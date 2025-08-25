ETV Bharat / sports

અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ભવ્ય પ્રારંભ, 30 દેશોના 291 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે - CWC 2025

ઓલિમ્પિક રજત ચંદ્રક વિજેતા અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ચેમ્પિયન મીરાબાઈ ચાનુ આ ઇવેન્ટનું મુખ્ય આકર્ષણ કેન્દ્ર બની હતી.

અમદાવાદ: અમદાવાદે આજે રમતગમતના ક્ષેત્રે ઇતિહાસ રચ્યો, જ્યારે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025નું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન થયું. આ પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ કર્યું. આ સ્પર્ધા 24થી 30 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે, ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત યોજાઇ રહી છે અને તે 2026ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાયર તરીકે પણ કામ કરશે.

ખેલાડીઓ અને દર્શકોમાં ઉત્સાહનો સંચાર: આ સ્પર્ધામાં 30 દેશોના 291 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં ભારતના 44 ખેલાડીઓ સહિત યુવા, જુનિયર અને સિનિયર વર્ગોમાં 144 મેડલ માટે સ્પર્ધા થશે. ઓલિમ્પિક રજત ચંદ્રક વિજેતા અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ચેમ્પિયન મીરાબાઈ ચાનુ આ ઇવેન્ટનું મુખ્ય આકર્ષણ છે. તેમની હાજરીએ ખેલાડીઓ અને દર્શકોમાં ઉત્સાહનો સંચાર કર્યો છે.

રમતગમત મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું કે, ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ડૉ. માંડવિયાએ ગુજરાતની રમતગમતની સંભાવનાઓ અને આધુનિક સુવિધાઓની પ્રશંસા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, આ ઇવેન્ટ માત્ર રમતગમતની ઉજવણી નથી, પરંતુ ભારતની આતિથ્યસભર સંસ્કૃતિ અને ગુજરાતની વિકાસયાત્રાનું પ્રતિબિંબ પણ છે. આ ઇવેન્ટ ગુજરાતની 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036ની ઓલિમ્પિક્સની યજમાનીની મહત્વાકાંક્ષાને મજબૂત કરે છે.

વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, નવનિર્મિત નારણપુરા સ્થિત આ સ્થળ, વિશ્વ-કક્ષાની સુવિધાઓથી સજ્જ છે, જે ખેલાડીઓને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ઇવેન્ટ દ્વારા અમદાવાદ વૈશ્વિક રમતગમતના નકશા પર ચમકી રહ્યું છે, જે ભારતની રમતગમત શક્તિ અને ગુજરાતની આતિથ્ય પરંપરાને વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કરે છે.

ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "કોમનવેલ્થ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025 નો આજે અમદાવાદ ખાતે શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે. ગુજરાત દેશ નહિ પરંતુ દુનિયા માટે સ્પોર્ટ ચેમ્પિયનશિપ માટે એક મોટું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં ગુજરાતે અનેક મોટી ચેમ્પિયનશિપને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં સફળતા મેળવી છે. દેશ અને દુનિયાના સ્પર્ધકો આજે આ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેવા માટે ગુજરાત પધાર્યા છે તે આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે.

વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશનના દુનિયાના જે પ્રમુખ છે તેમના દ્વારા આજ સુધીની આયોજનોમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ ટુર્નામેન્ટ તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે અને અમદાવાદ શહેરને સૌથી શ્રેષ્ઠ હોસ્ટ તરીકે તેમણે જણાવ્યું છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત થઈ છે. 30 ઓગષ્ટ સુધી આ સ્ટેડિયમમાં ટુર્નામેન્ટ ચાલુ રહેશે. સૌ લોકો પોત પોતાના પરિવાર સાથે જરૂરથી આ ટુર્નામેન્ટ નિહાળવા પધારશો."

ચેમ્પિયન મીરાબાઈ ચાનુ એ જણાવ્યું હતું કે: આ બાબતે ઓલિમ્પિક રજત ચંદ્રક વિજેતા અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ચેમ્પિયન મીરાબાઈ ચાનુ એ જણાવ્યું હતું કે, "આવતીકાલે મારી કોમ્પિટિશન છે અને તેના માટે હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. તેની તૈયારીઓ ખૂબ જ સારી છે આવતીકાલે શું થશે તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું અને બધા પ્રતિસ્પર્ધકોએ ખૂબ જ સારી તૈયારી કરેલી છે. હું ઈચ્છું છું કે બધાના જ આશીર્વાદ મારી સાથે રહે અને આવતીકાલે ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ કરું."

