હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) આગામી T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા આપવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. એવા સમાચાર છે કે બોર્ડ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના મેન્ટર તરીકે કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની નિમણૂક કરી શકે છે. જો આ વાત સાચી પડે છે, તો ધોની ફરીથી ટીમ ઈન્ડિયાના ડગઆઉટમાં જોવા મળી શકે છે. આ રિપોર્ટથી ધોનીના ચાહકોમાં નવો ઉત્સાહ ફેલાયો છે.
અગાઉ પણ મેન્ટર હતા
આ પહેલી વાર નથી. અગાઉ, BCCI એ 2021 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ધોનીને ટીમ ઈન્ડિયાના મેન્ટર તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. જોકે, ધોનીને ફક્ત તે ટુર્નામેન્ટમાં સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. તે પછી, ધોનીને કોઈ જવાબદારી સોંપવામાં આવી ન હતી. આ વખતે સમાચાર એ છે કે BCCI ટીમના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને થોડા સમય માટે નહીં, પરંતુ લાંબા સમય માટે મેન્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા તૈયાર છે. પરંતુ શું ધોની આ માટે સંમત થશે કે નહીં? આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન રહે છે.
મુખ્ય કોચ ગંભીર શું કહે છે?
ક્રિકેટ પંડિતો અને વિશ્લેષકો માને છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ધોનીને માર્ગદર્શક તરીકે નિયુક્ત કરવા અંગે સકારાત્મક રહેશે. ગંભીર વનડે અને ટી20 વર્લ્ડ કપ ટીમનો પણ સભ્ય હતો, જે ટીમ ઈન્ડિયાએ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ જીતી હતી. જોકે, ગંભીરે ભૂતકાળમાં આ જીતનો સંપૂર્ણ શ્રેય ધોનીને આપવામાં આવતા અસંતોષ પણ વ્યક્ત કર્યો છે.
ગંભીરે કહ્યું કે સફળતા ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે આખી ટીમ સાથે મળીને કામ કરે. આવી સ્થિતિમાં, શું ગંભીર ધોની જેવા ક્રિકેટરને પોતાનાથી ઉપર રાખવા તૈયાર છે? આ પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. જોકે, તાજેતરમાં જ એક કાર્યક્રમમાં ધોની અને ગંભીરનો સાથે દેખાતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં, બંને ખુશીથી વાત કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા.
IPL 2026 માં રમવું સ્પષ્ટ નથી
2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરનાર ધોની હાલમાં IPL માં રમી રહ્યો છે. જોકે, તે 2026 ની આવૃત્તિમાં રમશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
ધોનીની કારકિર્દી
ધોનીએ પોતાના ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં ભારત માટે 90 ટેસ્ટ, 350 ODI અને 98 T20 મેચ રમી છે. તેણે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં 38.09 ની સરેરાશથી 4876 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 6 સદી અને 53 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 224 છે. ODI ક્રિકેટમાં તેણે 10 સદી અને 73 અડધી સદી સાથે કુલ 10773 રન બનાવ્યા છે. ધોનીએ T20 ફોર્મેટમાં 1617 રન બનાવ્યા છે. ધોનીએ અત્યાર સુધી IPLમાં 278 મેચ રમી છે જેમાં તેણે 24 અડધી સદી સાથે કુલ 5439 રન બનાવ્યા છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026
2026નો વર્લ્ડ કપ ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં યોજાશે. ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરશે.
