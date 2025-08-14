ETV Bharat / sports

સિનસિનાટી ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં નંબર 1 યાનિક સિનર અને આર્યના સબાલેન્કાની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં અન્ટ્રી

સિનસિનાટી ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં પુરુષોની નંબર 1 યાનિક સિનર અને મહિલા નંબર 1 આર્યના સબાલેન્કા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે.

યાનિક સિનર અને આર્યના સબાલેન્કાની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં અન્ટ્રી
યાનિક સિનર અને આર્યના સબાલેન્કાની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં અન્ટ્રી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 1:52 PM IST

હૈદરાબાદ, Cincinnati Open 2025 : યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ચાલી રહેલી સિનસિનાટી ઓપન ટેનિસ શ્રેણી તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. જેમાં આજે રમાયેલ મેન્સ સિંગલ્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં, વિશ્વ નંબર 1 ઇટાલીના યાનિક સિનરનો મુકાબલો ફ્રાન્સના એડ્રિયન મન્નારિનો સામે થયો હતો જેમાં સિનરે બાજી મારી છે.

વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન સિનરનો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ

મેચ વિશે વાત કરીએ તો, સિનર શરૂઆતથી જ મેચ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું અને પહેલો સેટ 6-4થી જીત્યો. ફરીથી, બીજા સેટમાં પણ, મન્નારિનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને કોણ જીતશે તે અંગે અપેક્ષાઓ વધી ગઈ. અંતે, સિનરે સેટ 7-6થી જીત્યો. આ સાથે, જેનિક સિનરે એડ્રિયન મન્નારિનોને 6-4, 7-6થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે સિનરનો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં યાનિક સિનરનો મુકાબલો કેનેડાના ફેલિક્સ ઓગર સામે થશે.

અલ્કારાઝ પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યો:

જ્યારે બીજી તરફ આજે બીજા મેચમાં, વિશ્વ નંબર બે કાર્લોસ અલ્કારાઝનો સામનો ઇટાલીના લુકા નાર્ડી સામે થયો. અલ્કારાઝે પહેલો સેટ 6-1થી જીત્યો અને પછી બીજા સેટમાં નાર્ડીને 6-4થી હરાવ્યો. આ સાથે, કાર્લોસ અલ્કારાઝે લુકા નાર્ડીને 6-1, 6-4થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. અલ્કારાઝ આવતીકાલે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં વિશ્વ નંબર 11 રશિયાના આન્દ્રે રુબલેવનો સામનો કરશે.

મહિલાઆમાં આર્યના સબાલેન્કા હમેંશની જેમ પ્રથમ

મહિલા સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, વિશ્વ નંબર એક બેલારુસની આર્યન સબાલેન્કાનો સામનો સ્પેનિશ ખેલાડી જેસિકા બુઝાસ માનેરો સામે થયો. સબાલેન્કાએ પહેલા સેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 6-1 અને બીજા સેટમાં 7-5થી જીત મેળવી.

અન્ય એક પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં, વિશ્વ નંબર 10 એલેના રાયબાકીનાએ અમેરિકાની વિશ્વ નંબર 6 મેડિસન કીઝનો સામનો કર્યો. આ ઝડપી મેચમાં, મેડિસન કીઝે પહેલો સેટ 7-6થી જીતીને રાયબાકીનાને સ્તબ્ધ કરી દીધી. આ પછી, રાયબાકીનાએ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બીજો સેટ 6-4 અને ત્રીજો સેટ 6-2થી જીત્યો. આ સાથે, એલેના રાયબાકીનાએ મેડિસન કીઝને 6-7, 6-4, 6-2 થી હરાવી અને આગામી રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો.

ત્યારબાદ, વિશ્વ નંબર 1 બેલારુસની આર્યના સબાલેન્કા આવતીકાલે મહિલા સિંગલ્સ ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં કઝાકિસ્તાનની વિશ્વ નંબર 10 એલેના રાયબાકીનાનો સામનો કરશે. ટોચના 10 ખેલાડીઓ એકબીજાનો સામનો કરશે, તેથી ચાહકોમાં આ મેચ માટે અપેક્ષાઓ પણ વધી ગઈ છે.

