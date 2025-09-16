અગરબત્તી વણી હીરા ઘસ્યા પાનની કેબીન કરી અપંગતા હોવા છતાં: ટેબલ ટેનીસ પ્લેયર સાથે PGVCLમાં Dy સુપ્રીટેન્ડન્ટ જાણો અદભુત જીવન સફર વિશે
દિનેશભાઈને નાનપણથી અપંગતા હતી, પરંતુ તેમને કુદરતે આપેલી પરીક્ષાઓમાંથી પાસ થઈને પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવ્યું છે. સામાન્ય માણસે દિનેશભાઈની જિંદગીની સફરમાંથી શીખ જરૂર મેળવવી જોઈએ.
Published : September 16, 2025 at 4:19 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 5:14 PM IST
ભાવનગર: સમાજમાં સામાન્ય માણસ અન્ય માણસની પરીક્ષા કરતો હોય છે. પરંતુ કુદરતની પરીક્ષા ભારે પડતી હોય છે. અહીંયા વાત કરવી છે ભાવનગરના દિનેશભાઈ પડધરીયા અને તેમના પત્ની ભારતીબેન પડધરીયા બંને ટેબલ ટેનીસ પ્લેયર છે. શખ્સની કે જેની કુદરતે એવી પરીક્ષા લીધી કે તેને હિંમત હારી નહીં અને અંતમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. માત્ર સરકારી નોકરી નહીં પરંતુ ટેબલ ટેનીસ જેવી રમતમાં પણ સિદ્ધિ મેળવી છે. નાનપણથી કુદરતે આપેલી ફટકાર બાદ ભાવનગરના શખ્સ દ્વારા અનેક નાના મોટા વ્યવસાય અને ધંધા કરીને પણ પોતાના મુકામ સુધી પહોંચ્યા છે. ચાલો મળીએ શખ્સ કોણ છે.
40 વર્ષ બાદ પેરા ટેબલ ટેનીસનો પ્રારંભ
ભાવનગર શહેરમાં રહેતા અને પીજીવીસીએલમાં નોકરી કરતા દિનેશભાઈ પડધરીયા એક પેરા ટેબલ ટેનિસ પ્લેયર પણ છે. દિનેશભાઈ પડધરીએ જણાવ્યું હતું કે ટેબલ ટેનીસની વાત કરું તો મારે 50 વર્ષ થયા છે અને અમે સાત વર્ષ પહેલા ટેબલ ટેનીસ રમવાની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારે ખબર નહોતી કે પેરા ટેબલ ટેનીસ માટે શું વ્યવસ્થા છે પણ મારી દીકરી ટેબલ ટેનીસ રમતી હતી ત્યારે તેના જે કોચ હતા મનુભાઈ મકવાણા જેને અમે મામા કહેતા હતા તેને અમને કહ્યું તમારા માટે પેરા ટેબલ ટેનીસ રમી શકાય છે એટલે અમે બંને માણસોએ અને અમારા અન્ય મિત્ર અલ્પેશભાઈ સુતરીયા અને સંગીતાબેન સુતરીયાએ સાથે સંસ્કાર મંડળમાં ત્યાંના ક્ષિતિજભાઈ પુરોહિતના માર્ગદર્શન નીચે સારી એવી ખુરશીઓમાં પેરા ટેબલ ટેનીસ રમવાની શરૂઆત કરી જેમાં મનુભાઈ મકવાણા અમારી પાછળ ખૂબ મહેનત કરી છે.
દિનેશભાઈના પત્નીને મળ્યા છે ગોલ્ડ મેડલો
દિનેશભાઈ પડધરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મારા મિસિસ ભારતીબેન પડધરીયા ભાવનગરમાં સૌથી મેડલ હોય તો પેરામાં તેમની પાસે છે તેમને અત્યાર સુધીમાં 2 ગોલ્ડ મેડલ, 5 સિલ્વર મેડલ અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા છે. જ્યારે મારી વાત કરું તો મારી કેટેગરી પહેલા પાંચ હતી પછી વિકલાંગતાને કારણે મારી કેટેગરીમાં ફેરફાર થયો અને કેટેગરીમાં મેં હાલમાં 2 સિલ્વર મેડલ અને 3 બ્રાન્ઝ મેડલ મેળવેલા છે. હાલમાં ઇન્દોર ખાતે જે 3 સપ્ટેમ્બર થી 5 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ફર્સ્ટ રેન્કિંગ સ્પર્ધા હતી તેમાં મને બ્રોન્ઝ મેડલ ક્લાસ 3 માં સમગ્ર ઇન્ડિયા કક્ષાએ મળ્યો છે.
દિનેશભાઈ એ મેળવેલ મેડલ
- UTT 2ND PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 MENS SIGNALS CLASS-3 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2023-24 MENS SIGNALS CLASS-3 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 MED DOUBLES CLASS-8 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 MIX DOUBLES XD CLASS-7 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- PARA SENIOR RANKING TABLE TENNIS NATIONAL CHAMPIONSHIP2024-25 MEN SINGLES CLASS-3 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
અપંગતા નાનપણમાં તાવ બાદ આવી
દિનેશભાઈના અપંગતાને લઈને તેમની સાથે વાત કરી ત્યારે દિનેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે મારા નાનપણની વાત કરું તો મારે અપંગતા એટલે કે દિવ્યાંગતા જન્મથી નહોતી પણ નાનો હતો ત્યારે તાવ આવ્યો હતો. એ સમય પોલિયોનું ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ જોટા આવ્યા અને અપંગતા આવી હતી. 1977 માં છ મહિના પછી એટલે કે મારો બર્થ છે 20/3/77 એટલે છ મહિના પછી મારે જોટા આવી ગયા અને તકલીફ પડી. મારા પપ્પા મહાલક્ષ્મી મિલમાં કામ કરતા હતા અને મમ્મી ઘરે ફૂલનું કામ કરતા હતા.
નાના મોટા વ્યવસાય છઠ્ઠા ધોરણથી કરી ઘરમાં ટેકો આપ્યો
દિનેશભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મારી જિંદગી ખૂબ સંઘર્ષ ભરી રહી છે મારે ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. હું છઠ્ઠા ધોરણમાં હતો ત્યારથી ભણવાનું અને કામ કરતો હતો. છઠ્ઠા ધોરણમાં બપોરે શાળાએથી આવ્યા બાદ અગરબત્તી વણવા જતો હતો. અગરબત્તીના ધંધામાં ઘણા સમય કામ કર્યું. ત્યારબાદ સરદારનગર સિરીઝનું કારખાનું હતું ત્યાં હું ટ્રાઇસીકલ લઈને કામ કરવા જતો હતો. ભણવાની સાથે થોડા સમય બાદ ઘોઘા સર્કલમાં પાનની કેબિન પણ કરી. પરંતુ તેમાં પૂરો ખર્ચ નીકળતો નહોતો ત્યારે હીરાનો જમાનો હતો એટલે મેં મિત્રોની સાથે રહીને હીરા ઘસવાની શરૂઆત કરી પણ તેમાં પણ અપંગતાને કારણે લાંબો સમય હું બેસી શકતો નહોતો પછી મારા કાકાએ હીરાનું કારખાનું શરૂ કરવા મદદ કરી અને તેનો પ્રારંભ કર્યો.
ટ્યુશનના શિક્ષકથી જીંદગીની કાયા બદલાઈ
દિનેશભાઈ પડધરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, હું છઠ્ઠા ધોરણથી મારા મમ્મીના કહેવા ઉપર ઘોઘા સર્કલમાં ટ્યુશનમાં જતો હતો. ભણવાની સાથે સ્ટ્રગલ કરી છે અને મારા જીવનમાં મોટો ફાળો સાચું કહું તો ચાચાનો છે એટલે કે ડી કે બક્ષી તેમને અમને ભણાવ્યા ત્યાં સુધી ટ્યુશન ફી પણ ના લીધી. એને ચોપડા પણ અપાવ્યા છે હું ટ્રાયસીકલ લઈને તેમના ઘોઘા સર્કલ ટ્યુશનમાં જતો. અમારી જરૂરિયાત હોય ત્યારે તે એવી રીતે વસ્તુ આપી દેતા કે તમને ખ્યાલ પણ આવે નહીં. આમ ડી કે બક્ષી એટલે ચાચાએ મારી જેવા ઘણા લોકોને મદદ કરી છે.
