ભારત સામે ઝૂક્યું પાકિસ્તાન, મોહસીન નકવીએ BCCI સામે માંગી માફી
ટીમ ઈન્ડિયાને એશિયા કપ ટ્રોફી ન આપવા બદલ BCCI એ ACC મીટિંગમાં મોહસીન નકવીને સખત ઠપકો આપ્યો છે.
Published : October 1, 2025 at 3:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ જીત્યો, પરંતુ ટ્રોફીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાએ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મોહસીન નકવી, જે પીસીબીના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે, પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇનકાર કર્યો, ત્યારે નકવી એશિયા કપ ટ્રોફી તેમના હોટલમાં લઈ ગયા અને શરત રાખી કે તેમની પાસેથી ટ્રોફી અને મેડલ સ્વીકારવા માટે એક સમારોહ યોજવામાં આવે.
BCCI એ ACC મીટિંગમાં નકવીને ઠપકો આપ્યો
હકીકતમાં, BCCI એ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલની મીટિંગમાં ACC ના પ્રમુખ મોહસીન નકવીના વર્તનનો સખત વિરોધ કર્યો છે. BCCI ના ઉપપ્રમુખ અને પ્રતિનિધિ રાજીવ શુક્લાએ ભારતને ટ્રોફી આપવાના તેમના ઇનકારની સખત નિંદા કરી. વિવિધ મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, શુક્લાએ કહ્યું, "ટ્રોફી વિજેતા ટીમને કેમ સોંપવામાં ન આવી? તે ACC ની ટ્રોફી છે, કોઈની વ્યક્તિગત મિલકત નથી."
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મોહસીન નકવીએ જવાબ આપ્યો, "હું કોઈ કારણ વગર ત્યાં કાર્ટૂનની જેમ ઉભો હતો." ભારત તરફથી કોઈ લેખિત સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં આવ્યો ન હતો કે તેઓ મારી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. આ મુદ્દા પર આ બેઠકમાં નહીં, પણ એક અલગ પ્લેટફોર્મ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
રાજીવ શુક્લા અને આશિષ શેલારે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો
BCCIના પ્રતિનિધિ આશિષ શેલાર પણ ACC મીટિંગમાં રાજીવ શુક્લા સાથે હાજર હતા. મીટિંગ દરમિયાન, જ્યારે નકવીએ નેપાળ અને મંગોલિયાને ACCમાં પ્રવેશ બદલ અભિનંદન આપ્યા, ત્યારે શેલારે ભારતને એશિયન ચેમ્પિયન બનવા બદલ અભિનંદન ન આપવા બદલ તેમની ટીકા કરી. આમ છતાં, નકવીએ ભારતને એશિયા કપ જીત બદલ અભિનંદન આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો.
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નકવીએ ભારતને એશિયા કપ જીત બદલ અભિનંદન ન આપવા બદલ માફી માંગી અને બાદમાં તેમને અભિનંદન આપ્યા. તેમણે BCCI પાસે માફી માંગી અને કહ્યું કે જે થયું તે ખોટું હતું અને ન થવું જોઈએ. જોકે, કેટલાક રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે નકવીએ તેમને અભિનંદન આપ્યા ન હતા. આ પછી, આશિષ શેલાર ગુસ્સાથી મીટિંગ છોડીને ચાલ્યા ગયા.
અહેવાલો અનુસાર, BCCIએ કહ્યું, "ટ્રોફી અમને આપવા દો; અમે તેને ACC ઓફિસમાંથી લઈ જઈશું." નકવીએ જવાબ આપ્યો, "અમે તેની ચર્ચા કરીશું." BCCIએ જવાબ આપ્યો, "કોઈ ચર્ચા નહીં, તે આપણી છે." આમ છતાં, મોહસીન નકવીએ બીસીસીઆઈને ટ્રોફી સોંપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
મીડિયા મીટિંગમાં વિવિધ એશિયન ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખો પણ હાજર હતા. તેથી, એમ કહી શકાય કે નકવી ભારતને ટ્રોફી ન આપવા અંગે અડગ છે. જોકે, તેમણે સૂચન કર્યું કે સૂર્યાએ એસીસી ઓફિસમાં આવીને ટ્રોફી અને મેડલ લેવા જોઈએ.
