સેન્ટ્રલ ઝોન ચેમ્પિયન બન્યું, 11 વર્ષ પછી સાઉથ ઝોનને હરાવીને દુલીપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો

દુલીપ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલમાં, સેન્ટ્રલ ઝોને સાઉથ ઝોનને 6 વિકેટથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી લીધી.

સેન્ટ્રલ ઝોન ચેમ્પિયન બન્યું
સેન્ટ્રલ ઝોન ચેમ્પિયન બન્યું (IANS)
Published : September 15, 2025 at 5:31 PM IST

હૈદરાબાદ: સેન્ટ્રલ ઝોને દુલીપ કપની ફાઇનલ મેચમાં સાઉથ ઝોનને 6 વિકેટથી હરાવીને ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો. દુલીપ કપ ટેસ્ટ સિરીઝ ભારતમાં રમાતી પરંપરાગત ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ શ્રેણીઓમાંની એક છે. વર્તમાન સિઝનની ફાઇનલ મેચમાં મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનના નેતૃત્વ હેઠળની સાઉથ ઝોન ટીમ અને રજત પાટીદારના નેતૃત્વ હેઠળની સેન્ટ્રલ ઝોન ટીમ આમને-સામને હતી. બેંગલુરુમાં રમાયેલી આ મેચમાં, સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

સેન્ટ્રલ ઝોનનું વર્ચસ્વ

પહેલા બેટિંગ કરવા આવેલી સાઉથ ઝોનની ટીમ વિરોધી બોલરોનો સામનો કરી શકી નહીં અને સતત વિકેટ ગુમાવતી રહી. પરિણામે, પ્રથમ ઇનિંગના અંતે, ટીમ ફક્ત 149 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સેન્ટ્રલ ઝોન માટે શાનદાર બોલિંગ કરતા સરાંશ જૈને 5 અને કુમાર કાર્તિકેયને 4 વિકેટ લીધી.

આ પછી, સેન્ટ્રલ ઝોન માટે કેપ્ટન રજત પાટીદાર અને યશ રાઠોડે પ્રથમ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી. પાટીદારે 101 રન બનાવ્યા પછી પોતાની વિકેટ ગુમાવી અને યશ રાઠોડે 194 રન બનાવ્યા પછી પોતાની વિકેટ ગુમાવી. આવું કરનાર આગામી ખેલાડી સરંશ જૈન હતા, જેમણે 69 રન બનાવ્યા. આ સાથે, સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં 511 રન બનાવ્યા પછી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ ઝોન ટીમ માટે ગુર્જપનિત સિંહ અને અંકિત શર્માએ 4-4 વિકેટ લીધી.

દક્ષિણ ઝોને વાપસી કરી

આ પછી, દક્ષિણ ઝોનની ટીમ બીજી ઇનિંગમાં 362 રનથી પાછળ રહેવા લાગી, જેમાં સ્મરણ રવિચંદ્રન 67 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ અને અંકિત શર્મા, જેની સદી ફટકારવાની અપેક્ષા હતી, તેણે પણ 99 રન પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. આ દરમિયાન, ઇનિંગમાં અણનમ રહેલા આન્દ્રે સિદ્ધાર્થે 84 રન બનાવ્યા, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.

પરિણામે, દક્ષિણ ઝોનની ટીમ બીજી ઇનિંગમાં 426 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સેન્ટ્રલ ઝોન ટીમે ફક્ત 66 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. સેન્ટ્રલ ઝોન ટીમ માટે શાનદાર બોલિંગ કરતા કુમાર કાર્તિકેયે 4 વિકેટ અને સરાંશ જૈને 3 વિકેટ લીધી. આ પછી, સરળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી સેન્ટ્રલ ઝોન ટીમ સતત વિકેટ ગુમાવતી રહી.

11 વર્ષ પછી સાઉથ ઝોનને હરાવીને દુલીપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો
11 વર્ષ પછી સાઉથ ઝોનને હરાવીને દુલીપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો (IANS)

11 વર્ષ પછી જીત

અક્ષય વાડકર અંત સુધી અણનમ રહ્યો, તેણે 19 રન બનાવ્યા અને યશ રાઠોડે 13 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. આ સાથે, સેન્ટ્રલ ઝોન ટીમે સાઉથ ઝોન ટીમને 6 વિકેટથી હરાવી અને 11 વર્ષ પછી દુલીપ કપ ચેમ્પિયનશિપ જીતી.

