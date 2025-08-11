છત્તીસગઢ, Rajat Patidar Sim Card: શહેરના ગારિયાબંદ જિલ્લામાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે એક વિચિત્ર ઘટના બની છે. જેના કારણે એક સામાન્ય છોકરાને ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર ખેલાડી વિરાટ કોહલી અને દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર બેટ્સમેન એબી ડી વિલિયર્સ સાથે વાત કરવાનો મોકો મળ્યો. એટલું જ નહીં, તે છોકરાએ RCBના ફાસ્ટ બોલર અને કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે પણ વાત કરી.
રજત પાટીદાત અને મનિષ વચ્ચે શું કનેક્શન છે?
RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારનો મોબાઇલ નંબર 90 દિવસથી બંધ હોવાથી ભૂલથી એક ગ્રામીણ યુવકને આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી, એબી ડી વિલિયર્સ અને યશ દયાલ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓના ફોન તે નંબર પર આવવા લાગ્યા. પહેલા તો યુવકને મજાક લાગી, પરંતુ બાદમાં મામલો પોલીસ અને સાયબર સેલ સુધી પહોંચ્યો, પછી મામલાની ગંભીરતા જોઈને યુવકે તે સિમ પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવ્યું.
શું છે આખો મામલો?
આ મામલો ગારિયાબંદ જિલ્લાના દેવભોગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મડાગાંવનો છે. 28 જૂને ખેડૂત ગજેન્દ્રનો પુત્ર મનીષ નવું સિમ લેવા માટે મોબાઇલ સેન્ટર જાય છે, ત્યારે મોબાઇલ ઓપરેટર શિશુપાલે તેને સામાન્ય પ્રક્રિયા હેઠળ એક નંબર આપ્યો. ત્યારબાદ મનીષે તેના મિત્ર ખેમરાજ સાથે મળીને સિમ પર વોટ્સએપ ઇન્સ્ટોલ કર્યું, જેના ડીપીમાં રજત પાટીદારનો ફોટો હતો.
તે 28 જૂનથી 15 જુલાઈ સુધી વાત કરતો રહ્યો
પહેલા તો બંનેને લાગ્યું કે, કોઈ સોફ્ટવેરમાં ખામી છે, પરંતુ બે દિવસ પછી જ્યારે અજાણ્યા નંબરો પરથી ફોન આવવા લાગ્યા અને કોઈ પોતાને વિરાટ કોહલી, કોઈ યશ દયાલ અને કોઈ દક્ષિણ આફ્રિકાનો એબી ડી વિલિયર્સ કહી રહ્યો હતો. તે સમયે, ક્રિકેટના શોખીન મનીષ અને ખેમરાજને લાગ્યું કે તેમના મિત્રો મજાક કરી રહ્યા છે અને તેમણે પણ હળવાશથી વાતચીત ચાલુ રાખી. આ 15 જુલાઈ સુધી ચાલુ રહ્યું. પછી એક દિવસ રજત પાટીદારે પોતે ફોન કર્યો.
રજત પાટીદારે ફોન કર્યો
આ બાબતની માહિતી મેળવ્યા પછી, પાટીદારે પોતે મનીષ અને હેમરાજને ફોન કર્યો, જેઓ હજુ પણ વિશ્વાસ કરી શકતા ન હતા કે આ સ્ટાર ક્રિકેટર તેમને ફોન કરી રહ્યો છે અને તેમણે રમુજી જવાબ આપ્યો. રજતે ફોન પર કહ્યું, 'ભાઈ, હું રજત પાટીદાર છું, તે નંબર મારો છે, કૃપા કરીને તે પરત કરો'. જેના પર યુવાનોએ જવાબ આપ્યો 'અને અમે એમએસ ધોની છીએ'. યુવાનોએ પહેલા તો તેને મજાક તરીકે લીધો, પરંતુ જ્યારે રજતે કહ્યું કે તે પોલીસ મોકલશે, ત્યારે પોલીસ ખરેખર 10 મિનિટમાં આવી ગઈ. તે પછી, બંને યુવાનોને મામલાની ગંભીરતા સમજાઈ અને તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તે મજાક નથી, પરંતુ તેઓએ ખરેખર કોહલી અને ડી વિલિયર્સ સાથે વાત કરી હતી. બંને મિત્રોએ તરત જ સિમ કાર્ડ પરત કરી દીધું.
રજત પાટીદારનો નંબર 90 દિવસ સુધી બંધ રહ્યો
ખરેખર, કોઈ કારણોસર રજત પાટીદારનો નંબર 90 દિવસ સુધી બંધ રહ્યો અને કંપનીએ તે નવા ગ્રાહકને જારી કર્યો હતો. આ મામલો એમપી સાયબર સેલ સુધી પહોંચ્યો, અને ગારિયાબંધ પોલીસની મદદથી, મનીષના પિતા ગજેન્દ્ર સાથે વાત કરવામાં આવી અને સિમ પાછું લઈ લેવામાં આવ્યું અને રજત પાટીદારના સરનામે મોકલવામાં આવ્યું.
કોહલી સાથે વાત કરતા, ગામમાં ખુશીની લહેર
આજે આ ઘટના પછી, ગામમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મનીષ, ખેમરાજ અને તેમના પરિવાર માટે, આ અનુભવ કોઈ ફિલ્મી વાર્તાથી ઓછો નહોતો. ખેમરાજ, જે વિરાટ કોહલીનો મોટો ચાહક છે, ગર્વથી કહે છે કે મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે એક દિવસ હું કોહલી સાથે ફોન પર વાત કરીશ, તે પણ ગામની દુકાનમાંથી. મારું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે. બંને યુવાનોને આશા છે કે એક દિવસ રજત પાટીદાર પોતે તેમને મદદ કરવા માટે તેમનો સંપર્ક કરશે.
