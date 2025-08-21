ETV Bharat / sports

એશિયા કપમાં આ બેટ્સમેનોએ સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા, સૂર્યા પાસે નંબર 1 બનવાની તક - MOST SIXES IN ASIA CUP

આજે અમે તમને એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

સૂર્યકુમાર યાદવ
સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS Photo)
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી યુએઈમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. આવી સ્થિતિમાં, એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં કયા બેટ્સમેને સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આજે અમે તમને તે વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ સાથે, અમે તમને ભારત માટે એશિયા કપ T20 માં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેન વિશે પણ જણાવીશું.

એશિયા કપના T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેન નજીબુલ્લાહ ઝદરાનના નામે છે. આ સાથે, ભારત માટે એશિયા કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા છે જેણે T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સક્રિય ખેલાડીઓમાં, સૂર્યકુમાર યાદવ એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.

હાર્દિક પંડ્યા
હાર્દિક પંડ્યા (ANI Photo)
વિરાટ કોહલી-રોહિત શર્મા
વિરાટ કોહલી-રોહિત શર્મા (IANS)

એશિયા કપ (T20) માં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા ભારતીય બેટ્સમેન

  • રોહિત શર્મા: છગ્ગા - 12
  • વિરાટ કોહલી: છગ્ગા - 11
  • સૂર્યકુમાર યાદવ: છગ્ગા - 8
  • કેએલ રાહુલ: છગ્ગા - 6
  • એમએસ ધોની: છગ્ગા - 4
  • યુવરાજ સિંહ: છગ્ગા - 4
  • હાર્દિક પંડ્યા: છગ્ગા - 3

એશિયા કપ ટી20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેન

  • નજીબુલ્લાહ ઝદરાન (અફઘાનિસ્તાન): છગ્ગા - 13
  • રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (અફઘાનિસ્તાન): છગ્ગા - 12
  • રોહિત શર્મા (ભારત): છગ્ગા - 12
  • વિરાટ કોહલી (ભારત): છગ્ગા - 11
  • બાબર હયાત (હોંગકોંગ): છગ્ગા - 10
  • કુશલ મેન્ડિસ (શ્રીલંકા): છગ્ગા - 9

સૂર્ય અને હાર્દિક પાસે ખાસ તક હશે

આ એશિયા કપ 2025 માં, ભારતીય બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ અને હાર્દિક પંડ્યા પાસે પોતાના આંકડા સુધારવા અને એશિયા કપ T20 જીતવાની તક છે. ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ભારતીય બેટ્સમેન બનવાની તક હશે. સૂર્યકુમાર યાદવે કોહલીને પાછળ છોડી દેવા માટે 4 છગ્ગા અને રોહિતને પાછળ છોડી દેવા માટે 5 છગ્ગા મારવા પડશે. બીજી તરફ, હાર્દિક પંડ્યાને રોહિતને પાછળ છોડી દેવા માટે 10 છગ્ગા અને કોહલીને પાછળ છોડી દેવા માટે 9 છગ્ગા મારવાની જરૂર પડશે.

આ વખતે અભિષેક શર્મા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં હાજર છે. અભિષેક તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. તે મેદાન પર બોલરો સાથે છગ્ગા અને ચોગ્ગાથી વાત કરે છે. જો તે આ ટુર્નામેન્ટમાં સારો દેખાવ કરે છે, તો તેની પાસે દરેકને હરાવવાની ક્ષમતા છે.

