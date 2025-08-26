ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ કપ પહેલા નિવૃત્તિ, હવે લીધો યુ-ટર્ન, સ્ટાર ખેલાડી ફરીથી ધમાલ મચાવવા માટે તૈયાર - DANE VAN NIEKERK OUT OF RETIREMENT

નિવૃત્તિ લીધા બાદ, બીજા એક ખેલાડીએ નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી લીધી છે. તેને વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મળવાની અપેક્ષા છે.

દક્ષિણ આફ્રિકન ક્રિકેટર ડેન વાન નિકેર્ક
દક્ષિણ આફ્રિકન ક્રિકેટર ડેન વાન નિકેર્ક (IANS)
Published : August 26, 2025 at 10:01 AM IST

નવી દિલ્હી: ક્રિકેટના મેદાન પર શું થશે તેનો કોઈ અંદાજ લગાવી શકતું નથી. ક્રિકેટરો ઘણીવાર ઉતાવળમાં નિવૃત્તિ જાહેર કરે છે પરંતુ પછીથી તેઓ પોતાના નિર્ણયથી યુ-ટર્ન લે છે. આવી સ્થિતિમાં, તેઓ નિવૃત્તિ લીધા પછી પણ મેદાનમાં પાછા ફરે છે. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ઘણા ખેલાડીઓ છે જેઓ નિવૃત્તિ જાહેર કર્યા પછી ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછા ફર્યા છે.

ક્રિકેટરે નિવૃત્તિમાંથી યુ-ટર્ન લીધો: હવે આ યાદીમાં વધુ એક નામ ઉમેરાયું છે. હવે આ યાદીમાં જે નામનો સમાવેશ થયો છે. આવું ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા થયું છે. આવી સ્થિતિમાં, એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ખેલાડીને વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તક મળી શકે છે. આ ખેલાડી કોઈ બીજા દેશની નહીં પણ દક્ષિણ આફ્રિકાની છે. જેણે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા પોતાની નિવૃત્તિમાંથી યુ-ટર્ન લીધો છે.

ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી: વાસ્તવમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટર ડેન વાન નિકેર્કે નિવૃત્તિનો પોતાનો નિર્ણય પલટી નાખ્યો છે. નિવૃત્તિ લીધા પછી, તેણીએ ફરી એકવાર પોતાને આંતરરાષ્ટ્રીય પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ કરાવ્યો છે. આ નિર્ણય મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા આવ્યો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકાના સંયુક્ત યજમાનીમાં રમાશે. આજે એટલે કે 25 ઓગસ્ટના રોજ, ભૂતપૂર્વ પ્રોટીઝ મહિલા કેપ્ટન ડેન વાન નિકેર્કે નિવૃત્તિમાંથી વાપસીની જાહેરાત કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને આ માહિતી આપી છે.

30 સપ્ટેમ્બરથી 2 નવેમ્બર દરમિયાન ભારતમાં યોજાનાર મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ માટે તાલીમ ટીમમાં ડેન વાન નિકેર્કનું નામ પણ સામેલ છે. ટીમ આ અઠવાડિયે ડરબનમાં એક તાલીમ શિબિરમાં ભાગ લેશે. આ રીતે, તેણીને વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાની દરેક તક મળશે.

સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક પોસ્ટ: ડેન વાન નિકેર્કે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, 'મને ખૂબ જ ખુશી થઈ રહી છે કે મેં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી મારી નિવૃત્તિ પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે.' આ સમય મને યાદ અપાવે છે કે મેં મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું કેટલું ચૂકી ગયું છે અને હું ફરીથી તે તક મેળવવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છું'.

તેણીએ આગળ લખ્યું, 'નિવૃત્તિ લેવાના મારા નિર્ણય બદલ હું ક્રિકેટ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ક્રિકેટ પરિવારની દિલથી માફી માંગુ છું અને મને આશા છે કે એક દિવસ હું આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ફરીથી મારી પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મેળવવા બદલ ખૂબ જ આભારી રહીશ. હું જાણું છું કે ટીમ અને મહિલા ક્રિકેટનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે અને હું તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે સખત મહેનત કરવા તૈયાર છું'.

ડેન વાન વિકેર્કે આગળ લખ્યું, 'હું આ તક માટે નવી ઉર્જા, એકાગ્રતા અને ઊંડી કૃતજ્ઞતા સાથે પરત ફરી રહી છું. આ સફરમાં મને ટેકો આપનારા બધાનો આભાર'.

ડેન વાન વિકેર્કની કારકિર્દી કેવી રહી: તેણીએ છેલ્લે સપ્ટેમ્બર 2021 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી હતી. પગની ઘૂંટીમાં ફ્રેક્ચર થવાને કારણે તે 2022 ના ODI વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. આ પછી, તેણીએ 2023 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. ડેન વાન નિકેર્કે 1 ટેસ્ટ, 107 ODI અને 86 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 4,074 રન બનાવ્યા છે જેમાં 1 સદી અને 19 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ 204 વિકેટ પણ લીધી છે જેમાં 4 વિકેટ 7 વખત અને 5 વિકેટ 2 વખત છે.

