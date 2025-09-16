વિરાટ કોહલીની બાયોપિક બનાવવા અંગે અનુરાગ કશ્યપે શું કહ્યું?
અનુરાગ કશ્યપે વિરાટ કોહલીની બાયોપિક બનાવવા અંગે મોટી વાત કહી છે.
Published : September 16, 2025 at 8:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓની બાયોપિક બનાવવામાં આવી છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની, માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર અને મિતાલી રાજના નામ ટોચ પર છે. આ ત્રણેય ખેલાડીઓએ પોતાની મહેનત અને સમર્પણથી ક્રિકેટની દુનિયામાં એટલી ખ્યાતિ મેળવી કે આજે તેમના લાખો ફોલોઅર્સ છે. દરેક વ્યક્તિ તેમની મહેનત અને અંગત જીવન વિશે જાણવા માંગતો હતો, જેના કારણે આ ક્રિકેટ સ્ટાર્સ સિનેમા ઘરોમાં પણ બતાવવામાં આવતા હતા.
વિરાટ કોહલીનો ક્રેઝ
આજના યુગમાં વિરાટ કોહલીનો પણ એવો જ ક્રેઝ છે. ભારતીય ક્રિકેટમાં તેનું ખાસ સ્થાન છે. સચિન અને ધોની પછી, તેણે ઘણી ખ્યાતિ મેળવી. તેના લાખો ફોલોઅર્સ પણ છે. ઘણા લોકો ફક્ત કોહલી માટે જ ક્રિકેટ મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં આવે છે. તેણે આ સન્માન ફક્ત તેની રમતથી જ નહીં, પરંતુ તેના વર્તન અને શિસ્તથી પણ મેળવ્યું છે. આજે પણ, 36 વર્ષનો હોવા છતાં, તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સૌથી ફિટ ખેલાડીઓમાંનો એક છે.
DIRECTOR ANURAG KASHYAP ON VIRAT KOHLI & HIS BIOPIC:— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) September 16, 2025
- " i don't know if i would want to because virat kohli is already a hero to millions of people, childrens & youngsters. if i would have to do a biopic, i would choose something difficult from a person’s life. he is a very… pic.twitter.com/qhLLUCIHrZ
વિરાટ કોહલીની બાયોપિક
વિરાટનું વર્તન મેદાનની અંદર અલગ અને મેદાનની બહાર અલગ છે. તેની સાથે રમનારા ઘણા ખેલાડીઓએ પણ ખુલાસો કર્યો છે કે વિરાટ મેદાન પર જે દેખાય છે તેવો નથી. ધોનીએ તેને સંપૂર્ણ મનોરંજન પેકેજ ગણાવ્યો છે. જોકે, વિરાટ કોહલીના અંગત જીવનમાં ઘણા રસપ્રદ વળાંક આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, ક્રિકેટ ચાહકો હંમેશા વિરાટ કોહલીની બાયોપિક જોવા માંગતા હતા. આ વિશે પહેલા પણ ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. હવે બોલિવૂડ ડિરેક્ટર અનુરાગ કશ્યપે કોહલીની બાયોપિક વિશે વાત કરી છે.
અનુરાગ કશ્યપે શું કહ્યું?
અનુરાગ કશ્યપે પોતાની આગામી ફિલ્મ 'નિશંચી'ના પ્રમોશનમાં આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે તે વિરાટ કોહલીની બાયોપિકનું દિગ્દર્શન કરવા માંગતો નથી. તેણે કહ્યું, 'મને ખબર નથી કે હું આ કરવા માંગુ છું કે નહીં. કારણ કે વિરાટ કોહલી પહેલાથી જ લાખો લોકો, બાળકો અને યુવાનો માટે હીરો છે. જો મારે બાયોપિક બનાવવી હોય, તો હું વ્યક્તિના જીવનમાંથી એક મુશ્કેલ વિષય પસંદ કરીશ. તે એક સુંદર વ્યક્તિ છે. હું તેને વ્યક્તિગત રીતે ઓળખું છું, તે ખૂબ જ ભાવનાત્મક, એક અદ્ભુત અને શિસ્તબદ્ધ વ્યક્તિ છે. તે હંમેશા સામાન્ય માણસનો ભાગ બનવા માટે તૈયાર રહે છે. તે ક્યારેય અલગ રહેવા માંગતો નથી. એટલા માટે તે એવા લોકોમાંનો એક છે જેમની હું હંમેશા પ્રશંસા અને આદર કરું છું.'
દિગ્દર્શક તરીકે અનુરાગ
અનુરાગ વિશે વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધીમાં ઘણી ફિલ્મોમાં દિગ્દર્શક તરીકે કામ કર્યું છે. જેમાં દેવ ડી, ગેંગ્સ ઓફ વાસેપુર ભાગ 1 અને ભાગ 2, રમણ રાઘવ 2.0, લસ્ટ સ્ટોરીઝ જેવી ઘણી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. તેણે કેટલીક ફિલ્મોમાં અભિનેતા તરીકે દર્શકોનું મનોરંજન પણ કર્યું છે. તેની આગામી ફિલ્મ થોડા દિવસોમાં "નિશંચી" નામથી દર્શકોની સામે આવવાની છે. ઉત્તર પ્રદેશની પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત આ ફિલ્મમાં મોનિકા પંવાર, વેદિકા પિન્ટો, મોહમ્મદ ઝીશાન અયુબ અને કુમુદ મિશ્રા મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. અનુરાગ કશ્યપ દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મ 19 સપ્ટેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
