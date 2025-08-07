Essay Contest 2025

ZIM vs NZ : સાડા ત્રણ વર્ષના પ્રતિબંધ બાદ આ ખેલાડીએ મેદાનમાં ઉતરતાં જ તોડ્યો દિગ્ગજ ક્રિકેટરનો રેકોર્ડ - BRENDAN TAYLOR LONGEST TEST CAREERS

ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં આ ખેલાડી સાડા ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ ભોગવી પ્લેઈંગ 11 માં વાપસી કરી છે.

(Getty Images)
ETV Bharat Sports Team

August 7, 2025

Updated : August 7, 2025 at 6:59 PM IST

બુલાવોયા: ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 2 મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ 7 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ગઈ છે, જે બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં બંને ટીમોના પ્લેઇંગ 11માં ફેરફાર જોવા મળ્યા છે, જેમાં યજમાન ઝિમ્બાબ્વેએ 2 ફેરફાર કર્યા છે અને બ્રેન્ડન ટેલર ઉપરાંત ટ્રેવર ગ્વાન્ડુને સ્થાન મળ્યું છે. છેલ્લા 3.5 વર્ષથી ICC દ્વારા લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધનો સામનો કરી રહેલા ટેલરે પ્લેઇંગ 11માં પાછા ફરવાની સાથે ટેસ્ટ ક્રિકેટના મહાન ખેલાડીઓની યાદીમાં પોતાને સામેલ કર્યા છે.

ઝિમ્બાબ્વેના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બ્રેન્ડન ટેલર
(ZIM X Handle)

સૌથી લાંબી ટેસ્ટ કારકિર્દીના સંદર્ભમાં 12મો ખેલાડી બન્યો

ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી આવા ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા છે, જેમની કારકિર્દી ખૂબ લાંબો સમય ચાલી છે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બ્રેન્ડન ટેલરનું નામ પણ સામેલ છે. ટેલરે આ બાબતમાં જેમ્સ એન્ડરસન અને શિવનારાયણ ચંદ્રપોલને પાછળ છોડી દીધા છે. ટેલરે 2004માં હરારે મેદાન પર રમાયેલી મેચમાં શ્રીલંકા સામે રમવાની તક મળી ત્યારે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે જ સમયે, જ્યારે બ્રેન્ડન ટેલરે વર્ષ 2021 માં પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, ત્યારે તેને ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સંહિતા દ્વારા 3.5 વર્ષનો પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ઝિમ્બાબ્વેની પ્લેઈંગ 11
(ZIM X Handle)

પ્રતિબંધ સમાપ્ત થયા પછી બ્રેન્ડન ટેલર હવે ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો છે, જેની સાથે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી કુલ 21 વર્ષ અને 93 દિવસ લાંબી થઈ ગઈ છે અને તે આ ફોર્મેટમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી રમનાર 12મો ખેલાડી બન્યો છે. આ યાદીમાં, બ્રાયન ક્લોઝ, સિડ ગ્રેગરી અને સચિન તેંડુલકર બ્રેન્ડન ટેલરની આગળ ફક્ત ત્રણ ખેલાડીઓ છે જેમની ટેસ્ટ કારકિર્દી કોઈપણ કારણોસર વિક્ષેપિત થઈ નથી.

ઝિમ્બાબ્વેના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બ્રેન્ડન ટેલર
(ZIM X Handle)

ટેસ્ટમાં સૌથી લાંબા સમયથી રમનારા ખેલાડીઓની યાદી:

ખેલાડીઓટીમડેબ્યૂનિવૃત્તિકુલ વર્ષો
વિલ્ફ્રેડ રોડ્સઇંગ્લેન્ડ1 જૂન 189912 એપ્રિલ 193030 વર્ષ 315 દિવસ
બ્રાયન ક્લોઝઇંગ્લેન્ડ23 જુલાઈ 194913 જુલાઈ 197626 વર્ષ 356 દિવસ
ફ્રેન્ક વોલીઇંગ્લેન્ડ9 ઓગસ્ટ 190922 ઓગસ્ટ 193425 વર્ષ 13 દિવસ
જ્યોર્જ હેડલીવેસ્ટ ઇન્ડીઝ11 જાન્યુઆરી 193021 જાન્યુઆરી 195424 વર્ષ 10 દિવસ
સચિન તેંડુલકરભારત15 નવેમ્બર 198916 નવેમ્બર 201324 વર્ષ 1 દિવસ
જ્હોન ટ્રેઇકોસદક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે5 ફેબ્રુઆરી 197017 માર્ચ 199323 વર્ષ 40 દિવસ
જેક હોબ્સઇંગ્લેન્ડ1 જાન્યુઆરી 190822 ઓગસ્ટ 193022 વર્ષ 233 દિવસ
જ્યોર્જ ગનઇંગ્લેન્ડ13 ડિસેમ્બર 190712 એપ્રિલ 193022 વર્ષ 120 દિવસ
સૈડ ગ્રેગરીઓસ્ટ્રેલિયા21 જુલાઈ 189022 ઓગસ્ટ 191222 વર્ષ 32 દિવસ
ફ્રેડી બ્રાઉનઇંગ્લેન્ડ29 જુલાઈ 193130 જૂન 195321 વર્ષ 336 દિવસ
ડેવ નોર્સદક્ષિણ આફ્રિકા11 ઓક્ટોબર 190219 ઓગસ્ટ 192421 વર્ષ 313 દિવસ
બ્રેન્ડન ટેલરઝિમ્બાબ્વે6 મે 2004હાલ ટેસ્ટ રમે છે.21 વર્ષ 93 દિવસ*

ટેલર 44 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો

ન્યુઝીલેન્ડ સામે બુલાવાયો ટેસ્ટ મેચમાં 44 રનની ઇનિંગ રમ્યા પછી બ્રેન્ડન ટેલરે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ટેલરને હજુ પણ આ ટેસ્ટ મેચની બીજી ઇનિંગમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે, જેમાં જો તે 18 વધુ રન બનાવે છે તો તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઝિમ્બાબ્વે તરફથી 10000 રનનો આંકડો પાર કરનાર માત્ર ત્રીજો ખેલાડી બનશે

