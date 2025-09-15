રોહિત અને વિરાટના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, બીસીસીઆઈએ કરી સ્પષ્ટતા
મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રોહિત અને વિરાટ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ODI મેચ રમશે.
Published : September 15, 2025 at 8:13 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે મહાન ખેલાડીઓ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી, હવે ફક્ત ODI ક્રિકેટમાં જ ઉપલબ્ધ રહેશે. કારણ કે બંનેએ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. ત્યારબાદ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે હવે આ બંને ખેલાડીઓ માટે ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવવું અને 2027 વર્લ્ડ કપ સુધી રમવું વધુ મુશ્કેલ બનશે. ભારતીય ટીમના વર્તમાન મુખ્ય કોચ ગંભીરે કહ્યું કે જો આ મહાન ખેલાડીઓ પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખે છે, તો કોઈ તેમને ODI ટીમમાંથી બહાર કરી શકશે નહીં.
દરમિયાન, એવું પણ અહેવાલ હતું કે આ બંને ખેલાડીઓને ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં યોજાનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલા ભારતમાં યોજાનારી ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારત A ટીમમાં પસંદ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ કે આ બંને ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહાર કરવા માટે આવું કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુઝર્સ કહી રહ્યા હતા કે A ટીમમાં આટલા મોટા ખેલાડીને રમવાનો શું અર્થ છે, જો તે પ્રદર્શન કરી શકતો નથી તો તેને ટીમ ઇન્ડિયામાં પણ પસંદ કરવામાં આવશે નહીં.
🚨 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
India A squad for one-day series against Australia A announced.
All The Details 🔽https://t.co/V8QokLO6zr
રોહિત-વિરાટ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમશે
પરંતુ હવે BCCI એ ભારત A ટીમની જાહેરાત કરીને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રોહિત અને વિરાટ 19 ઓક્ટોબરથી પર્થમાં શરૂ થનારા ભારતના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સીધા રમશે. કારણ કે તેમને ભારત A ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. અગાઉ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ભારત A ની 50 ઓવરની મેચોનો ભાગ બનાવવાની અટકળો હતી.
ભારત A ના બે ODI કેપ્ટન
તમને જણાવી દઈએ કે રજત પાટીદાર અને તિલકને ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ભારત A ની ODI મેચ માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ત્રણ મેચ 30 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર સુધી કાનપુરના ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
ભારત માટે એક ODI રમનાર પાટીદાર પહેલી મેચમાં યજમાન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ચાર ODI રમનાર તિલક વર્મા UAEમાં એશિયા કપ 2025ની પોતાની જવાબદારી પૂર્ણ કર્યા બાદ છેલ્લી બે મેચનો હવાલો સંભાળશે. તિલકની સાથે, હર્ષિત રાણા, અભિષેક શર્મા અને અર્શદીપ સિંહ પણ એશિયા કપના કારણે પહેલી મેચમાં રમી શકશે નહીં, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની આગામી બે મેચ માટે તેમની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
પહેલા બે ચાર દિવસીય મેચ
કાનપુરમાં યોજાનારી ત્રણ ODI પહેલા, ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A બે ચાર દિવસીય ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, જે અનુક્રમે 16-19 સપ્ટેમ્બર અને 23-26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લખનૌના BRSABV એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જેમાં ભારત A ટીમની કમાન શ્રેયસ ઐયરને સોંપવામાં આવી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની પ્રથમ ODI માટે ભારત A ટીમ
રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપરાજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુર્જપાનીત સિંહ, યુદ્ધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય અને સિમરજીત સિંહ
બીજી અને ત્રીજી ODI માટે ભારત A ટીમ
તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રજત પાટીદાર (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપરાજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુર્જપાનીત સિંહ, યુધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક સિંહ, અરવિષેક પોરેલ, અરવિંદ સિંહ
આ પણ વાંચો: