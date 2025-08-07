બુલાવોયા: ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 2 મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ 7 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ગઈ છે, જે બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં બંને ટીમોના પ્લેઇંગ 11માં ફેરફાર જોવા મળ્યા છે, જેમાં યજમાન ઝિમ્બાબ્વેએ 2 ફેરફાર કર્યા છે અને બ્રેન્ડન ટેલર ઉપરાંત ટ્રેવર ગ્વાન્ડુને સ્થાન મળ્યું છે. છેલ્લા 3.5 વર્ષથી ICC દ્વારા લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધનો સામનો કરી રહેલા ટેલરે પ્લેઇંગ 11માં પાછા ફરવાની સાથે ટેસ્ટ ક્રિકેટના મહાન ખેલાડીઓની યાદીમાં પોતાને સામેલ કર્યા છે.
સૌથી લાંબી ટેસ્ટ કારકિર્દીના સંદર્ભમાં 12મો ખેલાડી બન્યો
ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી આવા ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા છે, જેમની કારકિર્દી ખૂબ લાંબો સમય ચાલી છે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બ્રેન્ડન ટેલરનું નામ પણ સામેલ છે. ટેલરે આ બાબતમાં જેમ્સ એન્ડરસન અને શિવનારાયણ ચંદ્રપોલને પાછળ છોડી દીધા છે. ટેલરે 2004માં હરારે મેદાન પર રમાયેલી મેચમાં શ્રીલંકા સામે રમવાની તક મળી ત્યારે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે જ સમયે, જ્યારે બ્રેન્ડન ટેલરે વર્ષ 2021 માં પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, ત્યારે તેને ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સંહિતા દ્વારા 3.5 વર્ષનો પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
પ્રતિબંધ સમાપ્ત થયા પછી બ્રેન્ડન ટેલર હવે ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો છે, જેની સાથે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી કુલ 21 વર્ષ અને 93 દિવસ લાંબી થઈ ગઈ છે અને તે આ ફોર્મેટમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી રમનાર 12મો ખેલાડી બન્યો છે. આ યાદીમાં, બ્રાયન ક્લોઝ, સિડ ગ્રેગરી અને સચિન તેંડુલકર બ્રેન્ડન ટેલરની આગળ ફક્ત ત્રણ ખેલાડીઓ છે જેમની ટેસ્ટ કારકિર્દી કોઈપણ કારણોસર વિક્ષેપિત થઈ નથી.
ટેસ્ટમાં સૌથી લાંબા સમયથી રમનારા ખેલાડીઓની યાદી:
|ખેલાડીઓ
|ટીમ
|ડેબ્યૂ
|નિવૃત્તિ
|કુલ વર્ષો
|વિલ્ફ્રેડ રોડ્સ
|ઇંગ્લેન્ડ
|1 જૂન 1899
|12 એપ્રિલ 1930
|30 વર્ષ 315 દિવસ
|બ્રાયન ક્લોઝ
|ઇંગ્લેન્ડ
|23 જુલાઈ 1949
|13 જુલાઈ 1976
|26 વર્ષ 356 દિવસ
|ફ્રેન્ક વોલી
|ઇંગ્લેન્ડ
|9 ઓગસ્ટ 1909
|22 ઓગસ્ટ 1934
|25 વર્ષ 13 દિવસ
|જ્યોર્જ હેડલી
|વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
|11 જાન્યુઆરી 1930
|21 જાન્યુઆરી 1954
|24 વર્ષ 10 દિવસ
|સચિન તેંડુલકર
|ભારત
|15 નવેમ્બર 1989
|16 નવેમ્બર 2013
|24 વર્ષ 1 દિવસ
|જ્હોન ટ્રેઇકોસ
|દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે
|5 ફેબ્રુઆરી 1970
|17 માર્ચ 1993
|23 વર્ષ 40 દિવસ
|જેક હોબ્સ
|ઇંગ્લેન્ડ
|1 જાન્યુઆરી 1908
|22 ઓગસ્ટ 1930
|22 વર્ષ 233 દિવસ
|જ્યોર્જ ગન
|ઇંગ્લેન્ડ
|13 ડિસેમ્બર 1907
|12 એપ્રિલ 1930
|22 વર્ષ 120 દિવસ
|સૈડ ગ્રેગરી
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|21 જુલાઈ 1890
|22 ઓગસ્ટ 1912
|22 વર્ષ 32 દિવસ
|ફ્રેડી બ્રાઉન
|ઇંગ્લેન્ડ
|29 જુલાઈ 1931
|30 જૂન 1953
|21 વર્ષ 336 દિવસ
|ડેવ નોર્સ
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|11 ઓક્ટોબર 1902
|19 ઓગસ્ટ 1924
|21 વર્ષ 313 દિવસ
|બ્રેન્ડન ટેલર
|ઝિમ્બાબ્વે
|6 મે 2004
|હાલ ટેસ્ટ રમે છે.
|21 વર્ષ 93 દિવસ*
Zimbabwe lost four wickets in the first session, including the one of captain Craig Ervine in the last over before lunch.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 7, 2025
Zimbabwe are on 67/4#ExperienceZimbabwe #ZIMvNZ 📝: https://t.co/WB42tMT5OL pic.twitter.com/Dm07Qvt03C
ટેલર 44 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો
ન્યુઝીલેન્ડ સામે બુલાવાયો ટેસ્ટ મેચમાં 44 રનની ઇનિંગ રમ્યા પછી બ્રેન્ડન ટેલરે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ટેલરને હજુ પણ આ ટેસ્ટ મેચની બીજી ઇનિંગમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે, જેમાં જો તે 18 વધુ રન બનાવે છે તો તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઝિમ્બાબ્વે તરફથી 10000 રનનો આંકડો પાર કરનાર માત્ર ત્રીજો ખેલાડી બનશે
