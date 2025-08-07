Essay Contest 2025

AIFF અને FSDL વચ્ચે નવો કરાર ન બનતા MS Dhoni ની ટીમનું સંચાલન રદ કરાયું, જાણો સમગ્ર ઘટના - CHENNAIYIN FC OPERATIONS HALTED

ISL ને લગતી અનિશ્ચિતતાને કારણે ચેન્નાઈયિન એફસીએ ક્લબની કામગીરી સ્થગિત કરી દીધી છે. આ સાથે ચેન્નાઈયિન આ કડક પગલું ભરનાર ત્રીજો ISL ક્લબ છે.

ચેન્નઈયિન FC
ચેન્નઈયિન FC (Chennaiyin Blood X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 4:36 PM IST

All India Football Federation: દેશની ટોચની ફૂટબોલ લીગ ઇન્ડિયન સુપર લીગ (ISL) પર અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, આઠ ISL ક્લબોએ ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) નો સંપર્ક કર્યો છે, જેના આહ્વાન પર, ફેડરેશને આગામી સીઝન માટે ભાવિ કાર્યવાહી નક્કી કરવા માટે 7 ઓગસ્ટે દિલ્હીમાં એક બેઠક યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. ચેન્નઈયિન FC બેઠકમાં આમંત્રિત આઠ ક્લબના પ્રારંભિક જૂથનો ભાગ નહોતો. જોકે, AIFF એ પાછળથી ચેન્નઈયિન, મુંબઈ સિટી એફસી, મોહન બાગન સુપરજાયન્ટ, ઈસ્ટ બંગાળ એફસી અને મોહમ્મદન SC ને તેમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપ્યું.

ચેન્નઈયિન FC
ચેન્નઈયિન FC (IANS)

ચેન્નઈયિન FC એ ક્લબ કામગીરી સ્થગિત કરી

આ બેઠક પહેલા, ભારતીય ફૂટબોલ માટે બીજા ખરાબ સમાચાર આવ્યા કે, બે વખતના ISL ચેમ્પિયન ચેન્નઈયિન FC એ તેમની ક્લબ પ્રવૃત્તિઓને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી છે. ક્લબે સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદનમાં આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી.

તેઓએ તેમના નિવેદનમાં લખ્યું, 'અમે ભારતીય ફૂટબોલનો ભાગ બનવા સાથે આવતા પડકારોથી વાકેફ છીએ. પરિણામે, ચેન્નઈયિન FC ISL ના ભવિષ્યની આસપાસની અનિશ્ચિતતાને દૂર કરવા માટે કડક પગલાં લઈ રહી છે. ક્લબની બધી પ્રવૃત્તિઓ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, અમને આશા છે કે આ સસ્પેન્શન ટૂંકા ગાળા માટે રહેશે અને પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થતાં જ અમે કામ પર પાછા ફરીશું. ક્લબે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મુશ્કેલ સમયમાં ખેલાડીઓ, કોચ, સ્ટાફ અને તેમના પરિવારો તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા રહેશે. નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફ્રેન્ચાઇઝી તેમની સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહેશે.

ચેન્નાઈયિન એફસીના માલિકો

તમને જણાવી દઈએ કે, ચેન્નાઈયિન એફસીના ત્રણ માલિકો છે, જેમાં બોલિવૂડના દિગ્ગજ અમિતાભ બચ્ચનના પુત્ર અભિષેક બચ્ચન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીના અને રમતગમત ઉદ્યોગસાહસિક મહિલા વિતા દાનીનો સમાવેશ થાય છે.

ISLનું ભવિષ્ય કેમ અંધકારમાં?

ખરેખર FSDL તે ISL (ફુટબોલની મોટી ટુર્નામેન્ટ) ઓર્ગેનાઈઝ કરે છે, હવે ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) અને ફૂટબોલ સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ (FSDL) વચ્ચેનો જૂનો કરાર, જે 10 વર્ષ માટે હતો, તે ડિસેમ્બરમાં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આ કરારનું નવીકરણ ન થવાને કારણે, ISLનું ભવિષ્ય અંધકારમાં લટકતું રહ્યું છે.

ચેન્નઈયિન FC
ચેન્નઈયિન FC (IANS)

ઓડિશા FC અને બેંગલુરુ FCએ પણ કડક પગલાં લીધાં

આવી સ્થિતિમાં, ઓડિશા એફસી થોડા દિવસો પહેલા કડક પગલાં લેનાર પ્રથમ ISL ક્લબ બન્યું. તેમણે 5 ઓગસ્ટથી તમામ ફૂટબોલરો અને સપોર્ટ સ્ટાફના કરાર રદ કરી દીધા છે. જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝના માલિક રોહન શર્માએ પાછળથી X હેન્ડલને જાણ કરી હતી કે ક્લબ બંધ થઈ રહી નથી. મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ સ્ટાફને પણ જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે. તેમણે ખાતરી પણ આપી હતી કે મહિલા ટીમની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે.

તે પછી, ISL ચેમ્પિયન બેંગલુરુ FC એ પણ આવો જ કડક નિર્ણય લીધો. ક્લબે એક નિવેદનમાં જાહેરાત કરી હતી કે ટીમના સિનિયર ફૂટબોલરો અને સપોર્ટ સ્ટાફના પગાર અનિશ્ચિત સમય માટે રોકવામાં આવશે.

