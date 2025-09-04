ETV Bharat / sports

આફ્રિકન ખેલાડીએ એમએસ ધોની પર આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો CSK માં કેપ્ટન કૂલ સાથે રમવા વિશે શું કહ્યું - MS DHONI

દક્ષિણ આફ્રિકાના યુવા બેટ્સમેને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

એમએસ ધોની
એમએસ ધોની (AFP)
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની બધાના દિલ પર રાજ કરે છે. તેમણે પોતાની કેપ્ટનશીપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને T20, ODI અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો વિજેતા બનાવ્યો. તેમણે ઘણા ખેલાડીઓને તક આપવાનું અને તેમની કુશળતાને દુનિયા સમક્ષ લાવવાનું કામ કર્યું છે.

એમએસ ધોની ભલે 2020 માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો હોય, પરંતુ તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં રમવાનું ચાલુ રાખે છે. તે IPL માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ભાગ છે. આ દરમિયાન, ધોનીએ CSK ટીમના ઘણા ખેલાડીઓને તક આપી છે અને તેમને પ્રમોટ કર્યા છે.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ
ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (ANI)

IPL 2025 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે શાનદાર પ્રદર્શન

તેમની કેપ્ટનશીપમાં, IPL રમતા ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓને ટીમ ઈન્ડિયામાં રમવાની તક મળી છે. દરમિયાન, IPL 2025 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા પછી એક વિદેશી ખેલાડીએ પણ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના યુવા બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ છે, જે સતત દક્ષિણ આફ્રિકા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે IPL માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમતા, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે IPL 2025 માં 6 મેચમાં 2 અડધી સદીની મદદથી 225 રન બનાવ્યા. આ પછી, તેને ફરીથી આફ્રિકા ટીમમાં તક મળી અને તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું. તેણે આફ્રિકા માટે 10 T20 મેચમાં 1 સદી અને 1 અડધી સદી સાથે 318 રન બનાવ્યા છે. તેણે 2 ટેસ્ટમાં 84 રન અને 3 ODIમાં 56 રન બનાવ્યા છે.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે MS ધોની વિશે મોટી વાત કહી

હવે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે AB deVilliers ના YouTube ચેનલ પર વાત કરતી વખતે ધોનીની પ્રશંસા કરી છે. તેણે કહ્યું, 'MS ધોની ખૂબ જ નમ્ર છે, જે પ્રકારનો વ્યક્તિ છે, મને તે બીજા બધા કરતા અલગ લાગ્યો. તેની પાસે ખેલાડીઓ અને લોકો માટે સમય છે અને તેના દરવાજા હંમેશા ખુલ્લા હોય છે. તે ફક્ત ત્યારે જ બંધ થાય છે જ્યારે તે સૂતો હોય છે. તેણે સ્મિત સાથે આ વાત કહી.'

