DULEEP TROPHY 2025: દુલીપ ટ્રોફી 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલના પહેલા દિવસ પાટીદારના નામે રહ્યો અને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. સેન્ટ્રલ ઝોનના કેપ્ટન રજત પાટીદારે માત્ર 80 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. રજત પાટીદારે પોતાની સદી દરમિયાન 18 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની કેપ્ટનશીપમાં (RCB) ને 17 વર્ષ પછી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) નો ખિતાબ અપાવ્યો હતો.
દાનિશ માલેવર સાથે સદીની ભાગીદારી કરી: દુલીપ ટ્રોફીની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ ગઈકાલથી એટલે કે 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ હતી. નોર્થ ઇસ્ટ ઝોને ટોસ જીતીને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સેન્ટ્રલ ઝોનના બેટ્સમેનોએ શાનદાર શરૂઆત કરી. ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા કેપ્ટન રજત પાટીદારે ઝડપથી રન બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને બેટ્સમેન દાનિશ માલેવર સાથે સદીની ભાગીદારી કરી છે.
Skipper Rajat Patidar and Danish Malewar piled on the runs to headline Day 1 of the Duleep Trophy for Central Zone 💪— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 28, 2025
Rajat Patidar - 125 (96)
Danish Malewar - 198* (219)
🔗 Scorecard: https://t.co/iVFb9A8AkU pic.twitter.com/mxGNtwQ2Ea
સેન્ટ્રલ ઝોને દિવસના અંત સુધી 2 વિકેટે 448 રન બનાવ્યા: આ દરમિયાન, રજત પાટીદારે 80 બોલમાં 18 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. ટી બ્રેક સુધી, તે 96 બોલમાં 3 છગ્ગા અને 21 ચોગ્ગાની મદદથી 125 રન બનાવ્યા હતા. દાનિશ માલેવરે શાનદાર બેટિંગ કરી હતી અને 222 બોલમાં 203 રન બનાવ્યા હતા જેમાં 1 સિક્સર અને 36 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને બેટ્સમેનોની શાનદાર બેટિંગની મદદથી, સેન્ટ્રલ ઝોને દિવસના અંત સુધી 2 વિકેટે 448 રન બનાવ્યા છે. રજત પાટીદાર IPL ૨૦૨૫ પછી પહેલી વાર મેદાનમાં આવ્યો હતો.
Danish Malewar 202 runs in 220 balls (36x4, 1x6) Central Zone 436/2 #CZvNEZ #DuleepTrophy #QF2 Scorecard:https://t.co/0fuMtGPlvz— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 29, 2025
RCB એ 17 વર્ષ પછી IPL ટાઇટલ જીત્યું: મધ્યપ્રદેશના આ બેટ્સમેને IPL 2025 દરમિયાન ઇતિહાસ રચ્યો. આ સિઝનમાં, RCB એ 17 વર્ષ પછી IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ ટીમની કમાન રજત પાટીદારના હાથમાં હતી. IPL 2025માં કેપ્ટનશીપની સાથે, પાટીદારે બેટિંગમાં પણ પોતાની તાકાત બતાવી. તેણે 15 મેચમાં 24 ની સરેરાશથી 312 રન બનાવ્યા હતા. જેમાં 2 અર્ધશતકનો સમાવેશ થાય છે.
ટીમ ઇન્ડિયામાં પોતાનો દાવો મજબૂત કર્યો: રજત પાટીદારે ટીમ ઇન્ડિયા માટે 3 ટેસ્ટ મેચ અને 1 વનડે મેચ રમી છે. હવે દુલીપ ટ્રોફીમાં સદી ફટકારીને, તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયામાં પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવ્યો છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ઓક્ટોબરમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે.
