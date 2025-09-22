શાહરૂખ ખાનની ટીમ TKR પાંચમી વખત ચેમ્પિયન બની, આ ટીમને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું
ટ્રિન્બાગો નાઈટ રાઈડર્સે ફાઇનલમાં ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સને હરાવીને CPL 2025નો ખિતાબ જીત્યો.
Published : September 22, 2025 at 2:43 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડના કિંગ ખાન શાહરૂખ ખાનની ટીમ, ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સ (TKR) એ તેના ઇતિહાસમાં પાંચમી વખત કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) ટ્રોફી જીતી છે. તેઓએ રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલી CPL 2025 ટાઇટલ મેચમાં ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ (GAW) ને 12 બોલ બાકી રહેતા ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે, નાઈટ રાઈડર્સ વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ T20 ટ્રોફી જીતનારી બીજી સૌથી વધુ IPL ટીમ બની.
IPL ટીમોમાં વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ T20 ટાઇટલ
- MI પરિવાર - 13
- નાઈટ રાઈડર્સ પરિવાર - 9
- સુપર કિંગ્સ પરિવાર - 7
ફાઇનલની વાત કરીએ તો, નિકોલસ પૂરનના નેતૃત્વ હેઠળના ટીકેઆરે પોલાર્ડ, નરેન, નિકોલસ પૂરન અને આન્દ્રે રસેલના અનુભવનો લાભ ઉઠાવ્યો અને આઈપીએલ ફાઇનલમાં અત્યાર સુધીની સૌથી જૂની પ્લેઇંગ ઇલેવનને મેદાનમાં ઉતારી. અમેરિકન સૌરભ નેત્રાવલકરે શાનદાર બોલિંગ કરી, ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે બેટિંગ યુનિટના સામૂહિક પ્રયાસે વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો.
The Ultimate Champions! 🏆🇹🇹— CPL T20 (@CPL) September 22, 2025
TKR are on top once again! 🙌#CPL25 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #GAWvTKR #CPLFinal25 pic.twitter.com/WuoJAvunPA
નેત્રાવલકરની ત્રણ વિકેટ
ગિયાનાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઇફ્તિખાર અહેમદ અને બેન મેકડર્મોટે અનુક્રમે 30 અને 28 રન બનાવ્યા. અન્ય બેટ્સમેનો નિષ્ફળ રહ્યા, જેના પરિણામે ટીમનો સ્કોર 8 વિકેટે 130 રન થયો. નેત્રાવલકર ટીકેઆર માટે શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યા, તેમણે 25 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે અકીલ હુસૈને બે વિકેટ લીધી. બોલરોના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી વિરોધી ટીમને સામાન્ય સ્કોર સુધી મર્યાદિત રાખવામાં મદદ મળી.
TKR સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો
131 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીકેઆરની શરૂઆત સારી રહી, જેમાં ઓપનર કોલિન મુનરો (23) અને એલેક્સ હેલ્સ (26) એ 2.4 ઓવરમાં 33 રન ઉમેર્યા. ત્યારબાદ વિકેટો સતત ઘટી રહી હતી, પરંતુ સુનીલ નારાયણ (22) અને કિરોન પોલાર્ડ (21) એ પીછો કરવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. અકીલ હુસૈને અંતે શાનદાર ઇનિંગ રમી, સાત બોલમાં અણનમ 16 રન બનાવ્યા. ગુયાનાના કેપ્ટન ઇમરાન તાહિરે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ડ્વેઇન પ્રિટોરિયસ અને શમર જોસેફે બે-બે વિકેટ લીધી.
TKRનું લીગ પ્રદર્શન
ટીકેઆર સીપીએલ 2025 લીગ સ્ટેજમાં છ જીત અને ચાર હાર સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું. ત્યારબાદ તેઓએ એલિમિનેટરમાં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સને અને ક્વોલિફાયર 2 માં સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સને હરાવીને ટાઇટલ તરફ આગળ વધ્યું, અને ફાઇનલમાં ગુયાનાને હરાવ્યું.
આ પણ વાંચો: