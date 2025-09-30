આ દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર ખેલાડીએ આંતરરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી લીધો સંન્યાસ, નામ જાણીને લાગશે આંચકો

ETV Bharat / sports

62 ટેસ્ટ, 122 વનડે અને 33 ટી20 મેચ રમનાર સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ક્રિસ વોક્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડની એશિઝ ટીમમાંથી બહાર રહેલા સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ક્રિસ વોક્સે સોમવારે અચાનક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે.તેમણે કહ્યું કે તેઓ કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે અને ભવિષ્યમાં ફ્રેન્ચાઇઝીની તકો શોધશે.

36 વર્ષીય ક્રિસ વોક્સે 2013માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને ત્યારથી તે 217 મેચોમાં ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે. તે ઇંગ્લેન્ડની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો પણ ભાગ હતો. તેણે 2019માં લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ વિકેટ લઈને પોતાની ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે 2022માં ઇંગ્લેન્ડની T20 વર્લ્ડ કપ જીતનો પણ ભાગ હતો, જેમાં મેલબોર્નમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને તેમનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

વોક્સે X પર ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખી

X પર શેર કરેલા એક નિવેદનમાં, વોક્સે કહ્યું, "તે ક્ષણ આવી ગઈ છે, અને મેં નક્કી કરી લીધું છે કે મારા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો યોગ્ય સમય આવી ગયો છે." તેમણે લખ્યું, "ઈંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ એક એવી વસ્તુ હતી જેનું મેં બાળપણથી સ્વપ્ન જોયું હતું, અને હું મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું કે તે સપનાઓને સાકાર કરી શક્યો. છેલ્લા 15 વર્ષોમાં ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું, થ્રી લાયન્સ પહેરીને, અને ટીમના સાથીઓ સાથે મેદાન શેર કરવું, જેમાંથી ઘણા જીવનભરના મિત્રો બની ગયા છે, તે એવી બાબતો છે જેને હું ખૂબ ગર્વથી યાદ કરું છું."

વોક્સે એમ પણ કહ્યું કે, 2011માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં મારો પ્રવેશ ગઈકાલ જેવો લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તમે મજા કરી રહ્યા હોવ ત્યારે સમય ઉડી જાય છે. બે વર્લ્ડ કપ જીતવા અને કેટલીક શાનદાર એશિઝ શ્રેણીનો ભાગ બનવાની મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી, અને મારા સાથી ખેલાડીઓ સાથેની તે યાદો અને ઉજવણીઓ હંમેશા મારી સાથે રહેશે. મારા માતાપિતા, મારી પત્ની એમી અને અમારી પુત્રીઓ લૈલા અને એવીનો, વર્ષોથી તમારા અતૂટ પ્રેમ, સમર્થન અને બલિદાન બદલ આભાર. તમારા વિના, આ કંઈ શક્ય ન હોત.

ક્રિસ વોક્સની ક્રિકેટ કારકિર્દી

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ક્રિસ વોક્સે 62 મેચ રમી, જેમાં 192 વિકેટ લીધી, જેમાં પાંચ વખત પારીમાં પાંચ વિકેટ મેળવવાનું પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત 2018માં લોર્ડ્સમાં ભારત સામે ટેસ્ટ સદી પણ ફટકારી. વનડેમાં, તેણે 122 મેચોમાં 173 વિકેટ લીધી છે, અને 33 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 31 વિકેટ લીધી છે.

