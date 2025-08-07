ZIM vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમાઈ રહી છે. જેની બીજી અને અંતિમ મેચ આજે, 7 ઓગસ્ટથી ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ બુલાવાયોમાં રમાશે. આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર 31 વર્ષીય જેકબ ડફી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરશે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઈજાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. ટીમના ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ
જેકબ ડફીએ 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે 14 વનડે રમી છે. જેમાં તેણે 6.12 ની ઈકોનોમી સાથે 26 વિકેટ ઝડપી છે. આ સાથે 27 ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં જેકબે 7 ની ઈકોનોમીથી 38 વિકેટ લીધી છે. મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ડફીના આંકડા ઘણા સારા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, નાથન સ્મિથ, ટોમ લેથમ, વિલ ઓ'રોર્ક ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર છે. આવી સ્થિતિમાં, આ ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડના કેટલાક વધુ ખેલાડીઓ ડેબ્યૂ કરી શકે છે. બેન લિસ્ટર, જેક ફોક્સ કે મેટ ફિશરમાંથી કોઈને પણ ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.
Round 2 in Bulawayo! Stream LIVE and free in NZ with ThreeNow 📺 LIVE scoring at https://t.co/3YsfR1Y3Sm or the NZC app 📲 #ZIMvNZ #CricketNation pic.twitter.com/aiWwJv3u0p— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 7, 2025
ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના આંકડા
ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો, તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દીમાં 108 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 32.79 ની સરેરાશથી 318 વિકેટ લીધી છે. તે જ સમયે, તેણે બેટિંગમાં 1448 રન બનાવ્યા છે. ડફીએ ODI માં 26 વિકેટ અને T20 માં 38 વિકેટ લીધી છે. હવે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે તે તેની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ મેચમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
Squad News | Nathan Smith has been ruled out of the remainder of the Zimbabwe Test series with an abdominal injury. Full story ➡️ https://t.co/d8RPuNvzQw #ZIMvNZ #CricketNation pic.twitter.com/T8FflLHi6t— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 3, 2025
ન્યૂઝીલેન્ડને પ્રથમ ટેસ્ટમાં સરળ જીત મળી
ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની વાત કરીએ તો, કિવી ટીમે તે મેચમાં 9 વિકેટથી સરળ જીત નોંધાવી હતી. તે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે ઝિમ્બાબ્વેએ 149 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 307 રન બનાવીને 158 રનની લીડ મેળવી હતી. બીજા દાવમાં, યજમાન ટીમે 165 રન બનાવ્યા અને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 8 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો, જે કિવી ટીમે 1 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો.
Southland’s Jacob Duffy is about to make his test cricket debut. I caught up with his older brother Ryan, who has followed Jacob’s journey from Lumsden to Bulawayo as close as anyone.— Logan Savory (@Savs_Say) August 7, 2025
READ HERE: https://t.co/xYsKQmeNqt@BLACKCAPS pic.twitter.com/fF9NaIL1l5
બીજી ટેસ્ટ મેચ માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
વિલ યંગ, ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ડેરિલ મિશેલ, ટોમ બ્લંડેલ (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, બેન લિસ્ટર, જેકબ ડફી, અજાઝ પટેલ, મેથ્યુ ફિશર
