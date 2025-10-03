ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાની ક્રિકેટરનું ચોકાવનારુ નિવેદન, 'આઝાદ કાશ્મીર'નો ઉલ્લેખ કરીને કહી મોટી વાત

પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સના મીર તાજેતરમાં કાશ્મીર અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા બાદ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ.

બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવતી સના મીર
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 3:34 PM IST

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના બેશરમ વર્તનની વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. શાહિબઝાદ ફરહાનની અડધી સદી ફટકાર્યા પછી બંદૂકથી ઉજવણી અને હેરિસ રૌફના "6-0" ના હાવભાવને ભારતીયોએ સારી રીતે સ્વીકાર્યો ન હતો. ત્યારબાદ, ICC એ કાર્યવાહી કરી છે. હવે, મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન અને વર્તમાન કોમેન્ટેટરએ કાશ્મીરનો ઉલ્લેખ કરીને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.

ગુરુવારે, કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ આમને-સામને હતા. પાકિસ્તાનની ભૂતપૂર્વ મહિલા ક્રિકેટ કેપ્ટન અને ક્રિકેટ કોમેન્ટેટર સના મીરે નતાલિયા પરવેઝ બેટિંગ કરવા માટે ઉતરતી વખતે તેની પૃષ્ઠભૂમિ વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું.

નતાલિયા કાશ્મીરની હોવાનું ઓળખ્યા પછી, તેણીએ કહ્યું કે તે "આઝાદ કાશ્મીર" ની છે અને લાહોરમાં ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહી છે. સનાનું નિવેદન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું અને તેની ભારે ટીકા થઈ.

નતાલિયા પરવેઝ ભિમ્બર જિલ્લાની રહેવાસી છે, જે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં આવે છે. સના મીરે કહ્યું કે PoK "આઝાદ કાશ્મીર" છે. આના કારણે ભારતીય નેટીઝન્સ તેમના પર હુમલો કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "આઝાદ કાશ્મીર વિશે વાત કરતા ખેલાડીઓ અમને રાજકારણને રમતગમતથી દૂર રાખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે."

ટીકાનો જવાબ આપતા સના મીરે જણાવ્યું કે તેમણે આ ટિપ્પણીઓ રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી કરી નથી. તેના બદલે, તેમણે કહ્યું કે તેમણે નતાલિયા દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી મુશ્કેલીઓનું વર્ણન કરવા માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જોકે, તેમણે પોતાના નિવેદન માટે માફી માંગી નથી.

આ મેચમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન 28.3 ઓવરમાં 129 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. બાંગ્લાદેશે 31.1 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 131 રન બનાવીને 130 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટની વિજયી શરૂઆત કરી.

