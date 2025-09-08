ETV Bharat / sports

યુએસ ઓપન 2025: કાર્લોસ અલ્કારાઝે જેનિક સિનરને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું, વિશ્વનો નંબર 1 ખેલાડી બન્યો

કાર્લોસ અલ્કારાઝે જેનિક સિનરને હરાવીને યુએસ ઓપન 2025નો ખિતાબ જીત્યો. આ તેમનો બીજો યુએસ ઓપન ખિતાબ છે.

કાર્લોસ અલ્કારાઝે જેનિક સિનરને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું
કાર્લોસ અલ્કારાઝે જેનિક સિનરને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: કાર્લોસ અલ્કારાઝે યુએસ ઓપન 2025 મેન્સ સિંગલ્સની ફાઇનલમાં વિશ્વના નંબર વન અને ગયા વર્ષના ચેમ્પિયન જેનિક સિનરને હરાવીને ત્રણ વર્ષ પછી ફરીથી યુએસ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું. વર્ષના છેલ્લા ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં વિજય સાથે, આ સ્પેનિશ ખેલાડીએ બે વર્ષ પછી (ATP) રેન્કિંગમાં પણ નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે.

અલ્કારાઝે સિનરને હરાવીને યુએસ ઓપન જીત્યું

21 વર્ષીય અલ્કારાઝે ગઈકાલે રાત્રે તેના કારકિર્દીનો છઠ્ઠો ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યો અને બજોર્ન બોર્ગ પછી બીજો સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો. અલ્કારાઝ અને સિનર વચ્ચેની મેચનું પરિણામ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 રહ્યું. અલ્કારાઝે મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવવા અને વર્ષનો પોતાનો બીજો મુખ્ય ટાઇટલ જીતવામાં માત્ર બે કલાક અને 42 મિનિટનો સમય લીધો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, તેણે ફ્રેન્ચ ઓપનમાં સિનરને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.

અલ્કારાઝ અને સિનર વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળ્યો

વિમ્બલ્ડનની ફાઇનલમાં સિનર સામે હારવા છતાં, સિનસિનાટી જીતીને યુએસ ઓપનમાં પ્રવેશ કરનાર અલ્કારાઝ શરૂઆતથી જ અપરાજિત રહ્યો. જો તેણે ફાઇનલમાં એક પણ સેટ ગુમાવ્યા વિના ટાઇટલ જીત્યું હોત, તો તેણે ઇતિહાસ રચ્યો હોત. પરંતુ આ લાંબા સમય સુધી બન્યું નહીં. પહેલા સેટમાં, સ્પેનિશ ખેલાડીએ તેના ઇટાલિયન પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડી નાખી. તેણે ખતરનાક સર્વિસ અને શક્તિશાળી બેકહેન્ડથી સિનરને પાછળ છોડી દીધો. અલ્કારાઝે 11 વિનર ફટકારીને પહેલો સેટ 6-2થી જીત્યો.

સિનરે પહેલો સેટ શ્રેણીબદ્ધ અનફોર્સ્ડ એરર્સમાં ગુમાવ્યા બાદ બીજા સેટમાં વાપસી કરી. 24 વર્ષીય ઇટાલિયન ખેલાડીએ અલકારાઝને વ્યસ્ત રાખ્યો, ક્રોસ-કોર્ટ પ્લેમાં કોર્ટના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી દોડતો રહ્યો. તેણે બીજા સેટમાં શક્તિશાળી રિટર્ન સાથે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડી અને બીજો સેટ 6-3થી જીતીને ફાઇનલમાં જીવંત કર્યો. ત્યારબાદ અલકારાઝે સમય જતાં બતાવ્યું કે તે મેચ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે. ત્યારબાદ તેણે સતત બે સેટ જીતીને મેચ જીતી લીધી.

ટાઇટલ જીત્યા પછી અલ્કારાઝે શું કહ્યું

ટાઇટલ જીત્યા પછી, અલ્કારાઝે તેની ટીમનો આભાર માન્યો અને કહ્યું, 'બધો શ્રેય તમને જાય છે.' પછી યુએસ ઓપન પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા તેણે કહ્યું, 'આ ટુર્નામેન્ટ મારા માટે ખૂબ જ ખાસ છે. આ ટુર્નામેન્ટનો ભાગ બનવું મારા માટે સન્માનની વાત છે. હું અહીં ઘરે અનુભવું છું. મેં ચાહકોના પ્રેમની હૂંફ અનુભવી છે. મેં તમને શ્રેષ્ઠ ટેનિસ ભેટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તમે બધું સરળ બનાવી દીધું છે.'

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ હોકી ફાઇનલમાં ભારતનો દક્ષિણ કોરિયા પર શાનદાર વિજય, મેચ 4-1થી જીતી
  2. વિશ્વ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન, ભારતીય પુરુષ ટીમે ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

CARLOS ALCARAZ WINS US OPEN 2025CARLOS ALCARAZJANNIK SINNERCARLOS ALCARAZ WINS US OPEN 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.