ભાવનગર : નાનપણમાં આવેલી આફતને પણ ઘોળીને પી જનાર ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની શારીરિક માનસિક દિવ્યાંગતા હોવા છતાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચી બોચી જેવી રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ભાવનગર લંબે હનુમાનની શાળા નંબર 70 માં ધોરણ આઠમાં અભ્યાસ કરતી ધ્રુવી મકવાણા છત્તીસગઢમાં બોચી (દિવ્યાંગો માટેની ખાસ પ્રકારની રમત) માં ગોલ્ડ મેડલ જીતી પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી બતાવી છે.
ધ્રુવીમાં કેવા પ્રકારની દિવ્યાંગતા
ભાવનગર શહેરના સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સ્પેશિયલ એજ્યુકેટેડ તરીકે કામ કરતા ઊર્મિબેન જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "જે બાળકો દિવ્યાંગતા ધરાવે છે તેમના માટે 21 પ્રકારની રમત હોય છે. તેમાની આ એક ID દિવ્યાંગતા છે. જેમાં બાળકોની શારીરિક સાથે માનસિક ક્ષમતા ઓછી હોય છે, એવા બાળકો માટે આપણે જુદી જુદી રમત રમાડીએ છીએ. પણ આઈડી વાળા બાળકો માટે એક રમત શોધાયેલી છે જે પહેલા રશિયામાં સામાન્ય નિવૃત સૈનિકો માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી. કે જેમાં એક મંચ તૈયાર કરવામાં આવે અને તેમાં લાકડાના બોલ વડે હિટ કરવાનું હોય છે. જેની બોચીની રમત કહેવાય છે. ભારતમાં સ્પેશિયલ ઓલમ્પિક અંતર્ગત આ રમતો રમાય છે, જેમાં બોચી રમતનો પણ સમાવેશ કરાયો છે."
ભાવનગરના લંબે હનુમાન નજીક આવેલી શાળા નંબર 70 ના આચાર્ય શંકરભાઈ વેગડ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, " અમારી શાળામાં ધોરણ આઠમાં અભ્યાસ કરતી મકવાણા ધ્રુવી જે સ્પેશિયલ ભારત ઓલમ્પિકમાં બોચી રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવી અમારું ગૌરવ વધાર્યું છે. આ ઓલમ્પિક ગેમ છત્તીસગઢમાં વિલાસપુર ખાતે જુલાઈ 2025 માં યોજાઇ હતી. "
શાળાના શિક્ષકોએ આપ્યો સહકાર:
ધ્રુવીના વર્ગખંડના આચાર્ય ડો. રક્ષિતાબેન રાજ્યગુરુએ જણાવ્યું હતું કે, ધ્રુવી અમારી શાળામાં ધોરણ-1 થી અભ્યાસ કરી રહી છે, અને હાલ ધોરણ આઠમાં છે. પહેલા ધોરણમાં અહીંયા તેના મમ્મી મૂકવા આવતા ત્યારે બેસવામાં તેને તકલીફ પડતી હતી. બેસે ના બેસે તેવી સ્થિતિ હતી. શૌચ ક્રિયા પર પણ કાબૂ રહેતો નહોતો ત્યારબાદ શાળાના શિક્ષકો અને ઘરના લોકોએ મહેનત કરી અને હાલ તે જુઓ ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવી છે. પહેલા તેને દાદરો ચડવામાં ઉતરવામાં તકલીફ પડતી પણ તે હિંમત નહોતી હારતી તે શાળાના નવરાત્રી પ્રોગ્રામ હોય કે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ એમાં હંમેશા જોડાઈને ભાગ લેતી."
નાનપણમાં આંચકી આવતા :
રાષ્ટ્રીય કક્ષા ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવનાર ધ્રુવી મકવાણા જણાવ્યું કે, " હું ધોરણ આઠમાં અભ્યાસ કરું છું અને હું બોચી રમત રમું છું તેમાં લાકડાના બોલથી ઘા કરું છું. જો કે તેનાથી આગળ ધ્રુવી વધુ કશું કહી શકતી નથી. આમ છતાં તેને બે શબ્દ કેમેરા સમક્ષ કહ્યા હતા. જો કે તેની માતા પૂર્વીબેને જણાવ્યું હતું કે, તે એક વર્ષની હતી ત્યારે તેને આંચકી આવી હતી. ત્યારબાદ તેને જોટા આવવાની શરૂઆત થઈ પછી તેની અમે દવા કરાવી અને ધીરે ધીરે સુધારો થયો. પછી શાળામાં બેસાડી જ્યાં શિક્ષકોએ ધ્યાન આપ્યું અને આજે ખૂબ સારી અવસ્થામાં છે. મારે બે દીકરીને એક દીકરો છે તેના પપ્પા ગેરેજનું કામ કરે છે."
આ પણ વાંચો: