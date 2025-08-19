ETV Bharat / sports

એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, શુભમન ગિલને મળી મોટી જવાબદારી - TEAM INDIA SQUAD FOR ASIA CUP

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય T20 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 3:54 PM IST

હૈદરાબાદ: મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપ 2025 માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી. સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે, જ્યારે શુભમન ગિલને ઉપ-કપ્તાન બનાવવામાં આવ્યા છે. અગરકરે 19 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈ સ્થિત BCCI મુખ્યાલયમાંથી ટીમનું અનાવરણ કર્યું.

ટીમમાં કેટલાક રસપ્રદ નિર્ણયો: સૂર્યકુમાર યાદવે રાષ્ટ્રીય ટીમની કમાન સંભાળ્યા પછી પસંદગીકારોએ સાતત્ય જાળવવાનો હેતુ રાખ્યો હતો, તેથી ટીમમાં કેટલાક રસપ્રદ પસંદગીના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. સંજુ સેમસનને પ્રથમ પસંદગીના વિકેટકીપર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બીજા વિકેટકીપર તરીકે ધ્રુવ જુરેલ કરતાં જીતેશ શર્માને પસંદગી આપવામાં આવી હતી.

શુભમન ગીલ વાઈસ -કેપ્ટન: ટીમમાંથી યશસ્વી જયસ્વાલ અને શ્રેયસ ઐયરની બાદબાકી પણ એક નોંધપાત્ર બાબત છે, કારણ કે બંનેને 15 સભ્યોની ટીમમાં સ્થાન મળવાની અપેક્ષા હતી. શુભમન ગિલને માત્ર ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી પરંતુ તેને ભારતીય ટીમનો વાઈસ -કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. અક્ષરની સાથે કુલદીપ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તીનો સમાવેશ કરાયો છે.

બે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર: જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાનો સમાવેશ કરાયો છે. ટીમમાં હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબે જેવા બે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડરનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.

જીતેશને પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું: બુમરાહ 29 જૂન, 2024 ના રોજ બ્રિજટાઉનમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની છેલ્લી T20I રમ્યા બાદ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. જાન્યુઆરી 2024 માં અફઘાનિસ્તાન સામે પોતાની છેલ્લી T20I રમ્યા બાદ જીતેશ શર્મા પણ ભારતીય ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.

ભારતીય ટીમનો કાર્યક્રમ:

ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે છે. ત્યારબાદ 14 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે, અને પછી 19 સપ્ટેમ્બરે તેઓ ઓમાન સામે પોતાની છેલ્લી ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ દરેક ટીમ સુપર-4માં એકબીજા સામે રમશે. ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ

સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા.

