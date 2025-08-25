ETV Bharat / sports

એશિયા કપ પહેલા BCCI ને ઝટકો, ડ્રીમ11 સાથે કરોડોનો કરાર સમાપ્ત, જાણો કોણ બનશે નવો સ્પોન્સર? - BCCI ON DREAM11

ગુરુવારે સંસદના બંને ગૃહોએ ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન બિલ 2025 પસાર કર્યા પછી BCCI ડ્રીમ11 અલગ થઈ ગયું.

બીસીસીઆઈ
બીસીસીઆઈ (IANS)
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સીમાંથી ડ્રીમ11 નામ દૂર કરવામાં આવશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સીની પ્રાયોજક/જર્સી ભાગીદાર ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપની ડ્રીમ11, ચોક્કસપણે જશે. કારણ કે ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને નિયમન બિલ 2025 પસાર થયા પછી, તે હવે કાયદો બની ગયો છે.

આ સાથે, BCCI અને Dream11 એ વચગાળાના કરારનો અંત લાવી દીધો છે. BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે, 'BCCI ખાતરી કરશે કે ભવિષ્યમાં આવા કોઈપણ સંગઠન સાથે તેનો કોઈ સંબંધ ન રહે'.

BCCI ને મોટું નુકસાન

Dream11 અને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ 2023 માં જોડાયેલા હતા અને 2026 સુધી બંને વચ્ચે કરાર થયો હતો. Dream11 એ 2026 સુધી BCCI ને 358 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના હતા પરંતુ હવે આ કરાર વચગાળામાં સમાપ્ત થઈ ગયો છે, જેના કારણે BCCI ને નુકસાન થયું છે. હવે એશિયા કપ પહેલા કઈ કંપની BCCI સાથે હાથ મિલાવશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

નવો સ્પોન્સર કોણ હશે

ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર કોનું નામ હશે તેનો જવાબ ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે. કારણ કે અહેવાલો અનુસાર, ઘણી મોટી કંપનીઓ BCCI સાથે સોદો કરવા તૈયાર છે. આમાં ટાટા, રિલાયન્સ, અદાણી ગ્રુપ જેવા મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે. ટાટા પહેલાથી જ IPL ના સ્પોન્સર છે, જ્યારે રિલાયન્સ જિયો પણ બ્રોડકાસ્ટિંગ સાથે સંકળાયેલ છે. આ કંપનીઓ ઉપરાંત, ગ્રો, ઝેરોધા જેવી કંપનીઓ પણ આ સોદા પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે. મહિન્દ્રા અને ટોયોટા જેવી મોટી ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ પણ BCCI માં પોતાનું નામ ઉમેરી શકે છે. પેપ્સી પણ આ રેસમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે.

ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ

ઓગસ્ટ 2025 માં, આ બિલ લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં પસાર થયું હતું. આ સાથે, વાસ્તવિક પૈસાથી ચાલતી ઓનલાઈન ગેમિંગ (જેમ કે ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ, રમી, પોકર, લોટરી, સટ્ટાબાજી) પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેનો પરિચય કરાવવો, તેનું સંચાલન કરવું, તેનો પ્રચાર કરવો અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં મદદ કરવી, આ બધું ગેરકાયદેસર બનાવવામાં આવ્યું છે.

