DC vs RR: કે.એલ રાહુલ - ડુ પ્લેસિસ VS જોફરા આર્ચર, આજની મેચમાં સ્પિનરોની ભૂમિકા નિર્ણાયક રહેશે - DC VS RR 32 IPL MATCH PREVIEW

DC vs RR IPL 2025 ( Etv Bharat )

Published : April 16, 2025 at 11:30 AM IST

દિલ્હી: IPL 2025 ની આજે 16 એપ્રિલે 32 મી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં પડોસી ટીમ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ટકરાશે. આ સિઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સની વાત કરીએ તો પાંચ મેચોમાંથી DC ફક્ત એક જ મેચ હાર્યું છે, જ્યારે RR 6 મેચોમાંથી 4 મેચ હાર્યું છે માટે આ મેચમાં તેઓ જીત મેળવવાનો સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરશે. ચાલો આ મેચના અમુક ખાસ આંકડા અને મેચ - આપ પર નજર નાંખીએ. હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ: બંને ટીમોમાં હંમેશા ટક્કરની મેચ જોવા મળી છે અને 29 મેચોમાં RR ની ટીમ 15 - 14 થી આગળ છે. દિલ્હીમાં યોજાયેલ મેચોમાં DC નો પક્ષ મજબૂત છે, આથી 9 મેચોમાંથી કેપિટલ્સ 6 મેચ જીતી છે. પાછળની પાંચ મેચોમાં પણ નજીકનું અંતર જોવા મળ્યું છે જેમાં RR એ 3 અને DC એ 2 મેચોમાં જીત મેળવી છે. જોફરા આર્ચર (IANS) કે. એલ. રાહુલ - ડુ પ્લેસ VS જોફરા આર્ચર આ સિઝનમાં કે. એલ. રાહુલ જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે, જ્યારે પાછલી મેચમાં ઇજાને કારણે બહાર થી ગયેલ ફાફ ડુપ્લેસીસે ત્રણ મેચોમાં એક અડધી સદી ફટકારી છે. એવામાં બીજી તરફ ખરાબ ફોર્મ સાથે શરૂઆત કરનાર RR ના સ્ટ્રાઈક બોલર જોફર આર્ચર પણ લઈમાં આવી ગયો છે, માટે આ મેચમાં તેઓ DC ના બેટરોને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. આર્ચરે ફાફ ડુપ્લેસીસને 3 IPL મેચોમાં 2 વખત આઉટ કર્યો છે, ડુપ્લેસીસ જોફરની સામે માત્ર 11 ની એવરેજથી 122ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રન બનાવી શક્યા છે. યશસ્વી જયસ્વાલ (IANS)

જ્યારે કે. એલ. રાહુલની સામે સાવ ઊલટું થયું છે, જોફરા આર્ચર તેને આઠ T20 ઈનિંગ્સમાં માત્ર 1 જ વાર આઉટ કરી શક્યા છે. અને રાહુલે તેના બોલ પર 95 ની એવરેજ સાથે 138 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રન બનાવ્યા છે. પરંતુ IPL માં આર્ચર સામે રાહુલનો સ્ટ્રાઈક રેટ 151 જ છે. જેનો મતલબ એ થયો કે ગઈ મેચમાં અસફળ રહેલ રાહુલ આ મેચમાં ફરી તેના ફોર્મમાં આવી શકે છે. કુલદીપ યાદવ (IANS) મુકેશ પાસે યશસ્વી જ્યસ્વાલનો તોડ : ગત 2 મેચોમાં 2 અડધી સદી અને સિંગલ રન પર આઉટ થનાર ડાબોળી બેટ્સમેન યશસ્વી જ્યસ્વાલ આ સિઝનમાં ફોર્મમાં આવવા માટે મથી રહ્યો છે. RCB સામેની ગત મેચમાં 75 રનની મેચ વિનિગ ઈનિંગ્સ રમી હતી, જે આ મેચમાં પણ કાયમ રાખવા માંગશે. પરંતુ મુકેશ કુમાર તેમ મુશ્કેલી લાવી શકે છે, મુકેશે જ્યસ્વાલને બે મેચોમાં બંને વાર આઉટ કર્યો છે, અને સામે જ્યસ્વાલ તેની સામે 78 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રન બનાવી શક્યો છે. વનિંદુ હસરંગા (IANS) સ્પિનરોનો સંઘર્ષ: આ મેદાન પર DC અને MI વચ્ચે રમાયેલ ગઈ મેચમાં ઝડપી બોલરોની કુલ 9 વિકેટની સરખામણીમાં સ્પિનરોએ માત્ર 3 વિકેટ લઈ શક્યા હતા. આ મેચમાં પણ સ્પિનરોની ભૂમિકા નિર્ણાયક રહેશે. DC માટે કુલદીપ યાદવ, વિપ્રજ નિગમ અને કર્ણ શર્માની ભારતીય સ્પિન જોડી છેમ જ્યારે RR ની પાસે વનિંદુ હસરંગા અને મહીશ તિક્ષણાની શ્રીલંકાઇ જોડી છે. જે ટીમના સ્પિનર સારું પ્રદર્શન કરશે તે ટીમ આ મેચમાં બાજી મારશે. જેમ કે ગઈ મેચમાં મુંબઈના કર્ણ શર્મા અને મિચેલ સેન્ટરે કરી બતાવ્યું હતું. અક્ષર પટેલ (IANS) DC vs RR બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ 11: દિલ્હી કેપિટલ્સ : જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, ફાફ ડુ પ્લેસિસ/કરુણ નાયર, અભિષેક પોરેલ, કેએલ રાહુલ (WK), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અક્ષર પટેલ, આશુતોષ શર્મા, વિપરાજ નિગમ, મિચેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, મોહિત શર્મા. ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર: મુકેશ કુમાર રાજસ્થાન રોયલ્સ : યશસ્વી જયસ્વાલ, સંજુ સેમસન (C/WK), નીતીશ રાણા, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ, શિમરોન હેટમાયર, વાનિન્દુ હસરાંગા, જોફ્રા આર્ચર, મહેશ થીક્ષાના, તુષાર દેશપાંડે, સંદીપ શર્મા. ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર: કુમાર કાર્તિકેય સિંહ/શુભમ દુબે