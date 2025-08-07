Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

31 વર્ષે ટેસ્ટમાં ડેબ્યું…! 318 વિકેટ અને 1448 રન બનાવનાર આ ખેલાડી ન્યુઝીલેન્ડની ઈજાની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશે? - JACOB DUFFY TEST DEBUT

ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડનો આ ફાસ્ટ બોલર 31 વર્ષની વયે ટેસ્ટમાં ડેબ્યું કરવા જઈ રહ્યો છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિેટમાં તેનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું.

જેકબ ડફી
જેકબ ડફી (Worcestershire CCC X Handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read

ZIM vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમાઈ રહી છે. જેની બીજી અને અંતિમ મેચ આજે, 7 ઓગસ્ટથી ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ બુલાવાયોમાં રમાશે. આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર 31 વર્ષીય જેકબ ડફી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરશે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઈજાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. ટીમના ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.

જેકબ ડફી
જેકબ ડફી (Screenshot From X Handle)

2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ

જેકબ ડફીએ 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે 14 વનડે રમી છે. જેમાં તેણે 6.12 ની ઈકોનોમી સાથે 26 વિકેટ ઝડપી છે. આ સાથે 27 ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં જેકબે 7 ની ઈકોનોમીથી 38 વિકેટ લીધી છે. મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ડફીના આંકડા ઘણા સારા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, નાથન સ્મિથ, ટોમ લેથમ, વિલ ઓ'રોર્ક ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર છે. આવી સ્થિતિમાં, આ ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડના કેટલાક વધુ ખેલાડીઓ ડેબ્યૂ કરી શકે છે. બેન લિસ્ટર, જેક ફોક્સ કે મેટ ફિશરમાંથી કોઈને પણ ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.

ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના આંકડા

ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો, તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દીમાં 108 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 32.79 ની સરેરાશથી 318 વિકેટ લીધી છે. તે જ સમયે, તેણે બેટિંગમાં 1448 રન બનાવ્યા છે. ડફીએ ODI માં 26 વિકેટ અને T20 માં 38 વિકેટ લીધી છે. હવે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે તે તેની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ મેચમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

ન્યૂઝીલેન્ડને પ્રથમ ટેસ્ટમાં સરળ જીત મળી

ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની વાત કરીએ તો, કિવી ટીમે તે મેચમાં 9 વિકેટથી સરળ જીત નોંધાવી હતી. તે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે ઝિમ્બાબ્વેએ 149 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 307 રન બનાવીને 158 રનની લીડ મેળવી હતી. બીજા દાવમાં, યજમાન ટીમે 165 રન બનાવ્યા અને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 8 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો, જે કિવી ટીમે 1 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો.

બીજી ટેસ્ટ મેચ માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ

વિલ યંગ, ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ડેરિલ મિશેલ, ટોમ બ્લંડેલ (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, બેન લિસ્ટર, જેકબ ડફી, અજાઝ પટેલ, મેથ્યુ ફિશર

આ પણ વાંચો:

  1. આજથી પાંચ દિવસ ઝિમ્બાબ્વે માટે મહત્વપૂૂર્ણ… ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ અહીં જુઓ લાઈવ
  2. રિષભ પંતની ઉદારતાએ આ વિધ્યાર્થીનું સપનું કર્યું સાકાર… કહ્યા વિના ભરી દીધી કોલેજની ફી
  3. 50 માંથી 100...! શુભમન ગિલે ઈંગ્લેન્ડમાં સ્થાપિત કર્યો અજોડ રેકોર્ડ

ZIM vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમાઈ રહી છે. જેની બીજી અને અંતિમ મેચ આજે, 7 ઓગસ્ટથી ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ બુલાવાયોમાં રમાશે. આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર 31 વર્ષીય જેકબ ડફી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરશે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ઈજાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. ટીમના ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.

જેકબ ડફી
જેકબ ડફી (Screenshot From X Handle)

2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ

જેકબ ડફીએ 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે 14 વનડે રમી છે. જેમાં તેણે 6.12 ની ઈકોનોમી સાથે 26 વિકેટ ઝડપી છે. આ સાથે 27 ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં જેકબે 7 ની ઈકોનોમીથી 38 વિકેટ લીધી છે. મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ડફીના આંકડા ઘણા સારા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, નાથન સ્મિથ, ટોમ લેથમ, વિલ ઓ'રોર્ક ઈજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર છે. આવી સ્થિતિમાં, આ ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડના કેટલાક વધુ ખેલાડીઓ ડેબ્યૂ કરી શકે છે. બેન લિસ્ટર, જેક ફોક્સ કે મેટ ફિશરમાંથી કોઈને પણ ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.

ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના આંકડા

ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેકબ ડફીના રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો, તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દીમાં 108 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 32.79 ની સરેરાશથી 318 વિકેટ લીધી છે. તે જ સમયે, તેણે બેટિંગમાં 1448 રન બનાવ્યા છે. ડફીએ ODI માં 26 વિકેટ અને T20 માં 38 વિકેટ લીધી છે. હવે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે તે તેની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ મેચમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

ન્યૂઝીલેન્ડને પ્રથમ ટેસ્ટમાં સરળ જીત મળી

ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની વાત કરીએ તો, કિવી ટીમે તે મેચમાં 9 વિકેટથી સરળ જીત નોંધાવી હતી. તે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે ઝિમ્બાબ્વેએ 149 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 307 રન બનાવીને 158 રનની લીડ મેળવી હતી. બીજા દાવમાં, યજમાન ટીમે 165 રન બનાવ્યા અને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 8 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો, જે કિવી ટીમે 1 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો.

બીજી ટેસ્ટ મેચ માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ

વિલ યંગ, ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ડેરિલ મિશેલ, ટોમ બ્લંડેલ (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, બેન લિસ્ટર, જેકબ ડફી, અજાઝ પટેલ, મેથ્યુ ફિશર

આ પણ વાંચો:

  1. આજથી પાંચ દિવસ ઝિમ્બાબ્વે માટે મહત્વપૂૂર્ણ… ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ અહીં જુઓ લાઈવ
  2. રિષભ પંતની ઉદારતાએ આ વિધ્યાર્થીનું સપનું કર્યું સાકાર… કહ્યા વિના ભરી દીધી કોલેજની ફી
  3. 50 માંથી 100...! શુભમન ગિલે ઈંગ્લેન્ડમાં સ્થાપિત કર્યો અજોડ રેકોર્ડ

For All Latest Updates

TAGGED:

31 YEAR TEST DEBUTBLACK CAPS PACER JACOB DUFFYJACOB DUFFY TEST DEBUT VS ZIMZIMBABWE VS NEW ZEALAND 2ND TESTJACOB DUFFY TEST DEBUT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.