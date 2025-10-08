પેરા ટેબલ ટેનિસ એશિયન ચેમ્પિયનશીપમાં ભાવનગરના અલ્પેશભાઈ કરશે પ્રતિનિધિત્વ, જાણો તેમના વિશે
ભાવનગર શહેરના અલ્પેશભાઈ સુતરીયા દિવ્યાંગ છે અને પોસ્ટ વિભાગના કર્મચારી પણ છે, ત્યારે આગામી ચીનમાં યોજાનાર એશિયન ચેમ્પિયનશીપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ પેરા ટેબલ ટેનિસમાં કરવાના છે.
Published : October 8, 2025 at 1:17 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 2:07 PM IST
ભાવનગર: શહેરના રહેવાસી દિવ્યાંગ અલ્પેશભાઈ સુતરીયા આંતરરાષ્ટ્રીય ટેબલ ટેનીસના ખેલાડી છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં ચીનમાં યોજનારી બેઇજિંગમાં એશિયન પેરા ટેબલ ટેનીસ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત તરફથી પ્રતિનિત્વ કરવા જઈ રહ્યા છે. જો કે અલ્પેશભાઈ સુતરીયા પોસ્ટ વિભાગમાં ફરજ નિભાવે છે અને તેમના પત્ની પણ પેરા ટેબલ ટેનીસના ખેલાડી છે, ત્યારે ચાલો થોડું અલ્પેશભાઈ વિશે જાણીએ અને ક્યારે તેઓ રમવા જશે.
જાણો કોણ છે અલ્પેશભાઈ સુતરીયા: ભાવનગર શહેરમાં રેલ્વે પરા વિસ્તારમાં આવેલા પોસ્ટ વિભાગમાં અલ્પેશભાઈ સુતરીયા ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. અલ્પેશભાઈને નાની ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પોલિયો થઈ ગયો હતો. તેઓ મૂળ બોટાદ જિલ્લાના ઝમરાળા ગામના વતની છે. વર્ષોથી તેમનો પરિવાર ભાવનગરમાં વસવાટ કરે છે. અલ્પેશભાઈ ને 80 ટકા દિવ્યાંગતા ધરાવે છે. અલ્પેશભાઈના લગ્ન દીહોર નજીક આવેલા સમઢીયાળા ગામના રહેવાસી સંગીતાબેન સાથે થયા હતા. અલ્પેશભાઈને એક પુત્ર છે જે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે. અલ્પેશભાઈએ યુપીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરીને પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી મેળવી હતી અને પ્રથમ પોસ્ટિંગ તેમનું બદાયું જિલ્લામાં થયું હતું. તેઓ છેલ્લા આઠ વર્ષથી પહેલા ટેબલ ટેનીસ રમી રહ્યા છે.
પેરા ટેબલ ટેનિસમાં તેમનો ભારત અને વિશ્વમાં ક્રમાંક
અલ્પેશભાઈ સુતરીયાના જીવન ચરીત્ર ઉપર અગાઉ પણ ઇટીવી ભારતે સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરેલા છે. ત્યારે અલ્પેશભાઈ સુતરીયા છેલ્લા આઠ વર્ષથી પેરા ટેબલ ટેનીસ રમી રહ્યા છે તેઓ 2023માં તાઇવાનમાં પણ યોજાયેલી ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી ચૂક્યા છે. ઇજિપ્તમાં પણ તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પેરા ટેબલ ટેનીસમાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. અલ્પેશભાઈ વિશ્વકક્ષાએ 22 મો રેન્ક ધરાવે છે. જ્યારે ભારતમાં તેમનો બીજો ક્રમાંક આવે છે. આથી તેઓ ભારત તરફથી આગામી દિવસોમાં ચીનના યોજનાર એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં પ્રતિનિધિત્વ કરવા જવાના છે.
અલ્પેશભાઈ જશે ચીન આગામી દિવસોમાં
અલ્પેશભાઈના પત્ની સંગીતાબેન પણ 80 ટકા દિવ્યાંગતા ધરાવે છે અને પેરા ટેબલ ટેનીસના ખેલાડી છે. બંને પતિ પત્ની પોતાના ઘરમાં જ પેરા ટેબલ ટેનીસની પ્રેક્ટિસ પણ કરે છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં 14 થી 19 ઓક્ટોમ્બરની વચ્ચે યોજાનારી એશિયન ટેબલ ટેનીસ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે. ભારત તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરીને તેઓ એશિયન પેરા ટેબલ ટેનીસમાં પોતાની કળાને ઉજાગર કરશે અને વધુ મેડલો ભારતના પક્ષમાં આવે તેવા પ્રયત્નો રહેશે.
