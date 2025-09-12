ETV Bharat / sports

ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રારંભ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના હજારો બાળકોનું રજિસ્ટ્રેશન

ભાવનગર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓના બાળકોને ભાગ લેવડાવવા માટે શિક્ષણ સમિતિએ કમર કસવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. હજારો બાળકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લીધું છે.

ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રારંભ
ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રારંભ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં ખેલ મહાકુંભ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, જેને પગલે ભાવનગર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં આવેલ તમામ શાળાઓમાં રમતમાં રસ ધરાવતા દરેક વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રારંભ થયો છે. મોટી સંખ્યામાં બાળકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લીધું છે. જો કે આ સાથે ત્યારબાદ સાંસદ ખેલ મહોત્સવનો પણ પ્રારંભ થવાનો છે. જેમાં પણ બાળકો ઉત્સાહભેર જોડાઈ રહ્યા છે. જો કે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ રહેવાની છે.

ગત વર્ષે નોંધાયા હતા બાળકો

ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારશ્રી દ્વારા આગામી દિવસોમાં ખેલ મહાકુંભનું આયોજન થવા જઇ રહ્યું છે, ત્યારે આ વર્ષે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઈ ગયું છે. અલગ અલગ કેટેગરીમાં રમતોનું રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થયું છે. આપણી 68 જેટલી શાળાના બાળકો ભાગ લે અને રુચિ વધે તે માટેની અમારી પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. વધુ બાળકોને ભાગ લેવડાવવા માટે અમારો પ્રયત્ન છે. જો કે ગત વર્ષે એક લાખથી સવા લાખ સુધી રજીસ્ટ્રેશન થવા પામ્યું હતું. ત્યારે આ વર્ષે પણ અમારો વધુ બાળકો ભાગ લે તેવો પ્રયત્ન છે.

ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રારંભ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના હજારો બાળકોનું રજિસ્ટ્રેશન (Etv Bharat Gujarat)

ચાલુ વર્ષે રજિસ્ટ્રેશનમાં નોંધાયા કેટલા બાળકો

ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 68 જેટલી શાળાઓની અંદર આશરે 28 થી 30 હજાર જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા દ્વારા તમામ શાળાઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.અમારું આયોજન વધુ બાળકો ભાગ લે તેવું છે. ગયા વર્ષે 18 થી 20 હજાર જેટલા બાળકોએ ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારબાદ તેઓ તાલુકા કક્ષાએ ઝોન કક્ષાએ અને રાજ્યકક્ષા સુધી પહોંચ્યા હતા. આ વર્ષે પણ અમારો પ્રયત્ન વધુ બાળકોને રમતોમાં ભાગ અપાવવાનો છે. હાલમાં 6000 જેટલા બાળકોનું રજીસ્ટ્રેશન થઇ ચૂકી છે.

ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ
ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ (Etv Bharat Gujarat)

સંસદ ખેલ મહોત્સવનું પણ રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

ખેલ મહાકુંભની સાથે સાંસદ ખેલ મહોત્સવનો પણ પ્રારંભ થાય છે ત્યારે શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સાંસદ ખેલ મહોત્સવનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે તેમાં પણ 6,000 જેટલા બાળકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. તેની છેલ્લી તારીખ 20 સુધી રજીસ્ટ્રેશનની છે. જેની અંદર ખુરશી, દોડ, લીંબુ ચમચી જેવી રમતોનો સમાવેશ કરાયેલો છે. જ્યારે ખેલ મહાકુંભમાં વિવિધ કેટેગરીમાં 50 મીટર, 100 મીટર દોડ, લોંગ જમ્પ વગેરે જેવી રમતોને સમાવેશ કરાયો છે.

