કરુણ નાયરને ટીમમાંથી બહાર રાખવા પાછળનું કારણ સામે આવ્યું, મુખ્ય પસંદગીકારે કહી મોટી વાત

8 વર્ષ પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરનાર કરુણ નાયરને ચાર ટેસ્ટ મેચ બાદ ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે.

કરુણ નાયર
કરુણ નાયર (IANS)
Published : September 25, 2025 at 5:56 PM IST

હૈદરાબાદ: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આગામી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કરુણ નાયર, અભિમન્યુ ઈશ્વરન અને આકાશદીપને 15 સભ્યોની ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ઋષભ પંત હજુ પણ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. અક્ષર પટેલ અને દેવદત્ત પડિકલ પણ ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.

ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કર્યા પછી, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરુણની બાદબાકી અંગે સ્પષ્ટતા કરી. તેમણે કહ્યું, "અમને કરુણ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ તે તેના પર ખરા ઉતરી શક્યો નહીં, અને તે એમ પણ માને છે કે અમે દરેકને 15-20 ટેસ્ટ મેચ આપી શકતા નથી."

અમને કરુણ પાસેથી વધુ અપેક્ષાઓ હતી

અગરકરે કહ્યું, "સાચું કહું તો, અમે કરુણ પાસેથી થોડી વધુ અપેક્ષા રાખી હતી. તેણે ચાર ટેસ્ટ રમી, અને તમે એક ઇનિંગનો ઉલ્લેખ કર્યો. બસ. અમને લાગે છે કે પડિકલ આ ​​સમયે થોડી વધુ ઓફર કરી શકે છે." હું ઈચ્છું છું કે આપણે દરેકને 15-20 ટેસ્ટ મેચ આપી શકીએ. પડિકલ ટેસ્ટ ટીમમાં છે. તે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી માટે ટેસ્ટ ટીમમાં હતો અને ઇંગ્લેન્ડ સામે ધર્મશાલા ટેસ્ટમાં રમ્યો હતો. તેણે ઇન્ડિયા એ સાથે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.

33 વર્ષીય કરુણે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પાંચમાંથી ચાર ટેસ્ટ રમી હતી, જેમાં ૨૫.૬૨ ની સરેરાશથી માત્ર ૨૦૫ રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ભારત માટે ત્રીજા અને છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરી હતી. પડિકલે તાજેતરમાં લખનૌમાં ઓસ્ટ્રેલિયા એ સામેની બિનસત્તાવાર ટેસ્ટના ચોથા દિવસે શાનદાર સદી ફટકારીને પોતાનો વર્ગ દર્શાવ્યો હતો.

કરુણ નાયરની ટેસ્ટ કારકિર્દી

કરુણે ભારત માટે 10 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 15 ઇનિંગ્સમાં 41 ની સરેરાશથી કુલ 579 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 303 રન છે. કરુણે આ ફોર્મેટમાં એક સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે બે વનડે પણ રમી છે, જેમાં 46 રન બનાવ્યા છે.

ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ તેમની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ કરશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમ:

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, એન જગદીસન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ સિરાઝ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ.

