવારે રાત્રે એશિયા કપ ગ્રુપ બીની અંતિમ મેચમાં શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાન પર છ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો તેના થોડા સમય પછી, 22 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર દુનિથ વેલાલેજને તેના પિતાના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો. અહેવાલ મુજબ, સુરંગા વેલાલેજનું અવસાન થયું જ્યારે તેનો પુત્ર અબુ ધાબીમાં અફઘાનિસ્તાન સામે એશિયા કપ ગ્રુપ બી મેચ રમી રહ્યો હતો.

વેલાલેજના પિતાનું અવસાન

વેલલેજને મેચ પછી તેના પિતાના અવસાનની જાણ થઈ, જે મેચ શ્રીલંકાએ છ વિકેટથી જીતીને સુપર 4 તબક્કામાં અણનમ રહી હતી. ESPNcricinfo અનુસાર, તે મેચ પછી તરત જ ઘરે ગયો. ઘરે આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાના કારણે ટુર્નામેન્ટમાં રમવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે શ્રીલંકા 20 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ, 23 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન અને 26 સપ્ટેમ્બરે ભારત સામે રમવાનું છે.

અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં, વેલાલેજે ચાર ઓવરમાં 49 રન આપીને એક વિકેટ લીધી, જેમાં મોહમ્મદ નબીના બોલ પર પાંચ છગ્ગા અને તેની અંતિમ ઓવરમાં કુલ 32 રનનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચ તેની પાંચમી T20I અને ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ હતી. તેણે 31 ODI રમી છે, જેમાં ભારત સામે બે વાર એક ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે. તેણે ODI માં 39 અને T20I માં સાત વિકેટ લીધી છે, અને ODI માં બેટથી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ પણ રમી છે, 24 ઇનિંગમાં 20.31 ની સરેરાશથી 386 રન અને એક અડધી સદી સાથે.

કેવી રહી મેચ

આ મેચમાં, ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરનાર અફઘાનિસ્તાને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 169 રન બનાવ્યા. મોહમ્મદ નબીએ 60 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, જ્યારે કેપ્ટન રાશિદ ખાને 24 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકા તરફથી નુવાન તુષારાએ બોલ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, કુસલ મેન્ડિસે 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેનાથી શ્રીલંકાને ફક્ત 18.4 ઓવરમાં લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. શ્રીલંકા 20 સપ્ટેમ્બરે સુપર ફોરમાં બાંગ્લાદેશનો સામનો કરશે.

