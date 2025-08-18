ETV Bharat / sports

BCCI એ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં આ નવો નિયમ લાગુ કર્યો, ઋષભ પંતની ઈજા બાદ લેવાયો નિર્ણય - INJURY REPLACEMENT RULE

બીસીસીઆઈ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મેચ દરમિયાન ગંભીર ઈજાને કારણે ખેલાડી બદલવાનો નવો નિયમ લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે.

ઋષભ પંત
ઋષભ પંત (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) 2025-26ની ઘરેલુ સિઝનમાં એક નવો નિયમ લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે. જે મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓના ઉશ્કેરાટ સિવાય ગંભીર ઈજા સાથે સંબંધિત છે. એટલે કે, હવે ગંભીર ઈજાને કારણે મેચની મધ્યમાં ખેલાડીને બદલી શકાય છે.

એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફી દરમિયાન ઋષભ પંત અને ક્રિસ વોક્સ ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ ક્રિકેટ બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો છે. કારણ કે ICC નિયમ એ છે કે ઉશ્કેરાટ સિવાય અન્ય કોઈપણ ઈજામાં ખેલાડીઓનો બદલો લેવામાં આવશે નહીં. પરંતુ મેચની મધ્યમાં આ બંને ખેલાડીઓની ગંભીર ઈજાએ ફરી એકવાર ક્રિકેટમાં નવો નિયમ લાગુ કરવાની ચર્ચાને તેજ બનાવી દીધી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, ઋષભ પંતને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી મેચમાં પગના અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું જ્યારે ક્રિસ વોક્સ ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેના ખભામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી.

BCCI ના ઈજા બદલવાના નિયમના માપદંડ શું છે?

  • ઈજા રમતના મેદાનની અંદર થઈ હોવી જોઈએ.
  • ઈજા ફ્રેક્ચર અને ઊંડા કાપ જેવા બાહ્ય ફટકાને કારણે થઈ હોવી જોઈએ.
  • ખેલાડીને બાકીની મેચ રમવા માટે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે.

નવો નિયમ કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવશે?

  • ટીમ મેનેજર ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડી માટે રિપ્લેસમેન્ટ રજૂ કરશે, સાથે ઘટનાનું વિગતવાર વર્ણન પણ આપશે.
  • અમ્પાયર, મેચ રેફરી અને ફિલ્ડ ડૉક્ટર મૂલ્યાંકન કરશે કે કેસ રિપ્લેસમેન્ટને લાયક છે કે નહીં.
  • ત્યારબાદ રેફરી પુષ્ટિ કરશે કે ખેલાડી ખરેખર તેના જેવા રિપ્લેસમેન્ટ માટે લાયક છે કે નહીં જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ પણ ટીમને અન્યાયી ફાયદો ન મળે.

ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીની જગ્યાએ કોણ આવી શકે?

ટોસ સમયે કેપ્ટને ખેલાડીઓને રિપ્લેસમેન્ટ માટે નોમિનેટ કરવાના હોય છે. ત્યારબાદ તે ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીની જગ્યાએ તેમાંથી એકને પસંદ કરી શકે છે. વિકેટકીપર માટે અલગથી છૂટ છે, કારણ કે જો નામાંકિત ખેલાડીઓમાં કોઈ રિઝર્વ વિકેટકીપર ન હોય, તો કેપ્ટન બહારના ખેલાડીને સામેલ કરી શકે છે.

આ નિયમો ક્યારે અને ક્યાં લાગુ થશે?

બીસીસીઆઈ દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ નવો નિયમ ભારતની આગામી રેડ-બોલ ડોમેસ્ટિક સ્પર્ધાઓમાં લાગુ થશે, જેમાં અંડર-19 સ્તરે સીકે નાયડુ ટ્રોફી જેવી સ્પર્ધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ નિયમ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી દુલીપ ટ્રોફીમાં પહેલીવાર લાગુ થશે. જ્યારે સૈયદ મુશ્તાક અલી અથવા વિજય હજારે ટ્રોફી જેવી સફેદ બોલની ટુર્નામેન્ટ હજુ પણ આ નિયમના દાયરાની બહાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'શું તેણે કૂતરાનું માંસ ખાધું છે?...' જ્યારે ઇરફાન પઠાણ પાકિસ્તાની ખેલાડી પર ગુસ્સે થયો
  2. KKR એ રાજસ્થાનને મોટી ઓફર કરી, સંજુ સેમસનના બદલામાં બે ખેલાડીઓ આપવા તૈયાર

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) 2025-26ની ઘરેલુ સિઝનમાં એક નવો નિયમ લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે. જે મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓના ઉશ્કેરાટ સિવાય ગંભીર ઈજા સાથે સંબંધિત છે. એટલે કે, હવે ગંભીર ઈજાને કારણે મેચની મધ્યમાં ખેલાડીને બદલી શકાય છે.

એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફી દરમિયાન ઋષભ પંત અને ક્રિસ વોક્સ ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ ક્રિકેટ બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો છે. કારણ કે ICC નિયમ એ છે કે ઉશ્કેરાટ સિવાય અન્ય કોઈપણ ઈજામાં ખેલાડીઓનો બદલો લેવામાં આવશે નહીં. પરંતુ મેચની મધ્યમાં આ બંને ખેલાડીઓની ગંભીર ઈજાએ ફરી એકવાર ક્રિકેટમાં નવો નિયમ લાગુ કરવાની ચર્ચાને તેજ બનાવી દીધી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, ઋષભ પંતને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી મેચમાં પગના અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું જ્યારે ક્રિસ વોક્સ ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેના ખભામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી.

BCCI ના ઈજા બદલવાના નિયમના માપદંડ શું છે?

  • ઈજા રમતના મેદાનની અંદર થઈ હોવી જોઈએ.
  • ઈજા ફ્રેક્ચર અને ઊંડા કાપ જેવા બાહ્ય ફટકાને કારણે થઈ હોવી જોઈએ.
  • ખેલાડીને બાકીની મેચ રમવા માટે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે.

નવો નિયમ કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવશે?

  • ટીમ મેનેજર ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડી માટે રિપ્લેસમેન્ટ રજૂ કરશે, સાથે ઘટનાનું વિગતવાર વર્ણન પણ આપશે.
  • અમ્પાયર, મેચ રેફરી અને ફિલ્ડ ડૉક્ટર મૂલ્યાંકન કરશે કે કેસ રિપ્લેસમેન્ટને લાયક છે કે નહીં.
  • ત્યારબાદ રેફરી પુષ્ટિ કરશે કે ખેલાડી ખરેખર તેના જેવા રિપ્લેસમેન્ટ માટે લાયક છે કે નહીં જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ પણ ટીમને અન્યાયી ફાયદો ન મળે.

ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીની જગ્યાએ કોણ આવી શકે?

ટોસ સમયે કેપ્ટને ખેલાડીઓને રિપ્લેસમેન્ટ માટે નોમિનેટ કરવાના હોય છે. ત્યારબાદ તે ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીની જગ્યાએ તેમાંથી એકને પસંદ કરી શકે છે. વિકેટકીપર માટે અલગથી છૂટ છે, કારણ કે જો નામાંકિત ખેલાડીઓમાં કોઈ રિઝર્વ વિકેટકીપર ન હોય, તો કેપ્ટન બહારના ખેલાડીને સામેલ કરી શકે છે.

આ નિયમો ક્યારે અને ક્યાં લાગુ થશે?

બીસીસીઆઈ દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ નવો નિયમ ભારતની આગામી રેડ-બોલ ડોમેસ્ટિક સ્પર્ધાઓમાં લાગુ થશે, જેમાં અંડર-19 સ્તરે સીકે નાયડુ ટ્રોફી જેવી સ્પર્ધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ નિયમ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી દુલીપ ટ્રોફીમાં પહેલીવાર લાગુ થશે. જ્યારે સૈયદ મુશ્તાક અલી અથવા વિજય હજારે ટ્રોફી જેવી સફેદ બોલની ટુર્નામેન્ટ હજુ પણ આ નિયમના દાયરાની બહાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'શું તેણે કૂતરાનું માંસ ખાધું છે?...' જ્યારે ઇરફાન પઠાણ પાકિસ્તાની ખેલાડી પર ગુસ્સે થયો
  2. KKR એ રાજસ્થાનને મોટી ઓફર કરી, સંજુ સેમસનના બદલામાં બે ખેલાડીઓ આપવા તૈયાર

For All Latest Updates

TAGGED:

INJURY REPLACEMENT RULEBCCI INJURY REPLACEMENT RULESERIOUS INJURY REPLACEMENT RULEINJURY REPLACEMENT RULE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.