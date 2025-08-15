ETV Bharat / sports

રોનાલ્ડો ભારત આવશે! એફસી ગોવાના અલ નાસર સામે ટકરાશે - FC GOA AL NASSR IN GROUP D

અલ નાસરને AFC ચેમ્પિયન્સ લીગ ટુના ગ્રુપ D માં FC ગોવા સાથે મૂકવામાં આવ્યો છે.

ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો
ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (IANS PHOTO)
Published : August 15, 2025 at 5:11 PM IST

હૈદરાબાદ: AFC ચેમ્પિયન્સ લીગ ટુ 2025-26 ના તમામ 8 ગ્રુપની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાં ચાર ટીમોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સાઉદી ક્લબ અલ નાસરને ભારતીય ક્લબ એફસી ગોવા સાથે ગ્રુપ ડીમાં સ્થાન મળ્યું છે. જેના કારણે સુપરસ્ટાર ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ભારત આવવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.

તમને જણાવી દઈએ કે રોનાલ્ડો સાઉદી ક્લબ અલ નાસર તરફથી રમે છે, તેથી બંને ટીમોનો મુકાબલો એક જ ગ્રુપમાં હોવાને કારણે નિશ્ચિત છે. જેના કારણે 40 વર્ષીય રોનાલ્ડો એફસી ગોવા સામે મેચ રમવા માટે ભારત આવી શકે છે.

શું રોનાલ્ડો ભારત આવશે?

રોનાલ્ડો ભારત આવવાનું નિશ્ચિત છે કારણ કે એફસી ગોવા અલ નાસર સાથે મેચનું આયોજન ફટોર્ડા સ્ટેડિયમમાં કરશે. પરંતુ કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે રોનાલ્ડો ભારત નહીં આવે કારણ કે તેના કરારમાં લખ્યું છે કે તે ફક્ત ઘરેલુ મેચ રમશે, બહારની મેચ નહીં રમે. તેથી તે ભારત નહીં આવે. તમને જણાવી દઈએ કે ફૂટબોલ સુપરસ્ટાર રોનાલ્ડોના માનમાં, ગોવાના પણજીમાં તેમની પ્રતિમા પહેલેથી જ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

એફસી ગોવા ક્વોલિફાય થયું

એફસી ગોવાએ ઓમાનના અલ સીબને હરાવીને AFC ચેમ્પિયન્સ લીગ ટુના ગ્રુપ સ્ટેજમાં સ્થાન મેળવ્યું. સુપર કપ 2025 વિજેતા એફસી ગોવાને અલ-નાસર ક્લબ (સાઉદી અરેબિયા), અલ ઝવરા'આ એસસી (ઇરાક) અને એફસી ઇસ્તિકોલોલ (તાજિકિસ્તાન) સાથે ગ્રુપ ડીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અલ નાસર સાઉદી પ્રો લીગ 2024-25 ની ત્રીજા ક્રમની ટીમ છે, અલ ઝવરા એસસી ઇરાક સ્ટાર્સ લીગ 2024-25 ની રનર-અપ છે, અને એફસી ઇસ્તિકોલોલ તાજિકિસ્તાન હાયર લીગ 2024 ની ચેમ્પિયન છે.

ગ્રૂપ C માં મોહન બાગાન

તે જ સમયે, બીજા અને ISL શીલ્ડ 2024-25 ના વિજેતા મોહન બાગાન સુપર જાયન્ટને ગ્રુપ C માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઈરાનની સેપાહાન એસસી, જોર્ડનની અલ હુસૈન એસસી અને તુર્કમેનિસ્તાનની અહલ એફસીનો પણ સમાવેશ થાય છે. મોહન બાગાન એસજીના પ્રતિસ્પર્ધી, સેપાહાન એસસી, પર્શિયન ગલ્ફ પ્રો લીગ 2024-25 ના રનર્સ-અપ છે, જ્યારે અલ હુસૈન એસસી જોર્ડન પ્રો લીગ 2024-25 ના ચેમ્પિયન છે, અને અહલ એફસી યોકેર લીગ 2024 ના રનર્સ-અપ છે.

એએફસી ચેમ્પિયન્સ લીગ ટુ 2025-26

લીગમાં કુલ 32 ટીમોને 8 ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. આ સ્પર્ધા 16 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને ફાઇનલ મેચ 16 મે, 2026 ના રોજ રમાશે.

