નવી દિલ્હી Cheteshwar Pujara Retire: ભારતના સ્ટાર ટેસ્ટ બેટ્સમેન ચેતેશ્વર પૂજારાએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ લખીને આ જાહેરાત કરી છે. આ ભાવનાત્મક નોંધમાં તેમણે પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી છે.
પૂજારાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, 'ભારતીય જર્સી પહેરીને, રાષ્ટ્રગીત ગાતી વખતે અને મેદાન પર ઉતરતી વખતે મારું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તેનો ખરેખર અર્થ શું છે તે શબ્દોમાં વર્ણવવું અશક્ય છે. પરંતુ જેમ તેઓ કહે છે, બધી સારી વસ્તુઓનો એક દિવસ અંત આવે છે. અપાર કૃતજ્ઞતા સાથે, મેં ભારતીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તમારા બધાના પ્રેમ અને સમર્થન બદલ આભાર.'
Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025
2023માં છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ: પૂજારા તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર કોમેન્ટ્રી કરતો જોવા મળ્યો હતો. તેણે જૂન ૨૦૨૩માં ઇંગ્લેન્ડમાં તેની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તેની છેલ્લી ટેસ્ટ કે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ કેનિંગ્ટન ઓવલ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ૨૦૨૩ની અંતિમ મેચ હતી. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતીય ટીમને હરાવી હતી.
🚨 CHETESHWAR PUJARA ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM ALL FORMS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 24, 2025
- Thank you for the memories, Pujji. 🥹 pic.twitter.com/Qo0uUhjRLv
પૂજારાની કારકિર્દી કેવી છે: ચેતેશ્વર પૂજારાની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 20 વર્ષની કારકિર્દીમાં 278 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 130 લિસ્ટ A અને 71 T20 મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસમાં તેણે 66 સદી સાથે 21301 રન બનાવ્યા છે. તે જ સમયે, તેણે લિસ્ટ A માં 16 સદી સાથે 5759 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે T20 માં, તેણે એક સદી સાથે 1556 રન બનાવ્યા છે. પૂજારાએ ભારત માટે 103 ટેસ્ટ અને 5 ODI રમી છે. આ 108 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 7200 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, પૂજારાએ 19 સદી અને 35 અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 206 અણનમ છે.
આ પણ વાંચો: