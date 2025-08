ETV Bharat / sports

U-20 એશિયા રગ્બી ચેમ્પિયનશીપ માટે ભારતીય મહિલા અને પુરુષ ટીમો જાહેર, આ શહેરમાં યોજાશે ટુર્નામેન્ટ - U 20 RUGBY 7S CHAMPIONSHIP SQUADS

U-20 એશિયા રગ્બી ચેમ્પિયનશીપ માટે ભારતીય મહિલા અને પુરુષ ટીમો જાહેર ( IANS And Asia Rugby X Handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : August 4, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:44 AM IST 3 Min Read

Asia Rugby Under- 20 Championship : બિહારના રાજગીર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પહેલીવાર યોજાનારી એશિયા U20 7s ચેમ્પિયનશિપ 2025 માટે ભારતની મહિલા અને પુરુષ રગ્બી ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 9-10 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. U-20 એશિયા રગ્બી ચેમ્પિયનશીપ (IANS) આ માહિતી આપતાં બિહાર સ્ટેટ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટીના ડિરેક્ટર જનરલ કમ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર શ્રી રવિન્દ્રન શંકરને જણાવ્યું હતું કે, કોલકાતામાં નેતાજી સુભાષ ઇસ્ટર્ન સેન્ટર ઓફ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ખાતે 3 જુલાઈના રોજ શરૂ થયેલા રાષ્ટ્રીય કોચિંગ કેમ્પ પછી ટીમોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં, ટીમો એશિયાની કેટલીક મજબૂત રગ્બી ટીમો સામે ટકરાશે. પુરુષોની શ્રેણીમાં ભાગ લેતી ટીમોમાં ભારત, ચીન, UAE, હોંગકોંગ, ચીન, કઝાકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને મલેશિયાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે મહિલા શ્રેણીમાં, નેપાળે મલેશિયાનું સ્થાન લીધું છે. શ્રી શંકરને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે,' ભારતીય રગ્બી ટીમમાં બિહારના 4 અને 2 પુરુષ ખેલાડીઓની પસંદગી બિહાર માટે ખૂબ જ ખુશી અને ગર્વની વાત છે. આનાથી બિહારના અન્ય ખેલાડીઓનું મનોબળ પણ ખૂબ વધશે. ભારતીય મહિલા ટીમમાં બિહારની આરતી, અંશુ, અલ્પના અને ગુરિયાનો સમાવેશ થાય છે, અને પુરુષોની ટીમમાં ગોલ્ડન અને સાગરનો સમાવેશ થાય છે.' અંતિમ 12 સભ્યોની ટીમની પસંદગી અંગે બોલતા, રગ્બી ફૂટબોલ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ રાહુલ બોઝે જણાવ્યું હતું કે, “એશિયા રગ્બી U20 7s ચેમ્પિયનશિપ એક એવી ટુર્નામેન્ટ છે, જ્યાં ખેલાડીનું આંતરરાષ્ટ્રીય ભવિષ્ય આકાર લેવાનું શરૂ કરે છે. અમે ખાસ કરીને આ વર્ષે અમારી પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો ઘરઆંગણે એકસાથે સ્પર્ધા કરે તે જોવા માટે ઉત્સુક છીએ."

