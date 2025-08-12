હૈદરાબાદ Cristiano Ronaldo Gets Engaged : દિગ્ગજ પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આઠ વર્ષના ડેટિંગ પછી તેની ગર્લફ્રેન્ડ જ્યોર્જીના રોડ્રિગ્ઝ સાથે સગાઈ કરી લીધી છે. 40 વર્ષીય રોનાલ્ડોએ તેની ગર્લફ્રેન્ડને મોંઘા હીરાની રીંગ પહેરાવીને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું હતું.
જ્યોર્જિનાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આ સમાચાર શેર કર્યા. તેણે તેની સુંદર સગાઈની રીંગનો ફોટો અપલોડ કર્યો. તેના ફોટામાં, તેના નવા હાથ રોનાલ્ડોની વીંટી પર લગાવતા જોવા મળ્યા. જ્યારે રોનાલ્ડોએ તેને વીંટી પહેરાવીને પૂછ્યું કે તે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો, "હા, હું કરીશ. આ જીવનમાં અને મારા બાકીના જીવન માટે." જ્યોર્જિનાએ તેની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું.
જ્યોર્જિનાની વીંટીની કિંમત
જ્યોર્જિનાએ આ સુંદર હીરાની વીંટીનો ફોટો અપલોડ કર્યા પછી, લોકપ્રિય જ્વેલર જુલિયા ચાફેએ પ્રભાવિત થઈ આ હીરા વિશે એક વિગતવાર વિડિઓ પોસ્ટ કરી, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે આ વીંટી $3 મિલિયનની છે. જેની કિંમત ભારતમાં લગભગ 26 કરોડ છે. જુલિયાના મતે, વીંટીમાં રહેલો રત્ન 35-કેરેટ અંડાકાર આકારનો હીરો છે.
જુલિયાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "આ રત્નને આટલું મોંઘુ બનાવતી બીજી એક વાત: તેને નિયમિતપણે પહેરવા માટે તમારે આંગળીના પુનર્નિર્માણની સર્જરી કરાવવી પડશે. કલ્પના કરો કે તમે આખો દિવસ, દરરોજ તમારી આંગળી પર 100 પાઉન્ડનું કેટલબેલ પહેરો. તે પીડાદાયક છે, પરંતુ તે મૂલ્યવાન છે. જો આપણે બધા ઘરે જઈએ અને એક જ સમયે અમારા પતિઓ પાસેથી $3 મિલિયનની વીંટી માંગીએ, તો મને લાગે છે કે તેઓ હા કહેશે. કેમ કે તાકાત સંખ્યામાં છે."
રોનાલ્ડો અને જ્યોર્જીનાની પ્રેમકથા ક્યારથી શરુ શઈ?
રોનાલ્ડો નવ વર્ષ પહેલાં મેડ્રિડના ગુચી સ્ટોરમાં જ્યોર્જીનાને મળ્યો હતો, જ્યાં તે સેલ્સ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. સમય જતાં તેમના સંબંધો ગાઢ બન્યા અને હવે પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલરે તેની ગર્લફ્રેન્ડને પ્રપોઝ કર્યું છે. આ દંપતીને પાંચ બાળકો છે - ક્રિસ્ટિયાનો જુનિયર, જોડિયા ઈવા અને માટેઓ, અલાના અને બેલા. એપ્રિલ 2022 માં તેમના નવજાત જોડિયા બાળકોમાંથી એકનું મૃત્યુ થતાં આ દંપતીએ કેટલીક મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરવો પડ્યો.
રોનાલ્ડોની રમત કારકિર્દી
રોનાલ્ડો સ્પોર્ટિંગ સીપી, માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ, રીઅલ મેડ્રિડ અને જુવેન્ટસ માટે રમી ચૂક્યો છે. તે હાલમાં સાઉદી પ્રો લીગમાં અલ નાસર માટે રમે છે. પોર્ટુગીઝ સેન્ટર ફોરવર્ડે ક્લબ સ્તરે 794 ગોલ કર્યા છે અને 253 આસિસ્ટ આપ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, તેણે 138 ગોલ અને 45 આસિસ્ટ કર્યા છે. આ સ્ટાર ફૂટબોલર અલ નાસરની ફોરવર્ડ લાઇનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
આ પણ વાંચો:
- 'આ વખતે અમે વર્લ્ડ કપ જરુર જીતીશું'... ICC ના ચેરમેન જય શાહની હાજરીમાં વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું અનાવરણ
- આટલી મોટી ભૂલ…! ભારતે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા પણ રાષ્ટ્રગાન ઈન્ડોનેશિયાનું વાગ્યું, જાણો સમગ્ર ઘટના
- Ballon D'Or 2025: ના રોનાલ્ડો, ના મેસ્સી…! આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા