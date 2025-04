ETV Bharat / sports

અમદાવાદ: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ IPL 2025 માં આજે E એપ્રિલે ડબલ હેડર મેચ જોવા મળશે. જેમાં પહેલી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ની ટીમો આજે એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે બપોરે 3:30 વાગ્યે રમાશે. જ્યારે બીજી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મુલ્લાનપુરમાં સાંજે 7:30 વાગે યોજાશે. આજે IPLમાં બે મહા મુકાબલા અક્ષર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ, જેણે પહેલી બે મેચ જીતી હતી, આજે ઋતુરાજ ગાયકવાડના નેતૃત્વ હેઠળની ચેન્નાઈના પડકારનો સામનો કરશે. દિલ્હીએ અત્યાર સુધી તેની બંને મેચ જીતી છે, જોકે આજે ચેન્નાઈના અભેદ્ય કિલ્લાને તોડવું તેના માટે સરળ રહેશે નહીં. દિલ્હીએ અત્યાર સુધી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની બંને મેચ જીતી છે. ડીસી ટીમ આજે ચેન્નાઈ સામેની મેચ જીતીને આ ગતિ જાળવી રાખવા માંગશે. એવામાં આજે બીજી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મુલ્લાનપુરમાં રમાશે. તે જ સમયે, 5 વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેમની શરૂઆતની મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને હરાવીને શાનદાર શરૂઆત કરી. પરંતુ તે પછી તેને સતત બે મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચોમાં, એમએસ ધોની જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીની બનેલી ચેન્નાઈની ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે મેચ હારી ગઈ. આવી સ્થિતિમાં, તેઓ આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ જીતીને પાટા પર પાછા ફરવા માંગશે. CSK vs DC વચ્ચેનો હેડ ટુ રેકોર્ડ: જો આપણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ, તો સીએસકેનો હાથ ઉપર રહ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ચેન્નાઈએ 19 મેચ જીતી છે. જ્યારે, દિલ્હી ફક્ત 11 મેચ જીતી શક્યું છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી 9 મેચોમાંથી ચેન્નાઈએ 7 મેચ જીતી છે. એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ પિચ રિપોર્ટ

ચેપોક સ્ટેડિયમની પિચ સ્પિન બોલરો માટે મદદરૂપ માનવામાં આવે છે, જેમાં સ્પિનરોનો હાથ ઉપર હોય છે. રમત આગળ વધે તેમ અહીં સપાટી ધીમી થતી જાય છે, જેનાથી સ્પિનરોને વધુ ટર્ન મળે છે. IPLમાં, ચેન્નાઈમાં પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમનો જીતનો રેકોર્ડ વધુ સારો છે. જોકે, આ સિઝનમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમો અહીં જીતી ગઈ છે. આ પીચ પર ૧૬૦-૧૮૦ ના સ્કોરને વિજયી સ્કોર ગણવામાં આવે છે. PBSK vs RR વચ્ચે આજે બીજી મેચ યોજાશે: વિશ્વની સૌથી મોટી અને સૌથી મોંઘી T20 ક્રિકેટ લીગ IPL ની 18મી સીઝનમાં આજે બે મેચનો દિવસ છે અને આજની બીજી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ મુલ્લાનપુરમાં આયોજિત થશે. જો આપણે ટુર્નામેન્ટમાં આ બંને ટીમોના અત્યાર સુધીના ટ્રેક રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, પંજાબ કિંગ્સે તેમની બંને મેચ જીતી છે. તેઓએ પહેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 11 રનથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ, બીજી મેચમાં, તેઓએ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. જ્યારે, રાજસ્થાન રોયલ્સે ત્રણમાંથી બે મેચ હારી છે અને એક મેચ જીતી છે. શરૂઆતમાં હૈદરાબાદ અને કોલકાતા સામે સતત બે મેચ હાર્યા બાદ, રાજસ્થાને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 6 રને હરાવીને વાપસી કરી. આજે પંજાબ અને રાજસ્થાન વચ્ચે રમાનારી મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે અને ટોસ સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. પંજાબ કિંગ્સનું નેતૃત્વ શ્રેયસ ઐયર કરી રહ્યા છે અને રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ સંજુ સેમસન કરશે જે છેલ્લી ત્રણ મેચથી કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યા ન હતા. PBKS vs RR વચ્ચે હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ: અત્યાર સુધીમાં, IPLના ઇતિહાસમાં આ બંને ટીમો વચ્ચે 28 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી રાજસ્થાન રોયલ્સે 16 મેચ જીતી છે. જ્યારે પંજાબ કિંગ્સે 12 મેચ જીતી છે. આજની મેચ મુલ્લાનપુરમાં યોજાવા જઈ રહી છે, અત્યાર સુધી આ મેદાન પર પંજાબ અને રાજસ્થાન વચ્ચે માત્ર 1 મેચ રમાઈ છે અને તે મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે યજમાન પંજાબ કિંગ્સને હરાવ્યું હતું. આ વખતે પંજાબ કિંગ્સની ટીમ સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક લાગે છે, તેથી રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે તેમના પોતાના મેદાન પર તેમના પડકારને પાર કરવો સરળ રહેશે નહીં. પિચ રિપોર્ટ : આજે IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની મેચ મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવા જઈ રહી છે. IPLમાં, આ મેદાન પર મેચો છેલ્લી સીઝનમાં જ શરૂ થઈ હતી, તેથી અહીં ઘણી મેચો રમાઈ નથી. આ પંજાબ કિંગ્સનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે. આ મેદાનની પિચ વિશે વાત કરીએ તો, બોલરોને બેટ્સમેન જેટલો જ ફાયદો થતો જોવા મળશે. અહીંનો સૌથી વધુ IPL સ્કોર 192/7 છે જે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમે 2024માં યજમાન પંજાબ કિંગ્સ સામે બનાવ્યો હતો. અહીંનો સૌથી ઓછો સ્કોર 142 રન છે જે પંજાબ કિંગ્સના નામે નોંધાયેલ છે. આ પીચ પર પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર ૧૬૭ રન છે. ગયા વર્ષે આ મેદાન પર પંજાબ કિંગ્સના અર્શદીપ સિંહે શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન (4/29) કર્યું હતું. મુલ્લાનપુર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધીમાં ફક્ત 5 IPL મેચ રમાઈ છે, જેમાં પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે બે વાર જીત મેળવી છે, જ્યારે પાછળથી બેટિંગ કરનારી ટીમે ત્રણ વાર જીત મેળવી છે. તે જ સમયે, બે વાર ટોસ જીતનાર ટીમ જીતી ગઈ છે, જ્યારે ત્રણ વખત ટોસ હારનાર ટીમ અહીં જીતી ગઈ છે. આ પણ વાંચો: આ શું થઈ રહ્યું છે? LSG ના કેપ્ટન રિષભ પંતને BCCI એ દંડ ફટકાર્યો, દિગ્વેશને પણ ફરી સજા મળી એવું તો શું બન્યું કે તિલક વર્માને ચાલુ મેચમાંથી રિટાયર્ડ કરવામાં આવ્યો?