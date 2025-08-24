Pujara retirement letter: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ટેસ્ટ બેટ્સમેન ચેતેશ્વર પૂજારાએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. 2023માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમનાર પૂજારાએ પોતાના નિવૃત્તિ પત્રમાં પોતાના દિલની વાત લખી છે. પૂજારાએ આ પત્ર અંગ્રેજીમાં લખ્યો છે, પરંતુ અમે અહીં અમારા ગુજરાતી વાચકો માટે તે પત્રનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ રજૂ કરી રહ્યા છીએ.
ચેતેશ્વર પૂજારાએ પોતાના પત્રમાં લખ્યું:
મારા માતા-પિતા સાથે રાજકોટના નાના શહેરના એક નાના છોકરા તરીકે, મેં તારાઓને સ્પર્શવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ભાગ બનવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. ત્યારે મને ખ્યાલ નહોતો કે આ રમત મને આટલું બધું આપશે. અમૂલ્ય તકો, અનુભવ, હેતુ, પ્રેમ અને સૌથી ઉપર મારા રાજ્ય અને આ મહાન રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક.
ભારતીય જર્સી પહેરીને, રાષ્ટ્રગીત ગાતી વખતે અને મેદાન પર ઉતરતી વખતે મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી વખતે, તેનો ખરેખર અર્થ શું છે તે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવું અશક્ય છે. પરંતુ જેમ તેઓ કહે છે, બધી સારી બાબતોનો અંત આવે છે, અને ભારે હૃદય સાથે મેં ભારતીય ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
હું BCCI અને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનનો મારા ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં મને મળેલી તક અને સમર્થન માટે આભાર માનું છું. હું તે બધી ટીમો, ફ્રેન્ચાઇઝીઓ અને કાઉન્ટીઓનો પણ આભારી છું જેનું હું વર્ષોથી પ્રતિનિધિત્વ કરી શક્યો છું. મારા માર્ગદર્શકો, કોચ અને આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શકોના અમૂલ્ય માર્ગદર્શન વિના હું જ્યાં છું ત્યાં પહોંચી શક્યો ન હોત, જેમનો હું હંમેશા આભારી રહીશ.
મારા બધા સાથી ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ, નેટ બોલરો, વિશ્લેષકો, લોજિસ્ટિક્સ ટીમ, અમ્પાયરો, ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ, સ્કોરર્સ, મીડિયા કર્મચારીઓ અને પડદા પાછળ અથાક મહેનત કરનારા દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર જેથી આપણે આ સુંદર રમતમાં સ્પર્ધા કરી શકીએ અને રમી શકીએ. મારા પ્રાયોજકો, ભાગીદારો અને મેનેજમેન્ટ ટીમનો, હું વર્ષોથી મારામાં તમારી વફાદારી અને વિશ્વાસ માટે અને મારી મેદાન બહારની પ્રવૃત્તિઓનું ધ્યાન રાખવા બદલ ખરેખર આભારી છું.
રમત મને વિશ્વભરમાં લઈ ગઈ છે, અને ચાહકોનો ઉત્સાહી ટેકો અને ઉર્જા હંમેશા ત્યાં રહ્યો છે. હું જ્યાં પણ રમ્યો છું ત્યાંના બધા ખેલાડીઓ તરફથી મળેલી શુભકામનાઓ અને પ્રેરણા માટે હું અભિભૂત છું અને હંમેશા આભારી છું.
અલબત્ત, મારો પરિવાર - મારા માતાપિતા, મારી પત્ની પૂજા, મારી પુત્રી અદિતિ, મારા સાસરિયાં અને મારા પરિવારના બાકીના સભ્યો - જેમણે આ સફરને ખરેખર સાર્થક બનાવી છે, તેમના અસંખ્ય બલિદાન અને અતૂટ સમર્થન વિના આ કંઈ પણ શક્ય કે અર્થપૂર્ણ ન બન્યું હોત. હું મારા જીવનના આગામી તબક્કાની રાહ જોઈ રહ્યો છું, તેમની સાથે વધુ સમય વિતાવવા અને તેમને પ્રાથમિકતા આપવા માટે. તમારા પ્રેમ અને સમર્થન બદલ આભાર!'