રાત્રે કામ અને દિવસે ટ્યુશન અને કોલેજ
દિનેશભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હું કોલેજમાં આવ્યો ત્યારે મારા માતાનું અવસાન થયું ત્યારે મારા ભાઈઓ ખૂબ નાના હતા. ત્યાર પછી મેં ત્યાં નિશિતભાઈ મહેતા દિવ્યાંગ લોકોને કામ આપે છે આથી ત્યાં ગયો. ત્યાં હું રાત્રે 10 થી સવારના 4 કામે જતો હતો. દિવસે ટ્યુશન કરાવતો. મેં B.com પૂરું કર્યું છે એટલે મારે બપોરે એકાઉન્ટનો લેક્ચર હોય ત્યારે જ કોલેજ જતો હતો અને સવાર સાંજ ટ્યુશન કરાવતો જ્યાં સુધી ભણ્યો ત્યાં સુધી ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો છું.
સરકારી નોકરી કરવા માટે આપી હતી પ્રેરણા
દિનેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મેં 1995 માં 12 મું પાસ કર્યું ત્યારથી ગવર્મેન્ટની તૈયારી કરતો હતો. મારા મમ્મી ભણેલા નહોતા પણ તેમનું કહેવું હતું કે તું એક ચોક્કસ ગવર્મેન્ટ જોબ તારી પાસે હોવી જોઈએ. જો તું જોબ મેળવી લઈશ તો આગળ આવીશ અને ઘર પણ આગળ આવશે. અમારા ઘરની સ્થિતિ નબળી હતી. 2001માં એટીએનટીમાં અપંગતાનો કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ પણ કર્યો ત્યારે હીરાના કારખાનું ચલાવતો પણ તેમાં મંદી આવી હતી. ત્યારબાદ મારી કોલેજની એક મિત્રએ મને પીએનઆર કોમ્પ્યુટરમાં બોલાવ્યો અને ઓપરેટર તરીકે લગાવ્યો. જ્યાં મેં ત્રણ વર્ષ નોકરી કરી. આ સાથે અંધજન લોકો માટેનું બી.એડ કોર્ષ પણ મેં ત્યાં કરી લીધો હતો. 2004 માં મારા લગ્ન થયા. 2004 માં PGVCL માં જુનિયર આસિસ્ટન્ટ તરીકે હું નોકરીએ લાગ્યો. પરંતુ મારી ઈચ્છા ક્લાસ ટુ ઓફિસરની હતી. અન્ય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. આથી પીજીવીસીએલમાં જ પરીક્ષા આપી અને એમાં હું બધામાં ફર્સ્ટ આવ્યો. હાલ હું ડેપ્યુટી સુપ્રીટેન્ડન્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું.
દિનેશભાઈના પત્ની ભારતીબેને મેળવેલ મેડલ
- PARA NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2020 WOMAN CLASS-5 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- PARA NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2021 WOMAN CLASS-5 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2022 WOMAN CLASS-5 માં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT 1ND PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 WOMAN CLASS-5 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- 1ST PERA KHELO INDIA PARA GAMES 2023 WOMAN CLASS-5 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT 2ND PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 WOMAN CLASS-5 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNISRANKING CHAMPIONSHIP 2023-24 WOMAN CLASS-5 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2023-24 WOMAN DOUBLES-10 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- UTT PARA NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2023-24 MIX DOUBLES XD-10 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- PERA SENIOR RANKING TABLE TENNIS NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024-25 WOMAN CLASS-5 માં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે.
- PERA SENIOR TABLE TENNIS NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024-25 WOMAN CLASS-5 માં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.
- PERA SENIOR TABLE TENNIS NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024-25 WOMAN DOUBLES-10 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
- 2ND PERA KHELO INDIA PARA GAMES 2023 WOMAN CLASS-5 માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે.
પત્ની ભારતીબેને આપ્યો ઘરમાં ટેકો: દિનેશભાઈના પત્ની ભારતીબેન પણ સારા એવા ટેબલ ટેનીસ પ્લેયર છે. લગ્ન બાદ તેમના ઘરમાં બે દીકરીઓનો જન્મ થયો છે. બંને દીકરીઓ હાલ અભ્યાસ કરી રહી છે અને દિનેશભાઈના પિતા પણ નિવૃત્ત ઘરે છે ત્યારે ભારતીબેન પડધરીએ જણાવ્યું હતું કે મેં એમને બધી રીતે સપોર્ટ કર્યો છે. દીકરીઓને મોટી કરી, લેવા જવા મુકવા વગેરેનું કામ અને ઘરનું કામ પણ કર્યું છે. થોડો સમય સાડી વેચવાનું પણ કામ કર્યું છે. LIC ના કામમાં પણ એમને સપોર્ટ કરું છું. છેલ્લા સાત વર્ષથી અમે બંને એ ટેબલ ટેનીસ રમવાની પણ શરૂઆત કરી છે.
