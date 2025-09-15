શું પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને સજા થશે? જાણો ક્રિકેટના નિયમો શું કહે છે?
Published : September 15, 2025 at 1:43 PM IST
હૈદરાબાદ: રવિવારે રાત્રે યુએઈમાં રમાઈ રહેલા એશિયા કપના ગ્રુપ A લીગ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 25 બોલ બાકી રહેતા 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમ અહીં જ ન અટકી, પરંતુ વિજય પછી કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવ્યો નહીં. સૂર્યકુમારે સિક્સર ફટકારીને ટીમને વિજય અપાવ્યો, જ્યારે ભારતીય ખેલાડીઓ તરત જ ડ્રેસિંગ રૂમનો દરવાજો બંધ કરીને અંદર ગયા.
આ પહેલા, ટોસ દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને પાકિસ્તાનના સલમાન આગાએ હાથ મિલાવ્યો ન હતો. આનાથી પાકિસ્તાન ગુસ્સે થયું છે અને તેણે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલમાં આનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
પાકિસ્તાને મેચ અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી
આ કિસ્સામાં, પાકિસ્તાનના કોચ માઈક હેસને કહ્યું કે ટીમ મેચ પછી હાથ મિલાવવાની રાહ જોઈ રહી હતી પરંતુ તેમને ખબર પડી કે ભારતીય ટીમે તેમની અવગણના કરી છે. તેથી જ તેમના કેપ્ટન સલમાન આગાએ મેચ પછીના ઇન્ટરવ્યુમાં ભાગ લીધો ન હતો. પાકિસ્તાની ટીમે આ ઘટનાઓ અંગે મેચ અધિકારી એન્ડી પાયક્રોફ્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. મેચના થોડા કલાકો પછી, પીસીબીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજરે કેપ્ટનો સામે ટોસ દરમિયાન હાથ ન મિલાવવાની વિનંતી કરવા બદલ ઔપચારિક વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
ICC અથવા ACC ના નિયમો શું કહે છે?
કોઈપણ ક્રિકેટ નિયમ પુસ્તકમાં મેચ પછી હાથ મિલાવવાને ફરજિયાત બનાવવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. હાથ મિલાવવો એ નિયમ નથી, પરંતુ તે ક્રિકેટની ભાવનાનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે બંને ટીમોના ખેલાડીઓ લગભગ દરેક મેચ પછી એકબીજાને મળે છે અને અભિવાદન કરે છે. જ્યારે હાથ મિલાવવાનો કોઈ નિયમ નથી, તો કોઈપણ ટીમ પર દંડ લાદવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, પરંતુ જો કોઈ જાણી જોઈને વિરોધી ટીમ કે ખેલાડી સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેને ચોક્કસપણે રમતની ભાવના વિરુદ્ધ ગણી શકાય.
જીત સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત - સૂર્યા
પહલગામ આતંકવાદી હુમલાને કારણે મેચનો બહિષ્કાર કરવાની અપીલ છતાં, મેચ દરમિયાન મેદાન ખચાખચ ભરેલું હતું અને 85 ટકા દર્શકો ભારતીય ચાહકો હતા. મેચ પછી, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આ વિજય દેશની સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતો સાથે છે.
પાકિસ્તાનને ભારત સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાની ટીમ 9 વિકેટે 127 રન જ બનાવી શકી. સ્પિનર અક્ષરે ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને બે વિકેટ લીધી જ્યારે કુલદીપે ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને અડચણમાં રાખ્યા. જવાબમાં, ભારતે 15.5 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. અભિષેક શર્માએ 12 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા. 35મો જન્મદિવસ ઉજવી રહેલા સૂર્યકુમારે 37 બોલમાં અણનમ 47 રન બનાવ્યા.
