હૈદરાબાદ: સ્પેનિશ ખેલાડી કાર્લોસ અલ્કારાઝે સિનસિનાટી ઓપન 2025 ની ફાઇનલમાં ઇટાલિયન ખેલાડી જાનિક સિનરને હરાવીને પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું. ફાઇનલ મેચ ફક્ત 23 મિનિટ ચાલી કારણ કે નંબર-1 સિનર ઈજાને કારણે વધુ રમી શક્યો નહીં. પહેલા સેટમાં 5-0 ના સ્કોર સાથે પાછળ રહેતા, ઇટાલિયન ખેલાડી સિનરએ અમ્પાયરને જાણ કરી કે તે વધુ રમી શકશે નહીં. યુએસ ઓપન શરૂ થવાનું છે, તેથી આ સિનરે ઈજા સાથે વધુ રમવાનું નક્કી કર્યું.
આવું બીજી વખત બન્યું
ઓપન યુગમાં આ ફક્ત બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ખેલાડી સિનસિનાટી મેન્સ ફાઇનલમાં નિવૃત્ત થયો છે. અગાઉ 2013 માં, નોવાક જોકોવિચે ખભાની ઈજાને કારણે 6-4, 3-0 થી પાછળ રહ્યા બાદ મેચ છોડી દેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
અલ્કારાઝનું આઠમું ટાઇટલ
અલકારાઝના કારકિર્દીનું આ આઠમું ATP માસ્ટર્સ 1000 ટાઇટલ છે. જ્યારે સિનસિનાટીમાં આ અલ્કારાઝનું પહેલું ટાઇટલ છે. તે કાર્લોસ મોયા (2002) અને રાફેલ નડાલ (2013) પછી પુરુષોનો ટાઇટલ જીતનાર ત્રીજો સ્પેનિશ ખેલાડી છે.
અલકારાઝે 31 વર્ષ જૂનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો
કાર્લોસ અલ્કારાઝે 2025 સિનસિનાટી ઓપન જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ જીત સાથે, 22 વર્ષીય ખેલાડીએ અમેરિકામાં યોજાયેલી ચારેય મોટી ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે. તેણે 2022માં યુએસ ઓપન અને મિયામી ઓપન જીત્યું હતું, જ્યારે 2023 અને 2024માં ઇન્ડિયન વેલ્સ ટાઇટલ જીત્યું હતું.
22 વર્ષ, 3 મહિનાની ઉંમરે, અલ્કારાઝ અમેરિકન ધરતી પર ચારેય મોટા ટાઇટલ જીતનાર ઇતિહાસનો સૌથી નાની ઉંમરનો પુરુષ ખેલાડી બન્યો છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ પીટ સેમ્પ્રાસના નામે હતો. જેમણે 1994માં 22 વર્ષ અને 7 મહિનાની ઉંમરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી અને આ રેકોર્ડ છેલ્લા 31 વર્ષથી તેમના નામે હતો.
બીજા ક્રમનો સૌથી યુવા ખેલાડી
અલકારાઝ (22 વર્ષ, 105 દિવસ) રાફેલ નડાલ (20 વર્ષ, 315 દિવસ) પછી આઠ ATP 1000 ટાઇટલ જીતનાર બીજો સૌથી યુવા ખેલાડી પણ બન્યો છે. અને તેમણે એલિટ યાદીમાં નોવાક જોકોવિચ (23 વર્ષ, 344 દિવસ) અને રોજર ફેડરર (24 વર્ષ, 6 દિવસ) ને પાછળ છોડી દીધા છે.
અલકારાઝે મેચ પછી શું કહ્યું?
વિમ્બલ્ડન ૨૦૨૫ ની ફાઇનલમાં સિનર સામે હાર્યાના એક મહિના પછી અલ્કારાઝે સિનરને હરાવ્યો. મેચ પછી અલ્કારાઝે કહ્યું, 'ત્રીજી રમત પછી, મેં જોયું કે તે (સિનર) બિલકુલ સારું નથી લાગતું. હું તેને ઓળખું છું. હું બે વર્ષથી તેની સામે રમી રહ્યો છું, હું તેની શૈલી, તેની રમત જાણું છું. મેં જોયું કે તે પહેલા કરતાં વધુ આક્રમક બની ગયો છે. પરંતુ આ મેચમાં, તે વધુ વખત ગુમ થઈ રહ્યો હતો. જે તેના માટે ખૂબ જ વિચિત્ર હતું. મેં જોયું કે તેની બોડી લેંગ્વેજ તેને સાથ આપી રહી ન હતી.
સ્પેનિશ ખેલાડીએ આગળ કહ્યું, 'હું ક્યારેય આ રીતે મેચ કે ટ્રોફી જીતવા માંગતો ન હતો. પરંતુ તે એક સાચો ચેમ્પિયન છે. મને ખાતરી છે કે તે હંમેશાની જેમ વધુ સારી અને મજબૂત રીતે પાછો આવશે અને સાચા ચેમ્પિયન આવું જ કરે છે.'
