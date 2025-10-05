શું રોહિત અને વિરાટ વર્લ્ડ કપ પહેલા નિવૃત્તિ લેશે? ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને આપ્યું મોટું નિવેદન
Published : October 5, 2025 at 3:36 PM IST
હૈદરાબાદ: સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ, સૌરવ ગાંગુલી અને વીરેન્દ્ર સેહવાગ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓની નિવૃત્તિ પછી, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય ખેલાડી રહ્યા. તેઓએ 2024 માં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી અને મે 2025 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી.
હવે, રોહિત અને વિરાટ ફક્ત ODI ક્રિકેટમાં રમી રહ્યા છે. બંનેને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. રોહિત શર્મા પાસેથી ODI કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે અને શુભમન ગિલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે શ્રેયસ ઐયર ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે.
શું રોહિત અને વિરાટ વર્લ્ડ કપ પહેલા નિવૃત્તિ લેશે?
ઓડીઆઈ ટીમમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું મહત્વ ઘટી ગયું છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શું તેઓ 2027 ICC ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા ODI ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેશે. હવે, ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ ખેલાડી અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ડેવિડ ગોવરે આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે રોહિત અને વિરાટ 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમશે નહીં.
ડેવિડે રોહિત અને વિરાટ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું
ડેવિડ ગોવરે એક ખાનગી મુલાકાતમાં કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમતા હોય. રિષભ પંત વારંવાર ઈજાગ્રસ્ત થઈ શકે છે, પરંતુ તે રમશે. ટીમ ગિલ જેવા યુવા નેતાઓ પર આધાર રાખશે જેથી તેઓ રસ્તો બનાવી શકે. ગિલ માટે આગળ વધવા અને ટીમ ઈન્ડિયાને સફળતા તરફ દોરી જવાની આ એક સારી તક છે."
ગોવરના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે રોહિત અને વિરાટને 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપનો ભાગ માનતો નથી. ત્યાં સુધીમાં, રોહિત શર્મા 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હશે, જ્યારે વિરાટ કોહલી 38 વર્ષનો હશે. પરિણામે, બંને ખૂબ જ ઓછી વનડે રમશે, કારણ કે તેઓએ અન્ય તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. રોહિત અને વિરાટ પણ તેમના ભવિષ્ય વિશે ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા હશે, અને તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી દરમિયાન મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.
