CPLમાં ન્યુઝીલેન્ડના ટિમ સેફર્ટની ધમાકેદાર પારી, છગ્ગાઓનો કર્યો વરસાદ - CPL 2025

ટિમ સીફર્ટે એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ વિરુદ્ધ સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ મેચમાં સદી ફટકારીને 2 મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 10:06 AM IST

નવી દિલ્હી: કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 માં ફરી એકવાર તોફાની ઇનિંગ જોવા મળી છે. આ ઇનિંગ રમનાર બીજું કોઈ નહીં પણ ન્યુઝીલેન્ડનો એક બેટ્સમેન છે, જેણે વિસ્ફોટક શૈલીમાં સદી ફટકારીને તોફાન મચાવ્યું છે અને પોતાની શાનદાર બેટિંગના આધારે પોતાની ટીમને જીત અપાવી છે.

સેફર્ટે સદીની ઇનિંગ રમી હતી

આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ ન્યુઝીલેન્ડનો બેટ્સમેન ટિમ સેફર્ટ છે. તેણે 31 ઓગસ્ટના રોજ સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ અને એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં તોફાની સદીની ઇનિંગ રમી હતી. ટિમ સેફર્ટે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 53 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને 10 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 235.84 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 125 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.

ટિમ સેફર્ટ
ટિમ સેફર્ટ (IANS)

સેફર્ટે ઇતિહાસ રચ્યો હતો

સેફર્ટની આ ઇનિંગ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે આવી હતી. આ ઇનિંગ સાથે, તેણે તેની ટીમ સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સને 13 બોલ બાકી રહેતા 6 વિકેટથી જીત અપાવી હતી. આ સાથે, તેણે એક મોટો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો હતો. તેણે સંયુક્ત રીતે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. સેફર્ટે 40 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી.

આન્દ્રે રસેલે 2018 માં કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં 40 બોલમાં સદી પણ ફટકારી હતી. આ મેચમાં 125 રનની ઇનિંગ રમીને, સેફર્ટ CPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવનાર બીજા બેટ્સમેન બન્યા છે. બ્રાન્ડન કિંગે 2019 માં 132 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ તોફાની ઇનિંગ સાથે, સેફર્ટે આન્દ્રે રસેલની 121 રનની અણનમ ઇનિંગને પાછળ છોડીને આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે.

મેચ કેવી રહી?

આ મેચ વિશે વાત કરીએ તો, એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા શાકિબ અલ હસનના 61, આમિર જાંગુના 56 અને ફેબિયન એલનના 38 રનની મદદથી 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 204 રન બનાવ્યા હતા. સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સે ૨૦૫ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા 17.5 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 206 રન બનાવીને મેચ 6 વિકેટે જીતી લીધી હતી. સેફર્ટ ઉપરાંત, લુસિયા માટે ટિમ ડેવિડે સૌથી વધુ 23 રન બનાવ્યા.

