ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી - COMMONWEALTH GAMES 2030

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 72 દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. તેમાં રમતો દરમિયાન ભારતની મુલાકાત લેનારા રમતવીરો, કોચ, ટેકનિકલ અધિકારીઓ, પ્રવાસીઓ, મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવાનો પણ સમાવેશ થશે.

Published : August 28, 2025 at 11:52 AM IST

અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયના કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. તેણે સંબંધિત મંત્રાલયો, વિભાગો અને સત્તાવાળાઓ તરફથી જરૂરી ગેરંટી સાથે યજમાન સહયોગ કરાર (HCA) પર હસ્તાક્ષર કરવા અને બિડ સ્વીકારાય તો ગુજરાત સરકારને જરૂરી ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ મંજૂર કરવાની મંજૂરી પણ આપી હતી.

બિડ કરવાની અંતિમ તારીખ 31મી ઓગસ્ટ: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે બિડ કરવાની અંતિમ તારીખ 31મી ઓગસ્ટ છે અને આઇઓએએ અપેક્ષા રાખી છે કે આગામી 48 કલાકમાં આ માટેની તમામ ઔપચારિકતા પૂરી થઈ જશે. ભારતે આ અગાઉ 2010માં નવી દિલ્હી ખાતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 72 દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. તેમાં રમતો દરમિયાન ભારતની મુલાકાત લેનારા રમતવીરો, કોચ, ટેકનિકલ અધિકારીઓ, પ્રવાસીઓ, મીડિયા કર્મચારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવાનો પણ સમાવેશ થશે, જેનાથી સ્થાનિક વ્યવસાયોને ફાયદો થશે અને આવક થશે. અમદાવાદ એક આદર્શ યજમાન શહેર છે જે વિશ્વ કક્ષાના સ્ટેડિયમ, અત્યાધુનિક તાલીમ સુવિધાઓ અને ઉત્સાહી રમતગમત સંસ્કૃતિ પ્રદાન કરે છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, 2023 ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરીને તેની ક્ષમતા દર્શાવી ચૂક્યું છે.

મોટી સંખ્યામાં વ્યાવસાયિકોને તકો મળશે: રમતગમત ઉપરાંત, ભારતમાં CWGનું આયોજન પ્રવાસનને વેગ આપવા, રોજગારીનું સર્જન કરવા અને લાખો યુવા રમતવીરોને પ્રેરણા આપવા માટે કાયમી અસર છોડશે. આ ઉપરાંત, રમતગમત વિજ્ઞાન, ઇવેન્ટ ઓપરેશન્સ અને મેનેજમેન્ટ, લોજિસ્ટિક્સ અને ટ્રાન્સપોર્ટ કોઓર્ડિનેટર, બ્રોડકાસ્ટ અને મીડિયા, IT અને કોમ્યુનિકેશન, જનસંપર્ક અને કોમ્યુનિકેશન અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ મોટી સંખ્યામાં વ્યાવસાયિકોને તકો મળશે.

આવા વૈશ્વિક સ્તરે પ્રતિષ્ઠિત કાર્યક્રમનું આયોજન રાષ્ટ્રીય ગૌરવ અને એકતાની મજબૂત ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપશે. તે એક વહેંચાયેલ રાષ્ટ્રીય અનુભવ પ્રદાન કરશે અને આપણા રાષ્ટ્રનું મનોબળ વધારશે. તે રમતવીરોની નવી પેઢીને કારકિર્દીના વિકલ્પ તરીકે રમતગમતમાં પ્રવેશવા માટે પ્રેરણા આપશે અને તમામ સ્તરે રમતગમતમાં વધુ ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરશે.

છેલ્લે 2010માં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એસોસિએશન ભારતનું બિડ મંજૂર કરે તો ભારતને બીજી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની કરવાની તક મળશે. અગાઉ 2010માં નવી દિલ્હી ખાતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થયું હતું.

