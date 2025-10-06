અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી
બંને ટીમો હવે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે, જેમાં પ્રથમ મેચ 8 ઓક્ટોબરે રમાશે.
Published : October 6, 2025 at 1:17 PM IST
AFG vs BAN in UAE 2025: એશિયા કપના સમાપન પછી, UAE માં બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે છ મેચની સફેદ બોલની ક્રિકેટ શ્રેણી રમાઈ રહી છે. પ્રથમ ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ હતી, જેની અંતિમ મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટ અને બે ઓવર બાકી રાખીને હરાવ્યું હતું, જેમાં 144 રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો હતો.
આ જીત સાથે, બાંગ્લાદેશે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની ક્લીન સ્વીપ કરી. બાંગ્લાદેશે પહેલી મેચ ચાર વિકેટથી જીતી હતી, જ્યારે અફઘાનિસ્તાન બીજી મેચ બે વિકેટથી હારી ગયું હતું.
Champions at Sharjah! 🏆🇧🇩Bangladesh celebrate a dominant 3-0 sweep in the Etisalat Cup! 🎉— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫
અફઘાનિસ્તાન પણ ત્રીજી T20I હારી ગયું
શારજાહમાં રમાયેલી ત્રીજી T20I માં, બાંગ્લાદેશે મોહમ્મદ સૈફુદ્દીનની શાનદાર બોલિંગને કારણે અફઘાનિસ્તાનને નવ વિકેટે 143 રનમાં રોકી દીધું. સૈફુદ્દીને ત્રણ ઓવરમાં 15 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ ઓપનર સૈફ હસને 38 બોલમાં અણનમ 64 રન બનાવીને જીત સુનિશ્ચિત કરી, જેનાથી બાંગ્લાદેશ ચોથી વખત T20 શ્રેણીનો ક્લીન સ્વીપ કરી શક્યો.
Etisalat Cup Champions! 🏆🇧🇩Bangladesh complete a flawless 3-0 series sweep over Afghanistan. Glory to the Tigers!#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG pic.twitter.com/qmc7A7ICVa— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 6, 2025
મેચની વાત કરીએ તો, ટોસ હાર્યા બાદ, અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરી અને સાદિકુલ્લાહ અટલ (28), દાવરી રસુલી (32) અને મુજીબ ઉર રહેમાનના અણનમ 23 રનની મદદથી, અફઘાનિસ્તાન 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 143 રન બનાવી શક્યું. બાંગ્લાદેશના બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જેમાં સૈફુદ્દીને સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી. તન્ઝીમ હસન અને નસુમ અહેમદે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે શરીફુલ ઇસ્લામ અને રેશાદ હુસૈન દરેકે એક વિકેટ લીધી.
Player of the Series | Nasum Ahmed (Bangladesh) | Etisalat Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 T20I Series | Sharjah Cricket Stadium, UAE
144 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, બાંગ્લાદેશે 24 રન પર પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી જ્યારે પરવેઝ હુસૈન માત્ર 14 રન બનાવી શક્યો. પરંતુ પછી બીજી વિકેટ માટે સારી ભાગીદારી થઈ, અને 79 રનના સ્કોર પર, તેમની બીજી વિકેટ તન્ઝીમ હસનના રૂપમાં પડી ગઈ, જેમણે 33 રન બનાવ્યા. જોકે, ઉત્તમ ફોર્મમાં રહેલા સૈફ હસને 38 બોલમાં અણનમ 68 રન બનાવીને પોતાની ટીમને શાનદાર જીત અપાવી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 2 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા.
હવે આ ODI શ્રેણી ત્રણ મેચની હશે
સૈફ હસનને તેના ઉત્તમ બેટિંગ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે નસુમ અહેમદને તેના ઉત્તમ બોલિંગ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. બંને ટીમો હવે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે, જેમાં પ્રથમ મેચ 8 ઓક્ટોબરે રમાશે.
