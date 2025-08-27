નવી દિલ્હી: ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે. ક્રિકેટના મેદાન પર એવું કંઈ નથી જે ન બની શકે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં રમાઈ રહેલી કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) 2025માં પણ આવું જ કંઈક બન્યું છે. જ્યાં 1 બોલ પર 20 રન બન્યા છે. હવે તમે વિચારી રહ્યા હશો કે આ કેવી રીતે થયું અને કોણે કર્યું, તો આજે અમે તમને આ વિશે વિગતવાર જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
આ કારનામું વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેન રોમારિયો શેફર્ડે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગની 13મી સીઝનમાં કર્યું છે, જે IPLમાં RCB તરફથી રમી રહ્યો છે. અગાઉ તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમી ચૂક્યો છે. તેણે 1 બોલમાં 20 રન બનાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ અને સેન્ટ લુસિયા વચ્ચે રમાયેલી આ મેચમાં, ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સે પહેલા બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવ્યા. સેન્ટ લુસિયાએ 18.1 ઓવરમાં 203 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો અને 4 વિકેટથી જીત મેળવી.
Shepherd showing no mercy at the crease! 🔥— CPL T20 (@CPL) August 27, 2025
Five huge sixes to start the charge! 💪#CPL25 #CricketPlayedLouder
#BiggestPartyInSport #SLKvGAW #iflycaribbean pic.twitter.com/6cEZfHdotd
રોમારિયો શેફર્ડે 1 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા
આ મેચમાં, જ્યારે ગુયાના એમેઝોન વોરિયર્સ પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે રોમારિયો શેફર્ડ ટીમ માટે 15મી ઓવરમાં બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. આ ઓવરમાં, તેણે 1 બોલ પર 20 રન બનાવ્યા. ઓશેન થોમસ સેન્ટ લુસિયા માટે 15મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો.
થોમસે 2 બોલ ફેંક્યા પછી 2 નો બોલ ફેંક્યા. રોમારિયોએ આ 2 નો બોલ પર 2 છગ્ગા ફટકાર્યા અને કાનૂની બોલ પર એક છગ્ગો પણ માર્યો. આમ, નો બોલ માટે 2 રન બન્યા અને તેણે છગ્ગા ફટકારીને 18 રન બનાવ્યા. આ રીતે, તેણે 1 બોલમાં કુલ 20 રન બનાવ્યા. રોમારિયો શેફર્ડે આ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણે 34 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 73 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી.
આ બેટ્સમેનોએ પણ કમાલ કરી
આ મેચમાં, રોમારિયો શેફર્ડ ઉપરાંત, ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ માટે ઇફ્તિખાર અહેમદે 33 રન બનાવ્યા. બેન મેકડર્મોટે 30 અને શાઈ હોપે 23 રન બનાવ્યા. સેન્ટ લુસિયા માટે કિઓન ગેસ્ટને સૌથી વધુ 2 વિકેટ લીધી. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, લુસિયા માટે અકીમ ઓગસ્ટે 35 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં, તેણે 6 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા.
