Duleep Trophy 2025-26 ક્રિકેટ ચાહકો માટે ભારતમાં ટૂંક સમયમાં દુલીપ ટ્રોફીનું નવું સંસ્કરણ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં 6 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. જેમાં યુવા ખેલાડીઓને પોતાને સાબિત કરવાની તક મળશે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર રહેલા ખેલાડીઓને પણ તેમના પ્રદર્શન દ્વારા પસંદગી સમિતિનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાની તક મળશે.
ફરી ક્રિકેટની મોટી ટુર્નામેન્ટ શરુ
ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી પ્રતિષ્ઠિત દુલીપ ટ્રોફીએ ફરી એકવાર ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ લાવ્યું છે. 28 ઓગસ્ટ 2025 થી શરૂ થતી આ ટુર્નામેન્ટ બેંગલુરુના 'સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' ખાતે આયોજિત થઈ રહી છે. દુલીપ ટ્રોફીનું આ નવીનતમ સંસ્કરણ ઉભરતા ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય મંચ પર તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક આપશે નહીં, પરંતુ અનુભવી ક્રિકેટરો માટે પોતાને સાબિત કરવા માટે એક મોટું પ્લેટફોર્મ પણ બનશે. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 11 થી 14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રમાશે.
આ વર્ષે દુલીપ ટ્રોફીમાં કુલ 6 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં દક્ષિણ ઝોન, મધ્ય ઝોન, પશ્ચિમ ઝોન, પૂર્વ ઝોન, ઉત્તર ઝોન અને ઉત્તરપૂર્વ ઝોન. ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભિક રાઉન્ડ 28 થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન રમાશે, જેમાં નોર્થ ઝોન વિરુદ્ધ ઈસ્ટ ઝોન અને સેન્ટ્રલ ઝોન વિરુદ્ધ નોર્થઈસ્ટ ઝોન બે મેચ રમાશે. આ મેચોમાં વિજેતા ટીમો સેમિફાઇનલમાં વેસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોન સામે ટકરાશે. સેમિફાઇનલ મેચ 4 થી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાશે. ત્યારબાદ વિજેતા ટીમો ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
આ ટુર્નામેન્ટમાંથી ખેલાડીઓનું ભાવી નક્કી થશે:
દુલીપ ટ્રોફી હંમેશા ભારતના પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટરો માટે એક પ્લેટફોર્મ રહ્યું છે, જ્યાંથી તેઓ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પોતાનો દાવો મજબૂત કરે છે. આ વખતે પણ કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જેમના પર બધાની નજર રહેશે. શ્રેયસ ઐયરનું પુનરાગમન હોય કે ઈશાન કિશન અને શુભમન ગિલનું નેતૃત્વ, બધા ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટને ગંભીરતાથી લેશે.
BCCI એ આ વર્ષે એક જ જગ્યાએ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરીને ખેલાડીઓની ફિટનેસ અને તૈયારીને પ્રાથમિકતા આપી છે. ઉપરાંત, આ નિર્ણયથી ઇવેન્ટમાં સાતત્ય અને પિચની ગુણવત્તા જળવાઈ રહેશે.
ખેલાડીઓ પર એક નજર
ટુર્નામેન્ટ પહેલા પાંચ ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખેલાડીઓની પસંદગી તેમના તાજેતરના સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવી છે. કેટલાક નામો ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમના નિયમિત સભ્યો પણ છે, જેના કારણે ટુર્નામેન્ટનું સ્તર અને ઉત્સાહ વધુ વધ્યો છે.
(1) સાઉથ ઝોન ટીમ : તિલક વર્મા (કેપ્ટન), મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (વાઈસ-કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), તન્મય અગ્રવાલ, દેવદત્ત પડિકલ, મોહિત કાલે, સલમાન નિઝાર, નારાયણ જગદીસન (વિકેટકીપર), ટી વિજય, આર સાઈ કિશોર, તનય ત્યાગરાજન, વિજયકુમાર વૈશાખ, એમડી નિદિશ, રિકી ભુઈ, બેસિલ એનપી, ગુ્રજપનિત સિંહ અને સ્નેહલ કૌઠનકર.
(2) નોર્થ ઝોનની ટીમ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), શુભમ ખજુરિયા, અંકિત કુમાર (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, યશ ધૂલ, અંકિત કલસી, નિશાંત સિંધુ, સાહિલ લોત્રા, મયંક ડાગર, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, અંશુલ કંબોજ, ઔકિબ નબી અને કનૈયા વધવાન (વિકેટ કીપર)
(3) પશ્ચિમ ઝોનની ટીમ : શાર્દુલ ઠાકુર (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, આર્ય દેસાઈ, હાર્વિક દેસાઈ, શ્રેયસ ઐયર, સરફરાઝ ખાન, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, જયમીત પટેલ, મનન હિંગરાજિયા, સૌરભ નવલે, શમ્સ મુલાની, તનુષ કોટિયન, ધર્મેન્દ્ર જાડેજા, તુષાર દેશપાંડે અને અરજાન નાગવાસવાલા
(4) ઈસ્ટ ઝોન ટીમ : ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઈસ્વરન (વાઈસ-કેપ્ટન), સંદીપ પટનાયક, વિરાટ સિંહ, દાનિશ દાસ, શ્રીદમ પોલ, શરણદીપ સિંહ, કુમાર કુશાગરા, રિયાન પરાગ, ઉત્કર્ષ સિંહ, મનીષી, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, મુકેશ કુમાર, આકાશ દીપ અને મોહમ્મદ શમી.
(5) સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમ : ધ્રુવ જુરેલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રજત પાટીદાર (વાઈસ-કેપ્ટન), આર્યન જુરેલ (વિકેટકીપર), દિનેશ મલવાર, સંજીત દેસાઈ, કુલદીપ યાદવ, આદિત્ય ઠાકરે, દીપક ચહર, સરંશ જૈન, આયુષ પાંડે, શુભમન શર્મા, યશ રાઠોડ, હર્ષ દુબે, માનવ સુધાર અને ખલીલ અહેમદ.
(6) નોર્થ ઈસ્ટ ઝોન ટીમ : જોનાથન રોંગ્સેન (કેપ્ટન), આકાશ કુમાર (વિકેટ કીપર) તેચી ડોરીયા, યુમનામ કરનારજીત, સેડેઝાલી રુપેરો, આષિશ થાપા, હેમ બહાદુર, જેહુ એન્ડરસન, અર્પિત સુબાષ, ફિરોઝમ જોટીન, પાલ્ઝોર તમાંગ, અકુંર મલિક, બિષ્વોરજીત સિંઘ, આર્યન બોરાહ, લંબમ સિંહ.
આ પણ વાંચો: