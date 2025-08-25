નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સીમાંથી ડ્રીમ11 નામ દૂર કરવામાં આવશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સીની પ્રાયોજક/જર્સી ભાગીદાર ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપની ડ્રીમ11, ચોક્કસપણે જશે. કારણ કે ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને નિયમન બિલ 2025 પસાર થયા પછી, તે હવે કાયદો બની ગયો છે.
આ સાથે, BCCI અને Dream11 એ વચગાળાના કરારનો અંત લાવી દીધો છે. BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે, 'BCCI ખાતરી કરશે કે ભવિષ્યમાં આવા કોઈપણ સંગઠન સાથે તેનો કોઈ સંબંધ ન રહે'.
Dream11 to part ways with BCCI as lead sponsor after Online Gaming Bill passage— ANI Digital (@ani_digital) August 25, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/S9gD1vyVQR#BCCI #Dream11 #OnlineGamingBill2025 pic.twitter.com/vKmffE3rdP
BCCI ને મોટું નુકસાન
Dream11 અને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ 2023 માં જોડાયેલા હતા અને 2026 સુધી બંને વચ્ચે કરાર થયો હતો. Dream11 એ 2026 સુધી BCCI ને 358 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના હતા પરંતુ હવે આ કરાર વચગાળામાં સમાપ્ત થઈ ગયો છે, જેના કારણે BCCI ને નુકસાન થયું છે. હવે એશિયા કપ પહેલા કઈ કંપની BCCI સાથે હાથ મિલાવશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
BCCI and Dream 11 are discontinuing their relationship after the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, was passed. BCCI will ensure not to indulge with any such organisations ahead in future: BCCI Secretary Devajit Saikia to ANI pic.twitter.com/RCJ5lTHvB3— ANI (@ANI) August 25, 2025
નવો સ્પોન્સર કોણ હશે
ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર કોનું નામ હશે તેનો જવાબ ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે. કારણ કે અહેવાલો અનુસાર, ઘણી મોટી કંપનીઓ BCCI સાથે સોદો કરવા તૈયાર છે. આમાં ટાટા, રિલાયન્સ, અદાણી ગ્રુપ જેવા મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે. ટાટા પહેલાથી જ IPL ના સ્પોન્સર છે, જ્યારે રિલાયન્સ જિયો પણ બ્રોડકાસ્ટિંગ સાથે સંકળાયેલ છે. આ કંપનીઓ ઉપરાંત, ગ્રો, ઝેરોધા જેવી કંપનીઓ પણ આ સોદા પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે. મહિન્દ્રા અને ટોયોટા જેવી મોટી ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ પણ BCCI માં પોતાનું નામ ઉમેરી શકે છે. પેપ્સી પણ આ રેસમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે.
🚨 BCCI BREAKS TIE WITH DREAM 11. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 25, 2025
- The BCCI has parted ways with Dream XI and says to not indulge with such organisations in future. (TOI). pic.twitter.com/ifYJrP6cwj
ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ
ઓગસ્ટ 2025 માં, આ બિલ લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં પસાર થયું હતું. આ સાથે, વાસ્તવિક પૈસાથી ચાલતી ઓનલાઈન ગેમિંગ (જેમ કે ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ, રમી, પોકર, લોટરી, સટ્ટાબાજી) પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેનો પરિચય કરાવવો, તેનું સંચાલન કરવું, તેનો પ્રચાર કરવો અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં મદદ કરવી, આ બધું ગેરકાયદેસર બનાવવામાં આવ્યું છે.
