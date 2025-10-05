ટોસ વખતે પાકિસ્તાની કેપ્ટને ખુલ્લેઆમ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે દગો કર્યો; જુઓ વીડિયો
ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો વચ્ચે ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની મેચ કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે.
Published : October 5, 2025 at 6:12 PM IST
INDW VS PAKW: ક્રિકેટ મેદાન પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વિવાદોનો સિલસિલો સતત ચાલુ છે. પુરુષોના એશિયા કપ 2025 દરમિયાન, બંને ટીમો ત્રણ વખત આમને-સામને થઈ હતી, અને દરેક વખતે, કોઈને કોઈ વિવાદ થયો હતો. હવે, ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચ દરમિયાન એક વિવાદ ઉભો થયો. આ વિવાદ ટોસ દરમિયાન થયો હતો, જ્યાં બંને કેપ્ટનોએ હાથ મિલાવ્યા ન હતા, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે અન્યાય પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ટોસ હાર્યા છતાં, પાકિસ્તાની કેપ્ટનને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી હતી.
હાથ ન મિલાવ્યા : રવિવાર, 5 ઓક્ટોબરના રોજ, કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે વર્લ્ડ કપના છઠ્ઠા મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને હતા. બધાની નજર તેના પર હતી કે શું ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સના ટોસ દરમિયાન હાથ મિલાવે છે કે નહીં. જેમ પુરુષોના એશિયા કપમાં જોવા મળ્યું હતું, અહીં પણ એવું જ બન્યું. ભારતીય અને પાકિસ્તાની કેપ્ટનોએ ટોસ દરમિયાન ન તો હાથ મિલાવ્યા કે ન તો આંખનો સંપર્ક કર્યો.
I watched the video in hotstar replays and this is a legit video! Like many others, I also see that Fatima called Tails. Blunder there?#INDvPAK #CWC25— AsliBCCIWomen (@AsliBCCIWomen) October 5, 2025
pic.twitter.com/VNdHfH3EEs
ટોસ દરમિયાન ઘોર અપ્રમાણિકતા: પરંતુ ભારતીય ટીમ પણ છેતરાઈ ગઈ. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે ટોસ ફેંકતાની સાથે જ પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટેલ્સ બોલી, અને ત્યાંથી જ આખી રમત શરૂ થઈ. ફાતિમાએ ટેલ્સ બોલી, પરંતુ મેચ રેફરી શાન્ડ્રે ફ્રિટ્ઝ, જે હાજર હતા, તેમણે કહ્યું કે સનાએ હેડ બોલી છે. ટોસ થતાં જ પરિણામ હેડ આવ્યું, અને રેફરીએ પાકિસ્તાનને ટોસનું વિજેતા જાહેર કર્યું.
It's time for some batting firepower 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2025
Pakistan win the toss and #TeamIndia will bat first! 🏏
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/CdmEhf3jle#CWC25 👉 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports network & JioHotstar! pic.twitter.com/bqYyKrwFLt
Harmanpreet tossed. Fatima called Tails.— Cricbuzz (@cricbuzz) October 5, 2025
Mel Jones and the match referee: " it's heads." 👀
and pakistan opted to field! 🪙#INDWvPAKW #ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/5jLnewznxa
પાકિસ્તાની કેપ્ટને ખુલાસો કર્યો નહીં: આનો અર્થ એ થયો કે સના ફાતિમાના નિર્ણય મુજબ, તેઓ ટોસ હારી ગઈ હતી. જોકે, મેચ રેફરી, ટોસ પ્રેઝન્ટર મેલ જોન્સ અને ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે આ ભૂલને અવગણી. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે પાકિસ્તાની કેપ્ટને તેના પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નહીં, ભલે તે જાણતી હતી કે તેણે ટેલ્સ કહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તે પ્રામાણિક હોત, તો તે રેફરીને કહી શકત કે તેણે ટેલ્સ કહ્યું છે અને તેથી ટોસ હારી ગઈ છે, પરંતુ તેણીએ શાંતિથી આગળ વધીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
આ પણ વાંચો: