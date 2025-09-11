એશિયા કપ 2025: આજે બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ વચ્ચે મુકાબલો, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે

ETV Bharat / sports

બાંગ્લાદેશની ટીમ આજે હોંગકોંગ સાથે પોતાની પહેલી મેચ રમવા જઈ રહી છે, જ્યારે આ ટુર્નામેન્ટમાં હોંગકોંગની બીજી મેચ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની આજે ત્રીજી મેચ યોજાવા જઈ રહી છે. ગ્રુપ બી બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે જ્યારે ટોસ 7:30 વાગ્યે થશે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ અબુ ધાબીના ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં બાંગ્લાદેશનું નેતૃત્વ લિટન દાસ કરશે, જ્યારે યાસીન મુર્તઝા હોંગકોંગનું નેતૃત્વ કરશે. તો આ મેચ પહેલા, ચાલો જાણીએ પિચ રિપોર્ટ, હેડ ટુ હેડ આંકડા અને બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે.

બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગના ટી20 હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાયેલી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની વાત કરીએ તો, આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી 1 મેચ રમાઈ છે. આ 1 મેચમાં બાંગ્લાદેશ હારી ગયું હતું, જ્યારે આ મેચમાં હોંગકોંગનો વિજય થયો હતો. આંકડા મુજબ, હોંગકોંગ બાંગ્લાદેશ પર ઉપરી લાગે છે.

અબુ ધાબી સ્ટેડિયમ પિચ રિપોર્ટ

અબુ ધાબી સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન અને બોલર બંને માટે મદદરૂપ છે. એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટની પહેલી જ મેચમાં અહીં મોટા સ્કોર જોવા મળ્યા હતા અને વિકેટો પણ ઝડપથી પડી હતી. અફઘાનિસ્તાને પહેલી મેચમાં હોંગકોંગ સામે 189 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ મેચમાં ઝાકળ પણ ખૂબ વહેલું પડી ગયું હતું, જેના કારણે બીજી ઇનિંગમાં બોલરોને મુશ્કેલી પડી હતી.

હવામાન કેવું રહેશે

અહીંના હવામાનની વાત કરીએ તો, હવામાન ગરમ રહેશે, દિવસ દરમિયાન તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ પહોંચશે અને મેચ શરૂ થયા પછી તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, ખેલાડીઓને મેચની શરૂઆતમાં ઘણી ગરમીનો સામનો કરવો પડશે.

બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગના સંભવિત પ્લેઈંગ-11

બાંગ્લાદેશ: તન્જીદ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, લિટન દાસ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), તૌહિદ હ્રિદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકર અલી, મહેદી હસન, તન્ઝીમ હસન, રિશાદ હુસૈન, તસ્કીન અહેમદ, મુસ્તાફિઝુર રહેમાન.

હોંગકોંગઃ ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), અંશી રથ, બાબર હયાત, નિઝાકત ખાન, કલ્હાન ચલ્લુ, કિંચિન શાહ, યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), એજાઝ ખાન, આયુષ શુક્લા, અતીક ઈકબાલ, એહસાન ખાન.

