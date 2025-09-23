ETV Bharat / sports

દિનેશ કાર્તિક ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછો ફર્યો, ભારતના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત; જાણો તે કઈ લીગમાં રમશે

હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 માટે દિનેશ કાર્તિકને ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હવે તે ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા મળશે.

દિનેશ કાર્તિક
દિનેશ કાર્તિક (Getty image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025

હૈદરાબાદ: ક્રિકેટ હોંગકોંગ, ચીન દ્વારા મંગળવારે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે અનુભવી ભારતીય ક્રિકેટર દિનેશ કાર્તિક 7 નવેમ્બરથી 10 નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન યોજાનારી આગામી પ્રતિષ્ઠિત હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 માં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. ભારતના લાંબા સમયથી ખેલાડી અને પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતા કાર્તિક ટીમની કેપ્ટનશીપમાં મુખ્ય ખેલાડી રહેશે, જે ચાહકોને પ્રેરણા આપશે અને ટુર્નામેન્ટની સ્પર્ધાત્મક ભાવના વધારશે.

કાર્તિક હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 ના કેપ્ટન બનશે

આ પ્રસંગે, ક્રિકેટ હોંગકોંગ, ચીનના પ્રમુખ શ્રી બુર્જી શ્રોફે કહ્યું, "અમને હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 માટે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે દિનેશ કાર્તિકનું સ્વાગત કરતાં આનંદ થાય છે. તેમનું નેતૃત્વ અને અનુભવ આ સ્પર્ધામાં ખૂબ મૂલ્ય ઉમેરશે, અને અમને વિશ્વાસ છે કે તેમની હાજરી વિશ્વભરના ચાહકોને આ ભવ્ય ક્રિકેટ ઉત્સવ જોવા માટે આકર્ષિત કરશે."

દિનેશ કાર્તિકે કેપ્ટન બનવા પર શું કહ્યું તે જાણો

હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન દિનેશ કાર્તિકે કહ્યું, "હોંગકોંગ સિક્સીસમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. "આ એક એવી ટુર્નામેન્ટ છે જેનો ઇતિહાસ ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે અને વૈશ્વિક સ્તરે તેની પ્રતિષ્ઠા છે. હું અદ્ભુત રેકોર્ડ ધરાવતા ખેલાડીઓના જૂથનું નેતૃત્વ કરવા માટે આતુર છું, અને સાથે મળીને આપણે ચાહકોને આનંદ આપવા અને નિર્ભય અને મનોરંજક ક્રિકેટ રમવાનું લક્ષ્ય રાખીશું."

ક્રિકેટ હોંગકોંગ ફોર ધ સિક્સીસના સહ-સ્થાપક શ્રી રજનીશ ચોપરાએ જણાવ્યું હતું કે, "અરાઇવા સ્પોર્ટ્સમાં અમને ગર્વ છે કે દિનેશ કાર્તિક હોંગકોંગ સિક્સીસમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમનો કરિશ્મા અને દબાણ હેઠળ પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા તેમને આ ફોર્મેટ માટે એક આદર્શ કેપ્ટન બનાવે છે. આ હોંગકોંગ સિક્સીસના વારસાને સૌથી રોમાંચક વૈશ્વિક ક્રિકેટ ઇવેન્ટ્સમાંની એક તરીકે મજબૂત બનાવવાની દિશામાં વધુ એક પગલું છે."

હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 ઝડપી ગતિશીલ ક્રિકેટ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર્સ અને અજોડ મનોરંજનનું રોમાંચક મિશ્રણ બનવાનું વચન આપે છે, જે વિશ્વની સૌથી રોમાંચક શોર્ટ-ફોર્મેટ ટુર્નામેન્ટમાંની એક તરીકે તેની પ્રતિષ્ઠાને મજબૂત બનાવે છે.

