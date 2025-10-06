ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં દીપ્તિ શર્મા છવાઈ, મળ્યું મોટું ઇનામ

વર્લ્ડ કપ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું, અને દીપ્તિ શર્માને મોટું ઇનામ મળ્યું છે.

વિકેટ લીધા પછી ઉજવણી કરતી દીપ્તિ શર્મા
વિકેટ લીધા પછી ઉજવણી કરતી દીપ્તિ શર્મા (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 3:31 PM IST

હૈદરાબાદ: રવિવારે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે, ભારતની પાકિસ્તાન પર લીડ 12-0 થઈ ગઈ છે. ક્રાંતિ ગૌર (3/20) ને પાકિસ્તાન સામેની જીતમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

પાકિસ્તાન સામેની જીત બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં ક્રાંતિ ગૌર અને અન્ય ત્રણ ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. ફિલ્ડિંગ કોચ મુનિષ બાલીએ ત્રણેય ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી હતી અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષને શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરનો એવોર્ડ આપ્યો હતો.

દીપ્તિ શર્માને શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરનો એવોર્ડ મળ્યો

ભારતીય કોચે કહ્યું, "શાબાશ છોકરીઓ... તમે ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તમે 6 કેચ અને 2 રન-આઉટ લીધા. સ્મૃતિ મંધાનાએ દબાણમાં બે ઉત્તમ કેચ લીધા." હરમનપ્રીતે ખૂબ જ સારો કેચ અને ડાયરેક્ટ હિટ થ્રો લીધો. શાબાશ હરમનપ્રીતે. દિપ્તિએ સ્પિલમાં બે ઉત્તમ કેચ અને એક લો કેચ લીધો. તેણીએ એક રન આઉટ પણ કર્યો, શાનદાર. શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડિંગ મેડલ માટે અમારી પાસે ત્રણ દાવેદાર છે. પછી રિચા ઘોષ પૂછે છે, "અનુમાન કરો કે તે કોણ હોઈ શકે?" પછી કોઈ હરમનનું નામ લે છે, તો કોઈ દીપ્તિનું. પછી દીપ્તિ શર્માને શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરનો એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, આ મેચમાં દીપ્તિ શર્માએ પહેલા 33 બોલમાં 1 ચોગ્ગાની મદદથી 25 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, બોલની મદદથી, દીપ્તિએ 9 ઓવરમાં 45 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. આ મેચમાં દીપ્તિએ 2 કેચ લીધા અને 1 રન આઉટ પણ કર્યો. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 247 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન 43 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 88 રનથી મેચ હારી ગયું.

