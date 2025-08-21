નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં કારકિર્દીની શાનદાર શરૂઆત કરનાર જમણા હાથના બેટ્સમેન પૃથ્વી શો અચાનક અંધકારમાં ડૂબી ગયો. તે વિવાદોમાં ઘેરાઈ ગયો અને રાતોરાત ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થઈ ગયો. એટલું જ નહીં, પૃથ્વીની ખરાબ ટેવોએ તેને IPLમાંથી પણ બહાર કરી દીધો. આ સાથે, તે ધીમે ધીમે ક્રિકેટના મેદાનથી પણ દૂર થઈ ગયો.
તેણે એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન કહ્યું હતું કે તેણે ક્રિકેટને સમય આપવાનું બંધ કરી દીધું છે. પરંતુ એવું કહેવાય છે કે દરેક રાત પછી સવાર હોય છે. હવે પૃથ્વી શો કંઈક આવું જ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. IPL 2025 માં અનસોલ્ડ રહ્યા પછી, તેણે પોતાને સુધારવા અને ફરીથી સખત મહેનત કરવાનું નક્કી કર્યું અને ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછા ફરવા માટે સખત મહેનત કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
પૃથ્વી શોએ બુચી બાબુ ટુર્નામેન્ટમાં સદી ફટકારી
હવે પૃથ્વી શો ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછો ફર્યો છે. તેણે બુચી બાબુ ટુર્નામેન્ટમાં મહારાષ્ટ્ર તરફથી રમતી વખતે છત્તીસગઢ સામે સદી ફટકારી હતી. શોએ 122 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 100 રન બનાવીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. આ શાનદાર પ્રદર્શન પછી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની આગેવાની હેઠળની ટીમ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પરથી શોનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે.
CSK એ વીડિયો શેર કર્યો
આ વીડિયોમાં, પૃથ્વી શો ચેન્નાઈની પ્રશંસા કરી રહ્યો છે. શો કહે છે, 'ચેન્નાઈ હાલમાં ગરમ છે, પરંતુ ચેન્નાઈ મારા માટે ખાસ છે, હું જ્યારે પણ અહીં આવું છું ત્યારે રન બનાવું છું. ચેન્નાઈમાં મારી સૌથી ખાસ યાદ IPL 2019 ની છે. જ્યારે અમે ચેપોકમાં રમ્યા હતા'.
બુચી બાબુ ટુર્નામેન્ટ વિશે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું, 'આ એક સારી ટુર્નામેન્ટ છે. રણજી ટ્રોફી પહેલા તે એક સારો અનુભવ હતો. બધા રાજ્યોની ટીમો અહીં આવી છે. રણજી ટ્રોફી સીઝન પહેલા તમને સારી પ્રેક્ટિસ મળી છે. આ બધા ખેલાડીઓ માટે સારું છે. મહારાષ્ટ્ર માટે આ મારી પહેલી રમત હતી, મને સદી ફટકારીને સારું લાગ્યું'.
શું પૃથ્વી શો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાશે?
ચાહકો આ વીડિયોમાં ચેન્નાઈની પ્રશંસા કરવાના અલગ અલગ અર્થ કાઢી રહ્યા છે. ચાહકો લખી રહ્યા છે કે શું પૃથ્વી શો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાવા જઈ રહ્યો છે. શું આ વીડિયો ચેન્નાઈ ટીમમાં જોડાવા તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે? આ વીડિયો પર કોમેન્ટ બોક્સમાં એક યુઝરે લખ્યું, શું પૃથ્વી શોનું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં સ્થાન કન્ફર્મ થઈ ગયું છે?
બીજા યુઝરે લખ્યું, CSK કોલિંગ. બીજા યુઝરે લખ્યું, યલો ડ્રેસ લોડ થઈ રહ્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું, શું આ કોઈ સંકેત છે? શું આપણે સપના જોવાનું શરૂ કરી શકીએ? શું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હવે પૃથ્વી શો પર દાવ લગાવશે જો તેને IPL 2025 માં કોઈ ટીમ દ્વારા ખરીદવામાં નહીં આવે? ફક્ત સમય જ કહેશે.
