એશિયા કપ 2025: અફઘાનિસ્તાન સામે બાંગ્લાદેશની શાનદાર શરુઆત, 10 ઓવરમાં 1 વિકેટે 87 રન
એશિયા કપ 2025માં અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે.
Published : September 16, 2025 at 8:23 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 8:58 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં હોંગકોંગ પર 94 રનના મોટા માર્જિનથી જીત મેળવનાર અફઘાનિસ્તાન હવે તેની બીજી મેચ આજે બાંગ્લાદેશ સામે રમાઈ રહી છે. અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો મુકાબલો રાત્રે 8 વાગ્યાથી અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે શરુ થઈ ગયો છે. આ મેચમાં રાશિદ ખાન અફઘાન ટીમનું નેતૃત્વ કરે છે જ્યારે લિટન દાસ બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન છે. ગ્રુપ B ની આ બે ટીમો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળશે.
ટી20 માં બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 12 મેચ રમાઈ છે. આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે આ 12 મેચમાંથી 5 મેચ જીતી છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 7 વખત વિજયી રહી છે. આ આંકડાઓ અનુસાર, રાશિદ ખાનની ટીમ લિટન દાસની ટીમ સામે મજબૂત દેખાઈ રહી છે. અફઘાનિસ્તાન તેની છેલ્લી 5 મેચમાંથી ફક્ત 1 મેચ હારી ગયું છે. બીજી તરફ, બાંગ્લાદેશ તેની છેલ્લી 5 મેચમાંથી 2 મેચ હારી ગયું છે.
🚨 TOSS ALERT! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 16, 2025
Bangladesh won the toss and opted to bat first. 👍#AfghanAtalan | #AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/xpPZlkQJb3
પિચ અને હવામાન
અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમની પિચ પણ બેટ્સમેનોને મદદ કરી રહી છે. અહીં, ઝડપી બોલરોની સાથે, બેટ્સમેનોને પણ મોટો સ્કોર કરવાની તક મળી રહી છે. આ પિચ પર સ્પિનરો માટે ઓછી મદદ મળી રહી છે. અહીં તાપમાન વધારે રહેવાની ધારણા છે, જેના કારણે ખેલાડીઓને ગરમી અને ભેજનો સામનો કરવો પડશે. 170 થી 180 નો સ્કોર કરનારી ટીમને આ મેદાન પર જીતવાની વધુ સારી તક મળશે.
બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનના આ ખેલાડીઓ ફોકસમાં રહેશે
અઝમાતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ અફઘાનિસ્તાનનો ટોચનો ફાસ્ટ બોલર-ઓલરાઉન્ડર છે. તેણે છેલ્લી મેચમાં તોફાની અડધી સદી ફટકારી હતી. ઉમરઝાઈએ 21 બોલમાં 53 રનની ઈનિંગમાં 5 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હવે તે ફરીથી બાંગ્લાદેશ સામે ધમાલ મચાવશે. બાંગ્લાદેશના બેટ્સમેન શમીમ હુસૈને શ્રીલંકા સામે અણનમ 42 અને ઝાકેર અલીએ અણનમ 41 રન બનાવ્યા હતા. હવે તેમની પાસેથી ફરી એકવાર અફઘાનિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
🚨 Playing XI! 🚨#AfghanAtalan are going with the same lineup from the previous game. 👍— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 16, 2025
Here's our Playing XI for the game tonight. 👇
Go well, Atalano! 👍#AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/QNfJcKbIpR
Bangladesh’s Playing XI, Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | Match 9 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 16, 2025
16 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
##Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/lUyZosfLwp
બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન પ્લેઇંગ-11
બાંગ્લાદેશ: તનજીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), સૈફ હસન, તૌહીદ હ્રદય, ઝાકર અલી, નસુમ અહેમદ, નુરુલ હસન, શમીમ હુસૈન, રિશાદ હુસૈન, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તસ્કીન અહેમદ
અફઘાનિસ્તાન: સેદીકુલ્લાહ અટલ, રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઈબ્રાહીમ ઝદરાન, મોહમ્મદ નબી, ગુલબદ્દીન નાયબ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, કરીમ જનાત, રશીદ ખાન (કેપ્ટન), નૂર અહેમદ, એએમ ગઝનફર, ફઝલહક ફારૂકી
